Teräsyhtiö SSAB vahvistaa käyvänsä keskusteluja intialaisen Tata Steelin kanssa Hollannissa sijaitsevan terästehtaan ostamisesta.

”Keskustelut Tata Steelin kanssa jatkuvat, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty. Liiketoimien toteutumisesta ei ole varmuutta kuten ei myöskään mahdollisten liiketoimien ehdoista. Asiasta tiedotetaan lisää tilanteen ja mahdollisten päätösten mukaan”, yhtiö toteaa tiedotteessa.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan neuvotteluissa on mukana saksalainen Thyssenkrupp. Tehdas sijaitsee Hollanissa IJmuidenissa.

Eurooppalaiset teräsyhtiöt ovat jo pitkään olleet vaikeuksissa, koska niiden valmistamien tuotteiden kysyntä on vähentynyt ja markkinoilla on liikaa tuotantokapasiteettia suhteessa kysyntään. Lisäksi rautamalmi on kallistunut voimakkaasti ja etenkin Aasiasta myydään terästä polkuhinnoin Eurooppaan.

Kesällä 2019 Euroopan komission esti Tata Steelin eurooppalaisen yhtiön ja Thyssenkruppin teräsyksikön yhdistymisen, koska se olisi rajoittanut kilpailua ja johtanut teräksen kallistumiseen.