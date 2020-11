FT: Nainen on nousemassa ensimmäistä kertaa Yhdys­valtain valtio­varain­ministeriksi, tehtävään vahvoilla Lael Brainard

Lael Brainard olisi ensimmäinen nainen Yhdysvaltain valtiovarainministerinä. Hän kisaa Janet Yellenin, Sarah Bloom Raskinin ja Roger Fergusonin kanssa maailman tärkeimmän rahaministerin salkusta, The Financial Times arvioi.

Yhdysvaltojen keskuspankin Federal Reserven johtokunnan jäsen, demokraatti Lael Brainard, 58, on mahdollisesti nousemassa Yhdysvaltain valtiovarainministeriksi. Näin spekuloi The Financial Times (FT).

Brainard tunnetaan kansainvälisen yhteistyön ystävänä. Hänen mielestään Yhdysvaltojen johtava asema maailmanpolitiikassa voidaan säilyttää, jos se sopeutuu ketterästi ajassa oleviin muutoksiin, FT kertoo.

Brainardin uskotaan kisaavan valtiovarainministerin paikasta prsesidentti Joe Bidenin hallinnossa Janet Yellenin, Sarah Bloom Raskinin ja Roger Fergusonin kanssa.

Yellen on Fedin entinen pääjohtaja, Raskin entinen valtiovarainministerin valtiosihteeri ja Ferguson investointipankkiiri.

Jos Brainard valitaan, hänestä tulisi Yhdysvaltain historian ensimmäinen nainen valtiovarainministerinä.

Vaikka valtiovarainministerin työn pääsarka on kotimaan taloudessa, FT:n mukaan Brainardin kansainväliselle kokemukselle ja verkostoille olisi käyttöä. Vuosina 2010–2013 hän vastasi valtiovarainministeriössä ministeriön kansainvälisistä suhteista.

Aiemmin samasta virasta valtionvarainministeriksi ovat nousseet Tim Geithner ja Larry Summers, FT muistuttaa.

Harvardin yliopiston käynyt Brainard on amerikkalaisen diplomaatin lapsi, joka syntyi Hampurissa.

Konsulttitoimisto McKinseyllä alkaneen uran jälkeen Brainard sirtyi työskentelemään presidentti Bill Clintonin hallinnon taloustiimiin.

Presidentti Barack Obaman kaudella Brainard työskenteli valtiovarainministeriössä ja patisti finanssikriisin keskellä kärvistelevää Eurooppaa höllentämään talouskuripolitiikkaa ja lisäämään julkisia menoja varsinkin Saksassa, FT kertoo.

Brainard osallistui myös diplomaattisiin neuvotteluihin Kiinan kanssa aikana, jolloin Yhdysvallat syytti Kiinaa valuuttakurssien manipuloimisesta.

Kiinan epäiltiin tuolloin pitävän juanin kurssia keinotekoisesti heikkona, jotta kiinalaiset vientituotteet olisivat kilpailukykyisempiä.

FT:n mukaan Kiina-neuvotteluissa ulkopolitiikan kovan linjan ”haukat” moittivat Brainardin toimivan liian diplomaattisesti. Ministeriön sisällä häntä päinvastoin kehuttiin sitkeäksi ja peräänantamattomaksi neuvottelijaksi.

Keskuspankissa Brainard on ajanut pankeille tiukempia vakavaraisuusmääräyksiä ja valvontaa.

FT arvioi, että Brainardin valintaa valtiovarainministeriksi voi tosin haitata se, että Biden saattaa pitää häntä soveliaana ehdokkaana seuraavaksi Fedin pääjohtajaksi, kun pääjohtaja Jeremy Powellin kausi päättyy 2022.