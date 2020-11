Etelä-Savossa on eniten metsämaata, koko Suomestakin kolme neljäsosaa on metsää

Jokaista suomalaista kohden Suomessa on noin kuusi jalkapallokentällistä metsämaata.

Jokainen suomalainen tietää, että Suomessa on paljon metsää, mutta harva tietää, kuinka paljon.

Luonnonvarakeskuksen perjantaina julkistettujen uusimpien tietojen mukaan Suomessa on metsätalousmaata 26,3 miljoonaa hehtaaria, mikä kattaa 86 prosenttia maapinta-alasta.

Hehtaari on sata metriä kertaa sata metriä. Esimerkiksi kansainvälisissä jalkapallo-otteluissa kentän koko on noin 0,7 hehtaaria. Suomen metsämaalle voisi rakentaa noin 34 miljoonaa jalkapallokenttää.

Uusimmat tiedot perustuvat vuosina 2015–2019 mitattuun valtakunnan metsien inventoinnin aineistoon.

Metsätalousmaasta reilu kolme neljäsosaa on metsämaata. Metsätalousmaasta kymmenen prosenttia on heikompikasvuista kitumaata ja kaksitoista prosenttia lähes tai täysin puutonta joutomaata.

Tilastossa myös metsä- ja kitumaan yhteisalaa kutsutaan metsäksi. Metsäautoteitä ja muita metsätalouden tarvitsemia huoltoaloja on metsätalousmaan pinta-alasta prosentin verran.

Metsämaan osuus on kasvanut voimakkaasti 1950-luvulta lähtien. Muun muassa kitumaaksi määriteltyjä soita on muutettu metsämaaksi ojittamalla. Suomi on Euroopan metsäisin maa.

Jokaista suomalaista kohden Suomessa on noin kuusi jalkapallokentällistä metsämaata.

”Metsämaa kattaa Suomen maapinta-alasta kaksi kolmasosaa. Metsämaan osuus on suurin Etelä-Savossa, missä maapinta-alasta 85 prosenttia on metsämaata. Pienin metsämaan osuus on Ahvenanmaalla, 41 prosenttia maapinta-alasta”, kertoo johtava tutkija Kari T. Korhonen Luonnonvarakeskuksesta tiedotteessa.

Metsätalousmaasta kolmasosa on soita ja loput kankaita. Metsätalousmaan nykyisestä suoalasta reilu puolet on ojitettu.

”Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2 482 miljoonaa kuutiometriä. Siitä puolet on mäntyä, 30 prosenttia kuusta ja 20 prosenttia lehtipuuta”, sanoo yliaktuaari Eeva Vaahtera tiedotteessa.

Neljäsosa puuston tilavuudesta on soilla ja loput kankailla. Kaksi kolmasosaa puuston tilavuudesta sijaitsee Etelä-Suomessa, mutta maakunnittain tarkasteltuna pinta-alaltaan suuressa Lapissa on kuitenkin eniten puuta eli 17 prosenttia puuston tilavuudesta. Etelä-Suomen maakunnista puuta on eniten Keski-Suomessa (198 milj. m³).

Puuntuotannon maalla puuston tilavuudesta on 90 prosenttia. Puuntuotannon ulkopuolelle jäävät muun muassa suojelualueet.