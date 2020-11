Digi- ja väestötietovirasto on tehnyt metsäyhtymien osalta siirtymän Suomi.fi-palveluun monelle vaikeaksi. HS keräsi ohjeet valtuuksien siirtämiseen.

Suomessa on paljon metsäyhtymiä, joilla on monta omistajaa.­

Satojentuhansien Katso-palvelun valtuuksia käyttävän suomalaisen veroasioiden hoito on vaarassa, varoittaa Verohallinto.

Sähköiseen tunnistautumiseen ja eri toimijoiden valtuuttamiseen tarkoitettua Katso-palvelua käyttää yhä noin 130 000 yritystä, yhdistystä, metsäyhtymää, kuntaa ja säätiötä. Palvelun toiminta loppuu joulukuun viimeisenä päivänä. Tämän jälkeen käyttöön jäävät vain niin sanotut Suomi.fi-valtuudet.

Etenekin metsäyhtymien osalta valtuutusasiat koskevat Suomessa suurta joukkoa ihmisiä.

Luonnonvarakeskus Luken mukaan vähintään kaksi hehtaaria metsämaata omistavia perhemetsätiloja on noin 350 000. Omistajia näillä tiloilla on kaksinkertainen määrä, yli 600 000, sillä osan tiloista omistavat puolisot yhdessä ja osa on yhteisomistuksessa joko kuolinpesissä tai yhtymissä. Kuolinpesissä on jäseniä keskimäärin neljä ja yhtymissä kolme.

Verohallinto kehottaa Katso-valtuuksia käyttäviä ottamaan Suomi.fi-valtuudet käyttöön heti. Suurin osa Katso-palvelua käyttävistä pystyy ottamaan Suomi.fi-valtuudet käyttöön sähköisesti, mutta osa joutuu turvautumaan valtuushakemukseen.

Hakemus kannattaa tehdä pian, koska käsittelyaika on noin 2–3 viikkoa.

Esimerkiksi metsäyhtymistä joutuu tekemään hakemuksen, jos asianhoitoon on valtuuttanut Katso-palvelun kautta jonkun toimijan, esimerkiksi tilitoimiston.

Valtuushakemuksen voi lähettää sähköisesti, postitse tai viedä verotoimistoon.

Valtuutusten siirto ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Moni suku ei esimerkiksi tiedä yhteisten metsätilojen hallinnoinnista tarkkaan, ja asianhoito on epäselvää.

Miten silloin toimitaan, verohallinnon ylitarkastaja Juha Kartano?

”Lähtisin metsäyhtymän tilanteesta selvittämään onko liiketoimintaa eli aktiivista puunmyyntiä tai maatalouden liiketoimintaa. Tai jos metsäyhtymä on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, metsäyhtymän jäsenet ovat todennäköisesti Katsolla ilmoittaneet valtuutetun”, Kartano neuvoo.

”Jos metsäyhtymä on myynyt tosi harvoin puuta tai ei se ei juuri tee liiketoimintaa, voi olla helpompaa antaa yksi veroilmoitus vuodessa paperilla. Jos ilmoittamista on paljon, sähköinen on helpompaa.”

Valtuushakemuksen tekeminen saattaa olla monelle hankala tehtävä.

Uusi valtuutus alkaa Suomi.fissä valtuutusoikeushakemuksen avulla Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-palvelussa tai valtuudet-palvelussa.

Tällöin Suomi.fi-sivulta valitaan ensin valtuudet-osio ja sieltä hakemuksella valtuuttaminen.

Sieltä aukeaa 11-kohtainen hakemus, joka täytetään ja johon valitaan, mihin kaikkeen valtuutettu valtuutetaan.

Valtuutusasioita on valittavana nykyisin 270 vaihtoehtoa, joista pitää osata valita oikein.

Silloin on hyvä tietää, että hakusana vero riittää suodattamaan veroasioinnin valtuudet. Veroasiointiin kannattaa useimmiten valita valtuus, jonka nimi on veroasioiden hoito, tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa kaiken asioinnin, Kartano vinkkaa.

Yhtenä pullonkaulana valtuutusta tehtäessä on se, että metsäyhtymän eri osakkailta digi- ja väestötietopalvelu vaatii yhä käsinkirjoitetut allekirjoitukset valtakirjalla.

”Sähköisen allekirjoituksen puute on selvä heikkous”, Kartano sanoo.

Digi- ja väestötietopalvelu perustaa kantansa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista säädetyn lain 10 pykälän toisen momentin tulkintaan.

Siinä sanotaan, että ”tahdonilmaisun antaja tunnistetaan luotettavasti luonnollisen henkilön tunnistuspalvelua käyttäen tai muulla sellaisella tunnistusmenetelmällä, joka on tietoturvallinen ja todisteellinen”.

Digi- ja väestötietopalvelu ei pidä toistaiseksi sähköistä tunnistuspalvelua riittävän tietoturvallisena ja todisteellisena. Kanta perustuu Viestintäviraston ja valtiovarainministeriön linjaukseen.

Allekirjoituksia ei tarvitse kirjoittaa samaan paperiin, mutta Dgi- ja väestötietopalvelu vaatii jokaiseen valtakirjaan käsin kynällä kirjoitetun allekirjoituksen lisäksi passikopion, Kartano kertoo.

Nämä tiedot voi kuitenkin lähettää sähköisesti, joko skannattuna tai valokuvana.

Jos Suomi.fi-valtuuksia ei siirry käyttämään ajoissa, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden veroilmoitusten sähköinen antaminen, tulorekisteri-ilmoittaminen tai muu viranomaisasiointi voi viivästyä.

Nämä ovat lakisääteisiä velvollisuuksia, joiden hoitamatta jättämisellä on seuraamuksia, verottaja muistuttaa.

Katso-palvelun käytöstä on luopunut lokakuuhun 2020 mennessä jo yli 220 000 toimijaa, Verohallinto kertoo tiedotteessa.