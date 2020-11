Osuuspankkeja kuihtuu pois sitä mukaa, kun niiden laina-asiakkaat maksavat velkojaan pois. OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallion mukaan fuusio isompaan voi olla helpotus pikkupankkien johtajille.

Nokantien ja Koitintien risteyksessä Päijät-Hämeessä, keskellä Lahden, Mikkelin ja Jyväskylän muodostamaa kolmiota on Koitin kylä. Aivan risteyksessä on kyläkauppa ja kahvila. Vähän Nokantietä pohjoiseen on osuuspankin punatiilinen talo.

Pankkia siinä ei tosin enää ole. Koitin konttori sulkeutui runsas vuosi sitten. Koitin-Pertunmaan osuuspankin ainoaksi konttoriksi jäi 15 kilometrin päässä Pertunmaalla sijaitseva konttori. Koko pankki on ensi vuonna yhdistymässä Orimattilan ja Pukkilan osuuspankkien kanssa Päijät-Hämeen osuuspankkiin.

Tai niin pankin hallituksen puheenjohtaja Tauno Hilden toivoo. Päätöksen tekevät lopulta pankin 1 900 asiakasomistajaa. Kertaalleen he ovat jo hylänneet yhdistymisen. Hildenin mukaan vaihtoehtoja ei käytännössä ole.

”Luottokannasta ehkä 75–80 prosenttia on etäasiakkailla, eli täältä pois muuttaneilla ihmisillä. Liiketoiminta on jo pitkään ollut heidän varassaan. Nämä ihmiset lähtivät aikoinaan täältä opiskelemaan ja töihin. Me olemme voineet antaa heille opinto- ja asuntolainaa ja tarjota täältä vakuutta”, Hilden sanoo.

Kun asiakkaat ovat maksaneet lainansa takaisin, uusia asiakkaita ei tule.

Koitin-Pertunmaan osuuspankki on yksi noin 40:stä OP-ryhmän osuuspankista, joissa on käynnissä yhdistymisprosessi. Osuuspankkien määrä on vähentynyt viime vuosina 15–20 pankin vuosivauhtia, eikä tahti ole hidastumassa. Kymmenen vuotta sitten osuuspankkeja oli yli 200, nyt niitä on vajaat 140.

Osuuspankkien katoaminen on yksi merkki siitä rajusta muutoksesta, joka Suomea väestön ikääntyessä ja kaupungistuessa myllertää.

Koitin-Pertunmaan alueella kaupat ja koulut ovat kaikonneet pienemmiltä kyliltä.

Aika ajaa ohi myös pienistä maaseutupankeista. Monien tilanne on samanlainen kuin Hildenin pankissa: suuri osa asiakkaista on aikanaan muualle muuttaneita paikkakuntalaisia.

Moni pieni pankki on hyvin vakavarainen, mutta ongelma on liiketoiminnan kuihtuminen. Vanheneva asiakaskunta ei juuri lainaa tarvitse, vaan säästöt makaavat tileillä. Ne eivät tuota pankille mitään.

OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.­

Asiakaskato ei ole silti ainut syy fuusioihin. Yhtä tärkeä on OP-ryhmän pääjohtajan Timo Ritakallion mukaan pankkitoiminnan monimutkaistuminen. Alan sääntely on lisääntynyt valtavasti kymmenessä vuodessa.

Pienen osuuspankin toimitusjohtajan pitää hallita lähes sama juridiikka ja raportointi kuin suurenkin. Myös sijoitustuotteiden ja vakuutusten myyminen on nykyään tarkoin säädeltyä ja vaatii henkilökunnalta erityisosaamista.

”Pankinjohtajillekin on helpotus, että he pääsevät osaksi isompaa pankkia, josta löytyy asiantuntemusta kaikilta alueilta. Kun ennen suuri osa ajasta käytettiin asiakkaiden kohtaamiseen, nykyään valtaosa menee hallinnollisiin tehtäviin”, Ritakallio sanoo.

Kun pikkupankki siirtyy osaksi suurempaa, ison pankin asiantuntijat voivat myös kiertää tarpeen mukaan pienissä konttoreissa. Näin asiakkaatkin hyötyvät.

Ritakallion mukaan OP-ryhmä ei painosta pankkeja fuusioihin, mutta tietoa ja apua tarjotaan prosessien valmistelussa ja läpiviennissä.

”Käymme hyvin avointa keskustelua, että miltä liiketoiminnan kehitys näyttää väestöennusteiden valossa. Luottamushenkilöt voivat siinä valossa arvioida vaihtoehtoja”, hän sanoo.

Ritakallio ei ota kantaa siihen, miten monta osuuspankkia Suomessa lopulta on. Osuuspankit ovat yhdistyneet vähitellen isommiksi yksiköiksi melkein koko ryhmän historian ajan.

”Tämä on hyvin pitkä jatkumo. 1930-luvulla osuuskassoja oli yli 1 400 ja siitä on tultu nykyisiin lukemiin. Jos pankkien määrä vähenee tätä vauhtia niin viidessä vuodessa jäljellä on 40 pankkia. En minä osaa sanoa, kuinka monta osuupankkia Suomessa lopulta tarvitaan”, Ritakallio.

Asiakkaiden omistamat osuuskassat olivat viime vuosisadan alkupuolella elintärkeitä maatalouden kehitykselle, koska niistä maatilat saivat kohtuuhintaista rahoitusta investoinneilleen.

Nyt myös OP:n konttorien määrä supistuu koko ajan. Niitä on yhä noin 350 eli huomattavasti enemmän kuin muilla pankeilla. Moni pieni konttori on auki vain osan aikaa ja supistetuin palveluin, koska kävijöitä ei ole. Useimmat palvelut, edes lainan hakeminen, eivät välttämättä enää vaadi käyntiä konttorissa.

”Koronaepidemia on vauhdittanut esimerkiksi käteisen käytön vähenemistä. Ennen epidemiaa käteinen väheni noin kymmenen prosentin vuosivauhtia, nyt jopa 20 prosenttia vuodessa”, Ritakallio sanoo.

Lue lisää: ”En usko, että käteisen käyttö tästä enää entiselleen elpyy” – Koronakriisi kiihdytti siirtymistä muihin maksuvälineisiin, mutta kehityksellä on huonotkin puolensa

Tauno Hildenin mukaan sama ilmiö näkyy Koitin-Pertunmaankin alueella.

”Kassapalvelujen käyttö on vähentynyt nopeasti ja aina vaan iäkkäämmät ihmiset ovat siirtyneet mobiilipalvelujen varaan. Siitä jää ihan pieni määrä sitä vanhinta päätä, joka käy konttorissa”, hän sanoo.

Siksikin olisi tärkeätä päästä osaksi isompaa pankkia.

Rakennusyrittäjänä toimiva Koitti-Pertunmaan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Tauno Hilden muurasi torstaina takkaa maatilalla Sysmässä.­

Vaikka pankkikonttoreissa kävijöiden määrä on romahtanut, oma pankki ja sillä konttori ovat monille pienten paikkakuntien asukkaille tärkeitä asioita.

Hilden huokaisee, kun hän muistelee huhtikuun 2019 tapahtumia.

”Oli se kova paikka. Kun menin kokouksen jälkeen Kuortin ABC:lle kahville, tuntui että silmät polttavat selässä”, hän kertoo.

Koitin-Pertunmaan osuuspankin yhdistyminen oli neuvoteltu ja sovittu valmiiksi. Viimeisen sanan sanoo pienissä osuuspankeissa kuitenkin osuuskunnan kokous, jossa kaikilla asiakasomistajilla on ääni.

Asiakkaissa oli kokouksen alla noussut kapinahenki, jonka vakavuutta Hilden ei ollut ymmärtänyt. Koitin konttorin sulkemispäätös oli jo ollut iso pettymys. Nyt moni pelkäsi, että yhdistyminen tarkoittaisi myös Pertunmaan konttorin sulkeutumista.

Huhtikuun 8. päivänä Pertunmaan konttorissa pidetyssä osuuskunnan kokouksessa yhdistymistä kannatti 81 ja vastusti 88 ääntä. Valtakirjoilla äänestykseen osallistui jopa 12 alle 18-vuotiasta asiakasomistajaa.

Tilanne on Hildenille kipeä muisto. Pian yhdistymiskeskustelut aloitettiin silti uudelleen. Tällä kertaa mukaan tulivat myös Orimattilan ja Pukkilan pankit. Pankkien hallitukset allekirjoittivat paperit lokakuun lopulla. Ratkaiseva osuuskunnan kokous on tammikuussa.

Kokemuksesta viisastuneena Hilden on tällä kertaa käyttänyt aikaa ihmisten tapaamiseen ja fuusion perusteiden selvittämiseen.

”Kun on tavattu jossain, olen kysynyt, että onko pari minuuttia aikaa jutella ihan rauhassa. Joillekin olen soitellut. Kaikille ei ole helppoa hyväksyä, että yhteiskunta on niin paljon muuttunut ja pankin on myös muututtava, mutta uskon että puhuminen on auttanut ja tällä kertaa asia on ymmärretty”, hän sanoo.

Fuusion hyväksymistä helpottaa se, että Pertunmaan konttori on luvattu säilyttää vähintään viiden vuoden ajan. Pankissa on toimitusjohtajan lisäksi neljä työntekijää.

Ei Hildenkään huvikseen itsenäisestä pankista luovu, kun historia on niin pitkä. Hänen isoisänsä oli 1950-luvulla Koitin osuuskassan hallintoneuvoston puheenjohtaja. Vuonna 1976 Hilden oli kesätöissä Koitin konttorin rakennustyömaalla.

”Pitkään kävin painia, että onko tämä oikea ratkaisu, mutta liian myöhäänhän tähän on ryhdytty. Vielä olemme silti tilanteessa, että voimme tehdä päätöksen itse. Jos tunnusluvut heikkenevät tarpeeksi, niin [OP-]keskus tekee päätöksen meidän puolesta”, Hilden sanoo.

Osuuspankit ovat itsenäisiä, mutta ne ovat sitoutuneet keskinäiseen taloudelliseen yhteisvastuuseen. Siksi ryhmä voi pakottaa jäsenpankin fuusioon, jos sen taloudellinen tilanne heikkenee riittävästi.

Maaseudun rakennemuutos näkyy myös Tauno Hildenin rakennusyrittäjän työssä.­

Hilden on toiminut 34 vuotta rakennusyrittäjänä. Siinäkin toiminnassa rakennemuutos näkyy rajusti.

”Työt ovat tätä nykyä käytännössä vapaa-ajan asukkaiden varassa. Maatilat ovat hyvin vähissä ja vakituisten asukkaiden määrä vähenee koko ajan. Teemme vapaa-ajan asukkaille hommia täällä maalla ja myös heidän kaupunkiasunnoissaan. Viime viikollakin olin Helsingissä töissä. Sitä elämänmenoa ei kyllä käy kateeksi, kun niissä ruuhkissa ajeli”, hän sanoo.