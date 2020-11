Lomautuksia on kyselyn mukaan vielä loppuvuonna edessä noin viidenneksessä yrityksistä. Uusia irtisanomisia pitää todennäköisenä kuusi prosenttia vastaajista.

Palvelualoille povataan vielä konkursseja koronavirusepidemian takia, käy ilmi tuoreesta kyselystä. Rokoteuutinen ei juuri vaikuttanut loppuvuoden näkymiin.

Viidennes Palvelualojen työnantajien Paltan kyselyyn vastanneista palveluyrityksistä ilmoittaa, että yritys on vaarassa ajautua konkurssiin seuraavien kolmen kuukauden aikana, mikäli tilanne jatkuu nykyisellään.

Vielä elokuussa vastaavan arvion antoi kymmenkunta prosenttia.

”Konkurssiriski on suurin pk-yrityksissä ja erityisesti hallinto- ja tukipalveluissa kuten matkatoimistoissa sekä informaatio- ja viestintäalan kustannustoiminnassa. Liikenteessä ja logistiikassa konkurssivaarassa ovat etenkin keskisuuret henkilöliikenteen yritykset maantie- ja vesiliikenteessä”, sanoo Paltan ekonomisti Lauri Vuori tiedotteessa.

Normaalitasolle liiketoiminnan uskotaan pääsevän aikaisintaan ensi vuoden lopulla yli kolmasosassa yrityksistä ja ensi vuoden alussa noin viidessä prosentissa.

Palveluyrityksistä 15 prosenttia uskoo, ettei liiketoiminta palaa enää koskaan kriisiä edeltävälle tasolle.

Yhä useammalla aiemmin elpymässä olleella yrityksellä liikevaihdon kasvu hidastuu tai kääntyy uudelleen laskuun loppuvuotta kohti mentäessä.

Yhdysvaltalainen Pfizer ja saksalainen Biontech kertoivat maanantaina 9. marraskuuta, että niiden kehitteillä oleva koronavirusrokote esti koronavirustartuntoja 90-prosenttisesti kolmosvaiheen testeissä. Eilen yhdysvaltalainen lääkeyhtiö Moderna kertoi puolestaan koronavirusrokotteensa antavan yli 94-prosenttisen suojan koronavirustautia vastaan.

”Viimeviikkoinen rokoteuutinen ei näytä juuri vaikuttaneen yritysten arvioihin loppuvuoden näkymistä”, Vuori sanoo.

Sen sijaan ensi vuoden näkymiä marraskuun 9. päivän rokoteuutinen kuitenkin muutti hieman valoisammiksi.

Kyselyn vastauksista noin puolet saatiin ennen rokoteuutista ja puolet sen jälkeen.

”Rokotteesta uutisoinnin jälkeen vastanneista yrityksistä aiempaa suurempi osuus uskoi liiketoiminnan palaavan normaaliksi jo ensi vuoden alussa, ja pienempi osuus vasta vuoden lopussa”, Vuori sanoo.

Lomautuksia on kyselyn mukaan vielä loppuvuonna edessä noin viidenneksessä yrityksistä. Uusia irtisanomisia pitää todennäköisenä kuusi prosenttia vastaajista.

Eniten irtisanomisia ja lomautuksia on edessä hallinto- ja tukipalveluissa sekä teknisissä palveluissa.

Edelliseen elokuun kyselyyn verrattuna henkilöstömäärän lasku kiihtyy hallinto- ja tukipalveluissa sekä viihteessä ja virkistyksessä.

Näillä aloilla jo tehdyt ja todennäköiset irtisanomiset laskevat henkilöstömääriä kolmanneksesta jopa puoleen kriisiä edeltäneestä tilanteesta.

Pian monella yrityksellä on edessään lomautusten 200 päivän säännön täyttyminen. Työsopimuslain mukaan työnantajan on maksettava työntekijälle irtisanomisajan palkka myös siinä tilanteessa, jossa työntekijä irtisanoutuu itse, jos lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää.

Koronakyselyn vastaajayrityksistä sääntö on nyt tai vastedes ajankohtainen 17 prosentille.

Yli puolet yrityksistä kertoo ajautuvansa maksuvaikeuksiin, jos ne joutuvat maksamaan irtisanomisajan palkkoja kertakorvauksena 200 päivän säännön myötä. Lisäksi yli puolella yrityksistä liiketoimintamahdollisuudet heikkenisivät osaavan työvoiman irtisanoutuessa.

”Koronaepidemian aiheuttama kriisi on täysin poikkeuksellinen, ja 200 päivän sääntö tulisikin ehdottomasti nostaa väliaikaisesti 400 päivään yritysten toimintaedellytysten säilyttämiseksi. Tätä toivoo myös yli 60 prosenttia kyselyn vastaajista”, Vuori sanoo.

Paltan viidenteen koronakyselyyn vastasi 9.–12. marraskuuta 160 jäsenyrityksen johtohenkilöä. Nämä yritykset työllistävät yhteensä lähes 25 000 ihmistä.