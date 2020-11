Finnairin perusteluna on koronapandemia. Eläkepäätös vaikuttaa positiivisesti Finnairin vuoden lopun tulokseen.

Finnairin eläkesäätiö lopettaa ensi vuoden alusta säätiön maksamien lisäeläkkeiden vuosittaiset korotukset. Säätiö on nyt viime päivinä tiedottanut jäseniään tulossa olevasta eläkkeiden tason heikennyksestä.

Yhtiö kertoi asiasta pörssitiedotteella lokakuun lopussa.

Muutos tarkoittaa, että lisäeläkkeen taso ei enää nouse ensi vuoden alun jälkeen, vaan eläke pysyy vuoden 2020 tasoisena tästä eteenpäin. Itse eläkkeisiin ei kosketa, mutta kun vuosittaista indeksikorotusta ei enää tehdä, eläkkeen ostovoima alkaa heikentyä.

Eläkesäätiöyhdistyksen lakimiehen Ismo Heinströmin mukaan yhdistyksen tiedossa ei ole, että mikään muu yritys olisi tehnyt vastaavaa aiemmin.

Finnairin perusteluna harvinaiselle päätökselle on koronapandemia ja sen yritykselle aiheuttamat taloudelliset ongelmat. Muutoksen tarkoituksena on turvata eläkesäätiön riskinkantokyky ja vakavaraisuus myös tulevaisuudessa.

Finnair kertoi pörssitiedotteessaan, että eläkesäätiön sääntömuutoksella on 85 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen vaikutus Finnairin tämän vuoden viimeisen vuosineljänneksen liiketulokseen. Vaikutus jaksottuu tuleville vuosille.

Finanssivalvonta on hyväksynyt eläkesäätiön sääntöjen muutoksen.

Finnairin eläkesäätiö ei ole enää yhtiön uusien työntekijöiden ulottuvilla. Finnair on takavuosina tarjonnut työntekijöilleen lisäeläkkeitä, jotka täydentävät lakisääteistä työeläkettä.

Finnairin palkitsemisesta vastaava johtaja Tomas Biström kertoo sähköpostiviestissä, että 1990-luvun alussa lisäeläke-etu suljettiin muilta paitsi lentäjiltä, ja vuonna 2010 se loppui myös lentäjiltä.

Tämän vuoden alussa eläkesäätiön toiminnan piirissä oli yhä vajaa 2 000 henkilöä, jotka ovat aktiivisessa työsuhteessa Finnairiin. Eläkkeensaajia oli noin 1 600. Lisäksi niin sanotun vapaakirjan saaneita oli noin 600 henkilöä. Vapaakirja säilyttää työntekijän oikeuden eläkesäästöihin myös työpaikkaa vaihtaessa tai esimerkiksi ulkoistustilanteissa, joita on Finnairissakin ollut.

Lisäeläkkeiden suuruus vaihtelee Biströmin mukaan merkittävästi riippuen henkilöiden työsuhteen kestosta ja työstä.

Biströmin mukaan muutoksista on keskusteltu jokaisen henkilöstöryhmän kanssa, ja muutoksista on tiedotettu sitä mukaa kuin muutokset on vahvistettu.

”Muutos merkitsee luonnollisesti heikennystä aikaisempaan, mutta kyllä muutoksen tarpeellisuus on hyvin ymmärretty. Ja hyväksi on koettu se, että olemme löytäneet ratkaisun, joka ei välittömästi heikennä kenenkään lisäeläke-etua”, Biström sanoo.