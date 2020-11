Koronavirus sai aikaan aikahypyn internetin käytössä, Googlen maajohtaja Antti Järvinen sanoo. Nyt Google haluaa ohjata suomalaisia pk-yrityksiä vientimarkkinoille.

Maaliskuun jälkeen ihmisten verkossa käyttämä aika on globaalisti kasvanut 60 prosenttia, Googlen maajohtaja Antti Järvinen kertoo.

Koronapandemia on saanut ihmiset tekemään 2–5 vuoden ”aikahypyn”, kun internetin kautta tapahtuva viestintä, asiointi ja kaupankäynti ovat siirtyneet kiihtyvällä tahdilla verkkoon, sanoo Googlen Suomen-maajohtaja Antti Järvinen.

Mainonnan kohdentamisratkaisuja myyvälle Googlelle toimintojen odotettua nopeampi digitalisoituminen on eduksi.

Viime maaliskuun jälkeen ihmisten internetissä käyttämä aika on globaalisti kasvanut 60 prosenttia, ja sähköisissä viestimissä käytetty aika on kasvanut nelinkertaiseksi verrattuna perinteiseen printtimediaan, Järvinen kertoo Googlen laskeneen.

”Viihteen kulutuksessa on menty ihan toiseen ulottuvuuteen, tapahtumatoimiala ja urheilubisnes joutuvat miettimään toimintaansa. Kaikki joutuvat miettimään liiketoimintamallejaan, mutta tiedot ja taidot puuttuvat.”

Googlella on yritysten hätään tuttu ratkaisu – se tarjoaa yrityksille ”ilmaisia” työkaluja, joiden avulla hakukone tai karttasovellus ja sitä kautta asiakkaat löytävät yritysten palvelut helpommin.

”Verkkokaupasta on tulossa oletusarvo”, Järvinen sanoo.

Hän kertoo verkkokaupan määrien kaksinkertaistuneen globaalisti siitä kun pandemia alkoi talvella. Suomessa verkkokauppa on kasvanut arviolta 35 prosenttia ja ruokakauppa 75–80 prosenttia.

”Kesko raportoi ruokakaupassa jopa 800 prosentin kasvuja. Ne ovat hurjia muutoksia.”

Googlen emoyhtiö Alphabet kertoi lokakuun lopussa osavuosikatsauksessaan kohdentuneen mainonnan liikevaihdon parantuneen merkittävästi alkuvuoden notkahduksesta. Yhtiö saa pääosan tuloistaan Google-hakujen ja karttapalveluiden mainosmyynnistä ja erilaisista yrityksille tarkoitetuista mainonnan analytiikka- ja kohdentamispalveluista.

Mainostulot kasvoivat vuoden takaisesta 10 prosenttia, kun ne edellisellä vuosineljänneksellä olivat supistuneet kahdeksan prosenttia.

Yhtiön markkina-arvo kasvoi tulosjulkistuksen jälkeen sata miljardia dollaria. Summa vastaa neljän Nokian arvoa.

Alphabetin toimitusjohtaja Sundar Pichai kertoi Googlen mainostulojen kasvun selittyvän pitkälti sillä, että ihmisten internetissä viettämä aika on lisääntynyt.

Maailman teknologiajätit käyvät Järvisen mainitseman aikahypyn takia entistä kovempaa kilpailua nopeasti digitalisoituvan maailman markkinaosuuksista.

Ne pyrkivät tekemään erilaisia helppoja tekoälysovelluksia, videokokousalustoja ja pilvipalveluita, joiden avulla kuluttajat ja yritykset saataisiin mahdollisimman monella koukulla pikku hiljaa elintärkeiksi muuttuvien palvelujen pysyviksi käyttäjiksi.

Google on tässä kisassa vahvoilla tuotteidensa ilmaisuuden takia.

Sen liikeidean ydin on siinä, että sen kehittämät työkalut ovat kaikkien käytettävissä, Järvinen muistuttaa. Hän tarjoaa liikeidean selitykselle vertailukohdan mediamaailmasta, jossa Järvinen työskenteli ennen kuin vuonna 2016 siirtyi Googlen maajohtajaksi:

”Kyllähän median tehokkuus on sen tavoittavuudessa. Kun yleisö on iso, sen sisällä voi kohdentaa ja hyödyntää.”

Toisin sanoen suurten yleisöjen saaminen asiakkaiksi takaa parhaiten sen, että mainontaa voi kohdentaa myös erilaisiin markkinoijien kaipaamiin erityisryhmiin.

Vaikka Googlen palvelut ovat näennäisesti ilmaisia, käyttäjät maksavat niistä antamalla omia tietojaan Googlen hyödynnettäväksi ja jalostettavaksi sen asiakkaiden tarpeisiin.

Näiden tietojen käyttöä voi rajoittaa omalta Google-tililtään, mutta monen käyttäjän digitaidot eivät siihen riitä eikä asiaan jakseta perehtyä.

Kun Google esimerkiksi tallentaa automaattisesti monen valokuvat Google Kuvat -palveluunsa, käyttäjä ei saa tietää, miten kuvaohjelma opettaa Googlen omaa algoritmia. Palvelu tunnistaa kasvot ja osaa jakaa kuvat eri teemojen mukaan. Google itse kertoo, että se ei käytä näitä tietoja mainosten kohdistamiseen.

Samalla lailla Googlen karttasovellus tietää kertoa, että käyttämäsi kauppakeskuksen tienoilla on ruuhkaa. Se aavistaa käyttäytymisesi ja kohdentaa siihen sopivia mainoksia.

Aiemmin Google analysoi Gmail-sähköpostit automaattisesti osatakseen paremmin kohdentaa mainoksia. Nykyään yhtiö ei enää tee niin.

”Emme käytä tietojasi ilman lupaa. Hyödynnämme vain sitä, mihin annat luvan”, Järvinen sanoo.

Hän korostaa, että kaikki data, jota se käyttää mainosten kohdentamiseen, on kokonaisuuksiksi kerättyä eli aggregoitua ja anonyymia.

"Hyödynnämme vain sitä, mihin saamme luvan", Googlen maajohtaja Antti Järvinen painottaa.

Suomessa Google hallitsee internethakuja käytännössä yksinvaltiaana.

Ennen pandemiaa suomalaiset tekivät 30 miljoonaa Google-hakua päivässä. Netin käytön lisääntyessä hakujen määräkin on lisääntynyt merkittävästi, Järvinen kertoo muttei paljasta tuoreita lukuja.

Googlen emoyhtiö Alphabet omistaa myös suositun Youtube-kanavan.

Vahvan markkina-asemansa ansiosta Google on saanut monet yhtiöt, erilaiset edunvalvontajärjestöt ja jopa valtion ryhtymään yhteistyöhön kanssaan.

Google on opettanut Suomessa digitaitoja 20 000 ihmiselle Grow with Google -ohjelmansa puitteissa. Globaalisti ohjelman suosio on kasvanut 300 prosenttia tänä vuonna, Googlesta kerrotaan.

Suomen Yrittäjät järjestää jäsenilleen suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi ohjelman etäkoulutuksia, joissa Google antaa ohjeita verkkonäkyvyyden ja markkinoinnin parantamiseen.

Tekoälysovellustaan Google levittää yrityksille yhteistyössä valtion ja teknologiayritysten tekoälyhanke FAIA:n (Finland’s Artificial Intelligence Accelerator), työ- ja elinkeinoministeriön alaisen Business Finlandin ja it-yhtiö Reaktorin kanssa. Ammattiliittojen kanssa Googlella on Futurefit-ohjelma.

Google painottaa, että niissä koulutuksissa joissa se on kumppanina, käsitellään digitaitoja huomattavasti laajemmin – ei vain Googlen sovelluksia.

Silti kyse on myös siitä, että suomalaisten teknologiyritysten, valtion ja ammattiliittojen tukemana asiakkaat ja kilpailijat kouluttavat itseään Googlen tuella ollakseen sen sovellusten parempia käyttäjiä.

Vaihtoehdot ovat vähissä. Globaalissa kilpailussa parhaiten voivat menestyä ne, joilla on hyvät digitaidot ja jotka osaavat käyttää suosituimpia sovelluksia. Siksi Googlen tarjousta on vaikea vastustaa.

Järvinen kertoo, että Suomessa ”kymmenettuhannet yritykset” ovat ottaneet Googlen työkaluja käyttöönsä.

Hän mainostaa Googlen erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille kohdentamaa Market Finder -palvelua, jonka avulla yhtiöt voivat kartoittaa tuotteidensa vientimahdollisuuksia.

Suomalaisten pk-yritysten vienti kohdistuu tyypillisesti 4–5 maahan, kun Ruotsissa vastaava luku on yhdeksän, hän vertaa.

”Olemme auttamassa, että pk-yritykset pääsevät liikkeelle.”

”Meillä on ne työkalut ja teknologiat, joiden avulla voi tasavertaisesti kilpailla.”