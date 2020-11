Insinööreistä on niin kova pula, että vantaalaisyritys alkoi kouluttaa heitä itse: ”Tavoite on, että lähivuosina meillä opiskellaan tohtoriksi asti”

Japanilaisomistuksessa oleva Murata kannustaa työntekijöitään opiskelemaan ja maksaa palkkion, kun työntekijä saa tutkinnon tehtyä.

Ensin vedetään päälle hiusverkko ja sininen suojahaalari.

Jalkaan tulevat turvasandaalit ja niiden päälle vielä suojatöppöset. Käsissä on kumihanskat, päässä suojalasit.

Kun koko vartalo on vuorattu suun ja nenän aluetta lukuun ottamatta, poistetaan vielä kehosta ylimääräinen sähkövaraus ja käydään läpi eräänlainen ilmasuihku.

Sitten työt voivat alkaa.

Tuotannon esimies Mikko Miettinen odotti pääsyä puhdastilaan. Sitä ennen käydään läpi prosessi, jossa puhallin poistaa vaatteista irralliset hiukkaset.­

Vantaalaisyritys Murata Electronicsin tiloissa tarkoille toimenpiteille on selvä syy. Yhtiö on maailman johtavia anturiteknologian valmistajia, ja tuotanto tapahtuu valtaosin niin sanotuissa puhdastiloissa.

Ne ovat täynnä herkkiä sähkölaitteita, joiden toiminta ei saa häiriintyä.

Käynnissä on jatkuva puhallus katosta lattiaan, sillä pienikin pölyhiukkanen voisi häiritä tuotteiden valmistusta. Yhtiön tuotteiden keskiössä ovat mikroelektroniset systeemit, joista käytetään lyhennettä ”mems”.

Tavalliselle kuluttajalle kirjainyhdistelmä ei välttämättä sano mitään, mutta näitä mems-teknologiaan perustuvia antureita on monessa paikassa – etenkin autoissa, terveydenhuollon laitteissa ja teollisuudessa.

Yksinkertaistettuna ne mittaavat pieniäkin kiihtyvyyden ja kallistusasteiden muutoksia. Tärkeimpiä asiakkaita ovat esimerkiksi autoteollisuuden järjestelmätoimittajat.

Murata Technologies valmistaa esimerkiksi kiihtyvyysantureita, joita käytetään itseohjautuvissa autoissa. Prosessissa hyödynnetään piistä valmistettavia levyjä.­

Vuoteen 2012 asti vantaalaisyritys tunnettiin nimellä VTI Technologies. Hieman sitä ennen japanilaiskonserni Murata oli kiinnostunut yhtiön autoteollisuuden osaamisesta ja päättänyt hankkia sen itselleen.

Nyt yhtiöllä on Martinlaakson teollisuusalueella reilut 1 100 työntekijää, joista noin puolet työskentelee tuotannossa. Tehtävät ovat vaativia jo perustasolla – yrityksessä on iso joukko työntekijöitä, jotka keskittyvät pääsääntöisesti uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.

Tehtävänkuvien kirjo on laaja, ja työntekijöiden koulutustaustat vaihtelevat peruskoulun suorittamisesta tekniikan tohtorin tutkintoon.

Viime vuosina yhtiössä on tehty yksi keskeinen havainto: osaavia insinöörejä ja sähkötekniikan osaajia ei tahdo löytyä tarpeeksi.

Ongelman ratkaisemiseksi yhtiö päätyi Suomessa poikkeukselliseen ratkaisuun: se päätti lisätä merkittävästi oman henkilökuntansa kouluttamista.

”Otimme tavoitteeksi mahdollistaa töiden ohessa opiskelun, joka tähtää lopulta alan tutkinnon suorittamiseen. Sellainen on käsittääkseni Suomessa toimivissa yrityksissä harvinaista”, sanoo henkilöstön kehittämispäällikkö Tuomas Nurmi.

Vuosi sitten ensimmäiset Muratan työntekijät aloittivat automaatiotekniikan opinnot Metropolia-ammattikorkeakoulun avoimella linjalla. Työnantaja tukee opinnoissa esimerkiksi maksamalla oppimateriaaleja ja avoimen polun kurssimaksuja. Lisäksi valmistumisesta on luvattu kertakorvaus.

Mari Venho suorittaa automaatiotekniikan insinööritutkintoa Metropolia-ammattikorkeakoulusa. Kuva on Vantaan Myyrmäen toimipisteen automaatiotekniikan laboratoriosta.­

Myyrmäessä sijaitseva korkea luokkahuone on täynnä mitä erilaisimpia vempaimia: robotteja, 3d-tulostimia ja loputtomien sähkökytkentöjen seiniä.

Mari Venho on rakentamassa ohjausjärjestelmää, joka on kytketty tietokoneeseen. Sitä voisi käyttää esimerkiksi teollisten venttiilien ohjaamiseen. Toisena harjoitustyönä hän rakentaa oven nostomekaniikkaa ja laatii siihen liittyviä ohjeita.

Vieressä on kokeissa käytettävä sähkömoottorilla toimiva hihna. Sen avulla kokeillaan, että tekniikka oikeasti toimii.

Venho, 46, kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1993. Sen jälkeen hän opiskeli vähän kaikenlaista kuitenkaan valmistumatta.

Töitä on riittänyt tekniikan alalla ilman tutkintoakin. Muratalla Venho on työskennellyt useissa eri tehtävissä viisi vuotta. Sinä aikana hän on perehtynyt esimerkiksi tuotannonsuunnitteluun, tuotantoon, laadunvalvontaan ja asiakasvaatimuksiin.

”Jossain vaiheessa törmäsin siihen, että pelkällä hullulla mielenkiinnolla en pystynyt kompensoimaan omia puutteitani. Tuli niin sanotusti seinä vastaan”, hän sanoo.

Tällä hetkellä Venho on opintovapaalla yhtiön huoltotiimistä, kuulemma pääosin siksi, että kahta vielä kotona asuvaa lasta ehtisi tavata. Vuodenvaihteessa hän palaa töihin ja jatkaa samalla opiskeluja.

Aikataulu on tiukka: aamuseitsemältä iltapäivän kolmeen töissä, sen jälkeen pari tuntia kotona. Iltaviidestä puoli yhdeksään hän on koululla – joka arkipäivä.

Automaatiotekniikan opinnoissa vaaditaan esimerkiksi matematiikan ja fysiikan hallitsemista. Niissä Venho on pärjännyt, koska oli kiinnostunut niistä jo lukiossa. Sen sijaan sähköjärjestelmien ja -tekniikan opiskelu oli se, missä hänellä oli eniten tekemistä.

”lltaopintoja tehdään samassa tahdissa kuin päivälinjalla. Etenkin ensimmäisenä vuonna on niin, ettei yhdessäkään opintokokonaisuudessa saa epäonnistua, jos haluaa jatkaa”, Venho sanoo.

Käytännössä opiskelu menee näin: ensin opinnot avoimella linjalla, jossa kurssit ovat maksullisia. Toisena vuonna 60 opintopistettä suorittaneet saavat oikeuden tutkinto-opiskeluun.

Neljässä lukuvuodessa heistä tulee automaatiotekniikan insinöörejä, joilla on jo valmis työpaikka olemassa.

Murata Techologies tai lyhyemmin Murata on japanilainen muutenkin kuin omistuspohjaltaan. Emokonsernilla on yli 70 000 työntekijää, ja vuoden 2019 liikevaihto oli 12,4 miljardia euroa.

Yhtiössä suositaan japanilaista monozukuri-ajattelua. Se tarkoittaa työn laadun ja tuottavuuden jatkuvaa parantamista, joka perustuu henkilöstön kehittämiseen.

Muratalla on useita syitä panostaa koulutukseen. Yksi tärkeimmistä on itse automaatio. Kun robotit ja erilaiset tietojärjestelmät vähentävät manuaalista työtä, tarkoittaa se käytännössä, että työntekijöiden osaamisen vaatimus kasvaa.

Soveltamiskykyä ja omaa ajattelua vaaditaan koko ajan enemmän. Siihen hyvän pohjan antaa esimerkiksi insinöörin tutkinto, sanoo Muratan Tuomas Nurmi.

Phuong Phung (vas.) ja Gunilla Fager yhdistävät piikiekkoja toisiinsa Muratan tiloissa Vantaalla.­

Kuinka yleistä sitten on, että yhtiöt ovat vahvasti mukana oman henkilökuntansa kouluttamisessa?

Etujärjestö Teknologiateollisuudessa on havaittu, että moni alan yritys kärsii pysyvästä osaajapulasta.

”Yhtiöt kyllä kouluttavat paljon henkilökuntaansa, mutta tällainen tutkintoon tähtäävä opiskelu on vielä harvinaista”, sanoo johtaja Laura Juvonen.

Hänen mukaansa insinööripula on todellinen etenkin korkean jalostusasteen teknologiatuotteissa. Ongelmaa pitäisi ratkaista työlupaprosessien ohella lisäämällä pitkäjänteisiä kumppanuuksia yritysten ja korkeakoulujen välillä.

”Meidän käsityksemme on, että yritykset olisivat valmiita tästä myös maksamaan”, Juvonen sanoo.

Pula ei näy vain insinööritasolla, vaan myös ammattikoulutuksen saaneista sähkötekniikan osaajista on kova tarve. Heitä Murata alkoi kouluttaa omasta porukastaan jo kaksi vuotta sitten.

Yksi opiskelijoista on Anna Malm. Hän työskentelee tuotannossa operaattorina eli juuri siinä tehtävässä, johon kuljetaan päivittäin tiiviissä suojavarustuksessa.

Malm, 31, on ehtinyt tehdä monenlaista, esimerkiksi matkailualan sekä meikkaaja-maskeerajan tutkinnon. Välillä hän työskenteli tehtaassa elintarvikepesijänä.

Anna Malm valmistuu vuoden lopussa elektroniikka-asentajaksi. Hän oli kuvauspäivänä vapaalla.­

Muratalle hän tuli sattumalta kahdeksan vuotta sitten, kun halusi löytää työn, jota voisi tehdä öisin. Yllättäen elektroniikka-ala tempaisi mukaansa.

”Olin jo ajatellut kouluttautua lisää. Sitten tuli ihan täydellinen sauma, kun työnantaja tarjosi mahdollisuutta lähteä opiskelemaan”, Malm sanoo.

Hän suorittaa Vantaan ammattiopisto Variassa tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa. Siihen kuuluu esimerkiksi sähkötekniikan teoriaa ja kädentaitoja, kuten juottamista ja elektroniikkakytkentöjen rakentamista. Malm osaa rakentaa vaikka sääaseman eli lämpömittarin alusta asti.

Joulukuussa on edessä valmistuminen – ja huomattavasti laajemmat uramahdollisuudet nykyisellä työnantajalla.

Muratalla opiskelu on mahdollista osittain siksi, että työntekijöillä on runsaasti valinnanvaraa työvuorojen suhteen.

”Meillä on ihmisiä viidessä eri vuorossa. Osa tekee esimerkiksi pelkkää arkipäivää ja osa vain viikonloppujen yövuoroja”, sanoo Tuomas Nurmi.

Toki viime kädessä kaikki on kiinni työntekijästä itsestään: opiskelusta ei makseta palkkaa. Vaikka valmistumisesta maksetaan kertakorvaus, seuraa varsinainen palkinto vasta myöhemmin – tekniikan alan tutkinto lisää työmahdollisuuksia ja luultavasti nostaa myös ansiotasoa roimasti.

Nurmen ajatuksena on, että työntekijä voisi suorittaa vaikka kaikki opintonsa korkeakoulutukseen asti työn ohessa. Ensi syksynä alkaa jo ensimmäinen hanke, jossa työntekijä suorittaa diplomi-insinöörin tutkintoa.

”Tavoite on, että lähivuosina meillä opiskellaan tohtoriksi asti työn ohessa”, hän sanoo.