Taloustieteilijät Matti Pohjola ja Otto Toivanen varoittavat, että koronaviruspandemia uhkaa heikentää työn tuottavuutta, joka on talouskasvun lähteistä tärkein.

Koronaviruspandemian kielteiset vaikutukset talouteen kestävät pidempään kuin mitä suhdanne-ennusteiden perusteella voisi päätellä, arvioi talouskasvun tutkimukseen erikoistunut Aalto-yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Matti Pohjola.

”Taloustieteellinen tutkimus on selvittänyt, että 1300-luvun jälkeen 15 suuressa pandemiassa talouskasvu on hidastunut useiksi vuosiksi. Talous toimii pandemioissa ja muissakin kriiseissä aina samalla tavoin. Säästäminen lisääntyy, koska kotitaloudet supistavat kulutustaan. Investoinnit vähenevät, kun yritysten epävarmuus liiketoimintansa tulevaisuudesta kasvaa. Näiden seurauksena korot laskevat ja bruttokansantuotteen kasvu hidastuu. Koronaviruspandemiakin vaikuttaa samalla tavoin.”

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) onkin julistanut koronaviruspandemian pahimmaksi taloudelliseksi sekasorroksi 1930-luvun suuren laman jälkeen.

”Aikaisemmissa pandemioissa talouskasvu on hidastunut jopa vuosikymmeniksi, koska niissä kuoli paljon ihmisiä. Espanjantaudissa kuoli liki 40 miljoonaa ihmistä. Koronavirus ei onneksi näytä olevan työikäiselle väestölle yhtä kohtalokas, joten vaikutukset ovat vähäisempiä.”

Emeritusprofessori Matti Pohjola painottaa, että talous toimii pandemioissa ja muissakin kriiseissä aina samalla tavoin.­

Säästäminen on toki lisääntynyt jo ennen pandemiaa, koska vanhempien ihmisten osuus väestöstä on kasvanut. Vanhemmat ihmiset kuluttavat vähemmän, ja työeläkerahastot joutuvat säästämään eli sijoittamaan eläkevaroja yhä enemmän, jotta eläkkeet voidaan turvata. Myös korot ovat laskeneet.

Työn tuottavuuden kehitys on avainasemassa pohdittaessa, miten koronaviruskriisi vaikuttaa talouskasvuun. Kansantaloudessa työn tuottavuus lasketaan jakamalla bruttokansantuotteen määrä tehdyillä työtunneilla.

Bruttokansantuotteen kasvu syntyy työn tuottavuuden kasvun ja työn määrän kasvun summana. Koska työn määrä ei Suomessa enää kasva, on kaikki tuleva talouskasvu työn tuottavuuden paranemisen varassa. Sen lähteitä ovat koulutus, investoinnit aineelliseen pääomaan, uudet ideat tuotteista ja tuotantomenetelmistä sekä työvoiman uudelleen kohdentuminen yritysten kesken. Uudet ideat eli innovaatiot ovat avainasemassa.

Pohjolan mukaan koronaviruspandemiassa on monia tekijöitä, jotka hidastavat työn tuottavuuden kasvua pitkällä aikavälillä. Epävarmuus tulevaisuudesta vähentää yritysten halukkuutta investoida ja harjoittaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, liiketoimien kustannukset kasvavat, työvoiman liikkuvuus vähenee ja tuotannontekijöiden uudelleen kohdentuminen yritysten, toimialojen ja valtioiden kesken heikkenee.

Toisaalta koronarajoitukset kannustavat yrityksiä ottamaan käyttöön sellaisia uusia toimintatapoja – esimerkiksi hyödyntämään etätyötä ja digitalisoimaan liiketoimintaprosesseja – jotka edistävät työn tuottavuutta.

”Uusien ideoiden syntyminen edellyttää yleensä ihmisten kohtaamista, jota pandemiat vähentävät. Myönteistä on se, että koronaviruspandemia jouduttaa digitalisaatiota, joka taas on omiaan parantamaan työn tuottavuutta. Kaikesta huolimatta arvioisin, että pandemian kielteiset vaikutukset työn tuottavuuteen ovat sen myönteisiä vaikutuksia suuremmat pitkän ajan kuluessa.”

Pohjola painottaa, että nykyiset ennusteet bruttokansantuotteen kehittymisestä kertovat ainoastaan lähivuoden näkymistä. Toisin sanoen siitä, miten talous elpyy historiallisen vakavasta romahduksesta.

Jos pohditaan pandemian pitkän aikavälin vaikutuksia, huomio pitäisi hänen mielestään kiinnittää pääasiassa kahteen asiaan: milloin bruttokansantuote kasvaa suuremmaksi kuin kriisiä ennen ja mikä on sen kasvuvauhti elpymisvaiheen jälkeen.

”Pitkän aikavälin tarkastelu puhuu sen puolesta, että talouden kasvuvauhti tulee olemaan kauan hitaampaa kuin ennen koronaviruskriisiä ellei digitalisaation kiihtyminen aiheuttaisi niin voimakasta työn tuottavuuden paranemista, että se muuttaisi myös pitkän aikavälin kasvunäkymät merkittävästi paremmiksi. Tätä emme yksinkertaisesti tiedä. Mielestäni ei ole perusteita ajatella, että koronaviruspandemian kielteiset taloudelliset vaikutukset olisivat ohitse likimainkaan lähivuosina.”

Pohjolan mielestä tutkimuksen ja tuotekehityksen turvaaminen, koulutetun työvoiman maahanmuuton helpottaminen, koulutukseen investoiminen sekä yritysten konkurssien ja suurtyöttömyyden estäminen ovat avainasemassa siinä, että kriisin lyhytaikaiset kielteiset vaikutukset eivät muuttuisi pitkäaikaisiksi.

” Pahimmillaan pandemia voi pyyhkiä pois viime vuosien myönteiset saavutukset ihmisten elintason kohoamisessa, Matti Pohjola arvioi.

IMF:n mukaan koronaviruspandemia pysäyttää jo 1990-luvulla alkaneen äärimmäisen köyhyyden vähenemisen ja kasvattaa tuloeroja. Se arvioi, että alle 1,90 dollarilla päivässä elävien ihmisten määrän kasvavan lähes 90 miljoonalla tänä vuonna.

”Koronaviruspandemia aiheuttaa suurimpia ongelmia todennäköisesti kehittyvissä kansantalouksissa, joissa työn tuottavuuden kasvuun perustuva elintason paraneminen heikoista lähtökohdista uhkaa tyrehtyä. Pahimmillaan se voi tarkoittaa, että pandemia pyyhkii pois viime vuosien myönteiset saavutukset ihmisten elintason kohoamisessa.”

Suomen talouden pinnan alla tapahtuu paljon sellaista, mikä ei vielä tilastoista ilmene. Siksi tarvitaan uusia tiedonhankintamenetelmiä.

Kokonaiskuvaa pandemian taloudellisista vaikutuksista on keväästä lähtien selvitetty Helsinki Graduate School of Economicsissa. Se on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin (Hanken) yhteinen taloustieteen opetus- ja tutkimusyksikkö.

Yksikössä on selvitetty, minkä verran Suomessa on yrityksiä, jotka eivät maksa palkkoja tai joilla ei ole liikevaihtoa. Tällaiset yritykset ovat siis sellaisia, joiden liiketoiminta on loppunut, vaikka ne eivät ole vararikossa.

”Keskeinen havainto on, että sellaisten yritysten määrä, joilla ei ole liiketoimintaa, on kasvanut huomattavasti. Normaaleissa oloissa kuukausittain noin prosentti yrityksissä lopettaa liiketoimintansa, mutta viime aikoina lopettaneiden yritysten määrä on ollut 2–3 prosenttiyksikköä enemmän. Muutos on siis huomattava. Sen alku ajoittuu suunnilleen helmi–maaliskuun vaihteeseen ja on jatkunut liki vakiona heinäkuun loppuun, josta meillä on uusimmat tiedot”, sanoo yksikön akateeminen johtaja, Aalto-yliopiston taloustieteen professori Otto Toivanen.

Professori Otto Toivanen varoittaa, että pandemian aiheuttamat taloudelliset vahingot voivat olla arvioitua suurempia.­

Lisäksi yksikkö on alkanut selvittää, mitä on tapahtunut uusien yritysten perustamiselle. Niidenkin määrä vaikuttaa supistuneen koronaviruspandemian aikana karkeasti laskettuna 30 prosenttia verrattuna vuoden 2019 kuukausittaiseen keskiarvoon.

Keskeinen kysymys on se, mitä liiketoimintansa lopettaneista yrityksistä vapautuvalle pääomalle ja työvoimalle tapahtuu ja mihin ne ohjautuvat. Tutkimusten perusteella tiedetään, että työvoima ja pääoma rapautuvat käyttämättömänä: työvoima menettää ajan kuluessa osaamistaan ja laitteita sekä koneita pitää huoltaa, jos ne ovat pitkään jouten.

”Kun huomattavasti suurempi osa yrityksistä lopettaa liiketoimintaansa, Suomen kansantalous menettää tuotannollista kapasiteettiaan. Yritysten liiketoiminnan lopettaminen ei olisi suuri ongelma, jos tietäisimme, että työmarkkinat toimivat hyvin, eli ihmiset löytävät nopeasti uuden työpaikan. Valitettavasti tästä ei ole mitään merkkejä, vaan työmarkkinoilla on suuria häiriöitä.”

Toivanen suhtautuu epäillen myös siihen, edistääkö nykyinen kriisi luovaa tuhoa. Se tarkoittaa pelkistäen talouden uudistumista. Yritykset, joiden menestymisen mahdollisuudet ovat heikenneet, poistuvat markkinoilta tai ne joutuvat muuttamaan liiketoimintaansa työn tuottavuuden varmistamiseksi.

Luovassa tuhossa keskeistä on se, että vanhojen liiketoimintamallien ja yritysten tilalle syntyisi uutta taloudellista toimintaa, jossa työn tuottavuus olisi parempi. Silloin ne tuottaisivat myös enemmän kansantaloudelle elintärkeää arvonlisäystä, jota mitataan bruttokansantuotteella.

Myös Toivanen on sitä mieltä, että pandemian aiheuttamat taloudelliset vahingot voivat hyvinkin olla suurempia kuin suhdanne-ennusteiden perusteella voisi päätellä.

”On syytä olla todella huolissaan pandemian vaikutuksista seuraavan 3–4 vuoden aikana, koska yritykset lopettavat liiketoimintojaan, ja samanaikaisesti uusien yritysten perustaminen vähenee. Se voi nimenomaan johtaa tähän työvoiman ja pääoman rapautumiseen, jolloin luovasta tuhosta puuttuu elintärkeä luova komponentti. Vaikuttaa siltä, että vapautuvaa työvoimaa ei siirry sellaisiin tehtäviin, joissa työn tuottavuus on parempi.”

” Poliittiset keinot torjua lyhyen ajan kuluessa työn tuottavuuden heikkenemisestä ovat vähissä, arvioi Otto Toivanen.

Toivasen mielestä työn tuottavuuden heikkenemistä ei oikeastaan voida torjua antamalla rahoitusta olemassa oleville yrityksille eikä esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehityksen verovähennyksillä. Jos ongelmana ovat epävarmat tulevaisuuden näkymät, ei rahoituksen saatavuudesta ole apua.

Hänen mielestään poliittiset keinot torjua lyhyen ajan kuluessa työn tuottavuuden heikkenemisestä ovat vähissä. Siinä vaiheessa, kun talouden yleinen epävarmuus alkaa hellittää, yrittäjät ja varhaisen vaiheen yritykset alkavat todennäköisesti taas uskoa unelmiinsa, jolloin talouteen syntyy uusia ideoita. Se puolestaan edistää työn tuottavuuden paranemisesta.

”Osa yrityksistä toki menestyy nykyisin paremmin kuin ennen, mutta niiden määrä on suhteellisen pieni. Niillä, joilla meni vuosi sitten huonosti, menee nykyään vielä huonommin ja niillä, joilla meni vuosi sitten hyvin, ei mene enää yhtä hyvin. Meillä on siis edelleen yrityksiä, joiden liiketoiminta sujuu paremmin kuin viime vuonna, mutta niitä on vain selvästi vähemmän. Kaikki ei siis ole synkkää, mutta niitä valonvälähdyksiä on vähemmän kuin aikaisemmin.”

Toivanen painottaa, että talouden ennustamisessa on syytä olla hyvin varovainen. Tietoa pandemian taloudellisista vaikutuksista on edelleen kohtalaisen vähän, eikä kukaan vielä tiedä, kuinka paljon tartunnat kasvavat ja täytyykö valtion turvautua uusiin rajoituksiin kansanterveyden suojelemiseksi.

Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että syvien lamojen ja taantumien haavojen arpeutuminen kestää pitkään.

Jos ihminen jää työttömäksi erittäin huonossa suhdanteessa, työttömyys voi kestää poikkeuksellisen pitkään tai hänen palkkakehityksensä jää pitkäksi aikaa jälkeen muista. Kun ihminen tulee ensimmäisen kerran työmarkkinoille vaikeassa taantumassa, mahdollisuudet edetä työuralla ovat heikommat: hän joutuu tyytymään vähempään, koska työpaikoista on pulaa. Tällaiset jäljet ovat hyvin pitkiä, mikä on havaittu myös Suomen 1990-luvun laman tutkimuksissa.

”Jos menetämme runsaasti uusia yrityksiä sen takia, että niitä ei uskalleta perustaa, vaikutukset työn tuottavuuteen voivat olla pitkän aikaan hyvin kielteiset. Jos perustetaan paljon uusia yrityksiä, niiden joukosta voi parhaassa tapauksessa löytyä se uusi Nokia tai Supercell. Kun yrityksiä perustetaan vähemmän, Suomessa on yksinkertaisesti vähemmän lottolipukkeita, joilla voisi menestyä. On vaikea kuvitella, että lottolipukkeiden väheneminen johtaisi siihen, että meillä olisi niistä jäljellä vain ne kaikista parhaimmat”, Toivanen sanoo.