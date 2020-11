Kilpailukyky

Suomi sijoittui eri maiden kyvykkyyttä vertailevassa julkaisussa sijalle 12. Vielä vuosi sitten sijoitus oli kahdeksas.

Suomi on pudonnut tuoreessa IMD:n World Talent Ranking -listauksessa ensimmäistä kertaa kärkikymmenikön ulkopuolelle.

Listaus pyrkii mittaamaan työntekijöiden kyvykkyyttä eli talenttia ja sen kehitystä eri maissa.

Vertailussa tarkastellaan, millaista kyvykkyyttä eri kansantalouksilla on käytössään sekä miten sitä kehitetään kotimaassa ja onnistutaan houkuttelemaan ulkomailta.

Suomen sijoitus tuoreessa rankingissa oli 12, kun se vuosi sitten oli vielä kahdeksas.

Työntekijöiden valmiuksissa ja niiden kotimaisessa kehittämisessä Suomi on perinteisesti ollut vahva. Suomen asema tällä osa-alueella on heikentynyt muihin maihin nähden. Ulkomaisten kykyjen houkuttelemisessa Suomi on parantanut, mutta se on edelleen Suomen heikoin osa-alue.

”Jos katsoo kokonaisindeksiä, niin kolmessa vuodessa Suomi on pudonnut viidennestä 12:nneksi. Jotain se voi kertoa”, sanoo Etlan tutkija Ville Kaitila.

Kaitila kuitenkin varoittaa pistämästä liikaa painoa sille, miten maiden sijaluvut vaihtelevat rankingissa. Olennaisempaa on katsoa numeroiden taakse osatekijöitä, joista ranking koostetaan.

Listaus koostuu 31 eri kriteeristä, joissa kaikissa maat laitetaan järjestykseen.

Suomi selvisi kahdella kriteerillä mitattuna joukon ykköseksi. Niistä ensimmäinen oli maan ilmanlaatu, joka oli yksi ulkomaisen työvoiman houkuttelevuutta lisäävistä tekijöistä.

Toinen ykkössija tuli siitä, miten maan koulujärjestelmä palvelee maan talouden kilpailukykyä.

Etla toimii kansallisena yhteistyökumppanina IMD:lle ja kerää osan tilastotiedosta järjestölle. Tätä tietoa IMD yhdistää kansainvälisistä lähteistä kerättyyn tietoon ja tekemäänsä kyselyyn.

Listauksen järjestys muodostuu aina siitä, miten sen tekevä taho harkinnanvaraisesti painottaa eri kriteerejä. Talent Rankingissa niitä on 31 kappaletta.

”Niistä painoarvoista voi aina keskustella ja niitä voi kyseenalaistaa”, Kaitila sanoo.

Se on kuitenkin kiistatonta, että työvoiman kyvykkyys ja osaaminen on Suomen talouden tulevaisuudelle kriittinen tekijä.

Samoin on teknologinen edelläkävijyys, jota IMD mittasi aiemmin tänä vuonna julkaistussa vertailussa. Digitaalisen kilpailukyvyn rankingissa Suomi putosi sijalta seitsemän sijalle 10.

”Koulutuksen lisääminen on Suomelle tärkeä asia. Samoin tutkimuksen ja tuotekehityksen lisääminen”, Kaitila sanoo.

IMD on kansainvälinen liiketoimintakoulu, jolla on kilpailukykymittauksia tekevä laitos. Se on WEF:n ohella toinen sveitsiläinen taho, joka tekee suuria kansainvälisen kilpailukyvyn vertailumittauksia.

World Talent Ranking on eräänlainen sivutuote IMD:n suuremmasta kilpailukykyvertailusta, joka julkaistaan keväisin. Siinä Suomi nousi sijalta 15 sijalle 13.