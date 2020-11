Talous elpyy koronaviruksen toisesta aallosta huolimatta, uskoo OP: ”Iso kuva on pysynyt kesästä asti ennallaan”

OP-ryhmä julkisti suhdannekatsauksensa maanantaina. Suomen talouskasvun ennuste pysyy samana kuin elokuussa.

OP-ryhmän ekonomistit arvioivat maanantaina julkaistussa suhdannekatsauksessa, että Suomen talous elpyy pandemian toisesta aallosta huolimatta.

Ekonomistit arvioivat, että elpyminen on verkkaista vuoden kolmannen neljänneksen jälkeen. Elvytys tukee talouskasvua ja koronavirusrokotteen tulo markkinoille voisi vauhdittaa talouden toipumista.

OP ennustaa, että Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna neljä prosenttia. Ensi vuonna bkt:n on määrä kääntyä kolmen prosentin kasvuun. OP:n ekonomistit pitivät ennusteen samana kuin elokuussa.

Pankkiryhmän mukaan Suomen talous supistui voimakkaasti huhti–kesäkuussa, mutta lähti kasvuun heinä–syyskuussa.

”Hyvin turbulentin alkuvuoden jälkeen uutinen lienee se, että talouden iso kuva on pysynyt kesästä asti ennallaan. Suomen talouskasvuennusteet ovat pysyneet samoina, ja muutenkin ennusteita on lähinnä hieman säädetty”, OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen sanoo tiedotteessa.

OP:n mukaan yksityinen kulutus on elpynyt kevään romahduksesta melko nopeasti. OP viittaa maksukorttidataansa, jonka mukaan kulutus on syksyn mittaan hieman taantunut jälleen.

Kaikkiaan yksityisen kulutuksen pelättiin vähenevän selvästi enemmän kuin sen kaksi prosenttia, jonka verran kulutus supistuu tänä vuonna. Ensi vuonna kotitalouksien kulutus kasvaa kolme prosenttia.

OP ennustaa viennin kasvavan ensi vuonna 7,3 prosenttia. Ison kasvun taustalla on heikko lähtötaso. Vienti kääntyi kesällä nousuun kevään huonosta tilanteesta ja elpyminen jatkuu hitaasti myös ensi vuonna.

”Suomen vienti on elänyt samassa rytmissä markkinoiden kanssa. Näkymämme on jopa suotuisampi kuin yleinen talouskehitys vientimarkkinoillamme. Kriisi on koskenut syvimmin palvelualoja, joiden kehitys ei heijastu samalla tavoin vientikysyntään kuin tavaroiden kysyntä”, Heiskanen sanoo.

OP uskoo, että pandemia määrää myös ensi vuonna maailmantalouden kasvuvauhdin. Heiskasen mukaan OP:n ennuste perustuu oletukseen, että pandemia-aallot laantuvat vähitellen. Myös rokotteiden tulo markkinoille osoittaisi tähän suuntaan.

”Tämä mahdollistaa elpymisen jatkumisen, joskin varsin verkkaiseen tahtiin. Toipumista tukee myös useimpien maiden vahvasti elvyttävä politiikka”, Heiskanen sanoo.

OP kertoo, että maailmantalous loikkasi ylös vuoden kolmannella neljänneksellä pandemian aiheuttamasta alhosta, mutta bkt:n kehitys oli useimmissa maissa selvästi huonompaa kuin ennen kriisiä. Kiina pärjäsi hyvin, vaikka sekään ei palannut kriisiä edeltävään kasvutahtiin.