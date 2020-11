Valtion energiayhtiö Vapo-konserni tekee yli 100 miljoonan euron alaskirjauksen energiaturpeen kysynnän voimakkaan laskun takia.

Valtion energiayhtiö Vapo-konserni tekee yli 100 miljoonan euron alaskirjauksen energiaturpeen kysynnän voimakkaan laskun takia. Alaskirjaus tarkoittaa käytännössä arvonalennusta. Alaskirjauksesta 80 miljoonaa euroa kohdistuu tuotantoalueiden sulkemiseen, Vapo kertoo tiedotteessaan.

Arvonalennus kohdistuu erityisesti sellaisille energiaturvetuotantoalueille, joilta ei ole enää taloudellisesti kannattavaa tuottaa energiaturvetta.

Vapon mukaan energiaturpeen kysyntä Suomessa laski viime vuonna 20 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Tämän vuoden aikana lasku on jatkunut saman tasoisena. Ennusteiden mukaan kysynnän lasku jatkuu edelleen.

Energiaturpeen tuotantoalueiden määrä on laskenut voimakkaasti. Viime vuonna Vapo tuotti energiaturvetta Suomessa yli 300 tuotantoalueella. Tänä vuonna alueita on yli 150 ja ensi vuonna käytössä on suunnitelmien mukaan alle 50 tuotantoaluetta.

Vapon arvion mukaan vuonna 2025 yhtiön energiaturpeen tuotanto on enää 30 prosenttia vuoden 2019 tuotannosta.

Maanantaina Vapo kertoi myös aloittavansa säästöohjelman. Konserni tavoittelee 25 miljoonan euron säästöjä kahden kolmen vuoden aikana. Säästöt kohdistuvat Suomen energiaturpeen tuotanto-organisaatioon, polttoaineliiketoimintaan ja konsernin tukitoimintoihin.

Osana säästöohjelmaa yhtiö käynnistää 182 ihmistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yt-neuvotteluiden seurauksena työt menettää enintään 25 ihmistä. Neuvottelut koskevat energiaturpeen tuotannosta vastaavaa SCM-organisaatiota, polttoaineliiketoimintaa ja konsernin tukitoimintoja. Yhtiö pyrkii vähentämään irtisanomisten määrää esimerkiksi eläköitymisten ja konserninsisäisten siirtojen avulla.

Vapon toimitusjohtaja Vesa Tempakka sanoo tiedotteessa, että energiaturpeen kysynnän väheneminen on ”yllättänyt kaikki” nopeudellaan. Tuotannon pienentyessä yksikkökustannukset nousevat voimakkaasti.

”Pyrimme kaikin keinoin pehmentämään henkilöstöön kohdistuvaa painetta hakemalla edelleen säästöjä kaikesta toiminnasta. Olemme onnistuneet kahden vuoden aikana parantamaan konsernin toiminnallista tehokkuutta noin 30 miljoonalla eurolla. Valitettavasti se ei riitä nyt, vaan meidän on turvattava lyhyen ajan kilpailukykymme, jotta pystymme toimimaan kannattavasti pitkällä aikavälillä”, Tempakka sanoo tiedotteessa.

Tempakka toivoo, että EU:n ja valtion tukitoimet suunnataan koko alalle ja erityisesti alan aliurakoitsijaketjuun. Tempakka huomauttaa myös, ettei Vapo ole yksin energiaturpeen alasajon keskipisteessä.

”Parissa vuodessa alalta häviää monikymmenkertainen määrä työpaikkoja verrattuna siihen, mitä Vapolta häviää energiaturvetuotannon vähenemisen takia”, Tempakka sanoo.