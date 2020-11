Louhi Netin toimitusjohtajan Mika Paavolan mukaan tavallisten toimisto-ohjelmistojen käytön opettaminen säästäisi paljon aikaa ja rahaa.

Missä se sähköposti olikaan? Kukahan sen mahtoi lähettää? Miksei se ole täällä sille tarkoitetussa kansiossa?

Sekunneista kertyy minuutteja ja minuuteista äkkiä tunteja, kun ihmiset pähkäilevät toistuvasti sähköpostikaaoksensa tai epäjärjestyksessä olevien tiedostojensa kanssa.

Yrityksille verkko- ja ohjelmistopalveluita ja niihin liittyvää koulutusta järjestävän Louhi Netin toimitusjohtajan Mika Paavolan mukaan vaihtoehtojakin olisi.

”Ihmiset tuntevat huonosti ihan tavallisten toimistossa käytettävien ohjelmistojen ominaisuuksia, vaikka niillä voitaisiin tehostaa työprosessien hallintaa valtavasti. Yritykset taas eivät huolehdi riittävästi tehokkaiden työtapojen leviämisestä”, Paavola sanoo.

Mika Paavola­

Yksinkertaiset parannukset esimerkiksi sähköpostin hallinnassa kumuloituvat isoksi tehokkuushyödyksi päivittäisessä työssä.

”Lähtökohtahan on se, että kaikkien mielestä sähköpostia tulee liikaa. Siksi sitä sähköpostimassaa kannattaisi oppia käsittelemään ja luoda omalle työlle pelisääntöjä. Kaikilla sähköpostiohjelmilla on mahdollista automatisoida esimerkiksi sähköpostien suodatusta”, Paavola sanoo.

Suodattimilla voi määrittää, että tietyistä lähteistä tai tietyllä tavalla otsikoidut sähköpostit ohjautuvat tiettyyn kansioon. Tai luoda vaikka sääntö, että talon sisäiset ja ulkoa tulevat postit menevät eri kansioihin.

”Näin voi ohjata esimerkiksi asiakkailta tulevat viestit erikseen. Niihin haluat todennäköisesti reagoida nopeasti.”

Mahdollista on myös luoda esimerkiksi valmisvastauksia, joita voi käyttää usein toistuviin viesteihin, kuten tilaisuuden ilmoittautumisviesteihin. Se on tehokasta, jos vaikkapa webinaariin on tulossa sata osallistujaa.

Tapaamisten järjestämisessä puolestaan auttaa sähköisen kalenterin ominaisuuksien tunteminen sen sijaan että tapaamisista sovitaan monin viestein.

”Yhteisen ajan löytäminen on paljon tehokkaampaa, jos osataan jakaa kalenteri. Silloin muut voivat varata sieltä heille sopivan ajan. Ja kaikille pitäisi tietysti olla itsestään selvää, että sähköistä kalenteria käytetään”, Paavola sanoo.

Paavola on itse kokeillut myös muun muassa internethakuja tehostavia työkaluja.

Tavallisten tietoteknisten työvälineiden hallinta on Paavolan kokemuksen mukaan työpaikoilla yllättävänkin heikkoa. Ohjelmistoja on otettu usein vuosikymmenten varrella käyttöön ilman koulutusta. Omalla mutu-opettelulla niitä on sitten opittu jotenkuten käyttämään, mutta hyvin pintapuolisesti.

Ilmaisia ohjeita löytyy vaikka Youtubesta tai googlaamalla, jos osaa etsiä. Hankaluus on siinä, että hakeminen on mahdollista vain, jos suurin piirtein tietää, mitä mahdollisuuksia ohjelmistot tarjoavat.

Se vaatii myös viitseliäisyyttä. Usein työpaikalla on joku, joka on ottanut selvää ja käyttää innokkaasti monia ohjelmistojen ominaisuuksia. Hän ehkä keksii sovelluksille myös käteviä uusia käyttötapoja.

”Tuon tiedon jakamiseen pitäisi kannustaa.”

Sovellukset myös muuttuvat ja ohjelmistoihin luodaan jatkuvasti uusia ominaisuuksia. Ne menevät hukkaan, jos niistä ei edes tiedetä.

Paavola antaa muutaman vinkin.

Google Keep -sovelluksella voi kännykällä tehdä muistiinpanoja vaikka ottamalla kuvia teksteistä tai äänittämällä puhetta. Sovellus osaa muokata ne tekstiksi, jota voi muokata ja jakaa eteenpäin.

Sovelluksen avulla voi kuvata esimerkiksi seminaareissa tai kokouksissa esitettyjä dioja muistiin. Niiden tekstiä voi sitten muokata omiin tarpeisiinsa.

”Sovelluksesta on iloa myös kodin arjessa. Itse olen skannannut sillä tietotekniikkalaitteiden takana olevista tarroista niiden tuotetiedot muistiin mahdollisia takuutapauksia varten. Se toimii myös maailman parhaana kauppalistana. Pikamuistiinpanon voi jakaa perheenjäsenten kesken ja tehdä listoja, joista voi merkitä tavarat hankituksi sitä mukaan, kun niitä kaupassa keräilee. Listat eivät häviä, vaan ovat käytettävissä myös seuraavan kauppalistan pohjana”, Paavola sanoo.

Paavolan mukaan puheen tunnistavia sovelluksia kannattaisi myös käyttää enemmän.

”Moni muukin sovellus osaa muuttaa puhetta tekstiksi. Tätä ominaisuutta kannatta hyödyntää vaikkapa ajomatkalla asiakastapaamisesta toimistolle, ja puhua muistiinpanot kännykkään jo ajaessa. Se säästää paljon aikaa”, Paavola sanoo.

Harva ehkä tietää, että työpaikan sisällä vaikkapa excel-tiedostoja ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostin liitteenä kollegalle ja yrittää selittää, mihin kohtaan haluaa tämän kiinnittävän huomiota.

Jos haluaa kiinnittää kollegan huomion johonkin lukuun, voi toimia paljon yksinkertaisemmin: klikkaa kyseistä solua hiiren kakkosnäppäimellä. Valitsee listasta kohdan New Comment. Se avaa ikkunan, johon voi kirjoittaa tuota solua koskevan kommentin ja kollegan sähköpostiosoitteen. Näppärää.