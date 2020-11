Donald Trumpin tiedossa olevat velat nousevat yli miljardiin dollariin. Hänen omaisuutensa on kuitenkin paljon suurempi.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on nimittänyt itseään ”Velan kuninkaaksi”.

Se ei sinänsä ole yllättävää, sillä Trump on luonut omaisuutensa kiinteistöalalla, jossa velkarahalla rakentaminen ja sijoittaminen on arkea.

Trumpin itselleen antama nimitys sai kuitenkin uutta katetta Financial Timesin selvityksestä vaalien alla. Sen mukaan Donald Trumpilla on velkaa 1,1 miljardia dollaria eli lähes miljardi euroa. Ylivoimainen valtaosa tästä erääntyy seuraavien neljän vuoden aikana.

Trumpin veloista puhuttaessa on usein käytetty 400 miljoonan dollarin summaa, joka The New York Timesin mukaan on otettu suoraan hänen kiinteistösijoitusyhtiönsä nimissä. Financial Times kuitenkin kokosi yhteen myös velkoja, joista Trump on välillisesti vastuussa, vaikka niitä ei ole otettu suoraan hänen yhtiöidensä nimissä.

Aihe on ajankohtainen, koska Trumpin haluttomuuteen hyväksyä tappiotaan presidentinvaaleissa on etsitty selitystä muun muassa hänen taloudellisesta tilanteestaan. Trumpin presidenttiys on suojannut häntä oikeusjutuilta, jotka kauden päätyttyä voivat pahimmillaan uhata hänen liiketoimiaan ja omaisuuttaan.

Trumpin julkikuva menestyneenä liikemiehenä otti iskun The New York Timesin raportista syyskuussa. Siitä paljastui, että Trump on tehnyt isoja tappioita, joiden ansiosta hän ei ole joutunut maksamaan veroja kymmeneen vuoteen.

Joe Bidenin kannattajat juhlivat vaalien jälkeen Chicagon 98-kerroksisen Trump International Hotel & Towerin edessä. Trumpilla on pilvenpiirtäjästä Deutsche Bankilta 45 miljoonan dollarin laina, joka erääntyy vuonna 2024.­

Mutta onko Trumpilla velkaongelma?

Verottajalle esitetyistä tappioista huolimatta Trumpin velat eivät vaikuta erityisen suurilta hänen omaisuuteensa nähden.

Itse asiassa Donald Trump vaikuttaa olevan vähemmän velkainen kuin suuri osa suomalaisista asunto- ja kiinteistösijoittajista. Noin 1,1 miljardin dollarin velkapotti on varsin kohtuullinen suhteessa Forbesin arvioon Trumpin omaisuuden arvosta, joka on noin 3,6 miljardia dollaria.

Trump itse on sanonut olevansa ”alivivutettu”, mikä tarkoittaa, ettei hän ole maksimaalisesti hyödyntänyt velka­vipua pääomiensa tuottojen parantamiseen.

”Hän pystyy uusimaan näitä lainojaan. Niissä on vakuuksia. Eivät ne ole lainoittajille kovin riskillisiä”, arvioi Northwestern-­yliopiston rahoituksen professori Phillip Braun uutis­toimisto AP:lle.

On kuitenkin hyvä muistaa, ettei ole varmuutta siitä, että Trumpin omaisuuksien ja velkojen julkikuva on kattava ja ajantasainen.

Donald Trumpin odotetaan jatkavan liiketoimiaan presidenttikautensa jälkeen Manhattanin Trump Towerin työhuoneestaan.­

Entä kenelle Trump on velkaa?

Trumpin veloissa näkyy ero Yhdysvaltojen ja Euroopan lainamarkkinoiden välillä. Euroopassa lainamarkkinat toimivat vahvasti pankkeihin nojaten, mutta Yhdysvalloissa keskeinen instrumentti isojen lainojen hakemiseen ovat velkakirjat, joita sijoittajat ostavat. Velkakirjojen ostajat saavat antamansa lainan vastineeksi korkoa ja lainasumman takaisin, kun velkakirja erääntyy.

Velkakirjalainat

Monia Trumpin tunnetuimmista New Yorkin kiinteistöistä on rahoitettu velkakirjalainoilla, joita suuret pankit ovat järjestäneet. Pankit ovat järjestäneet velkakirjoja, joissa on yhdistetty useita kiinteistöjä riskin alentamiseksi.

Suurin näistä Trumpin lainoista on 100 miljoonan laina Manhattanin Viidennellä avenuella sijaitsevasta Trump Towerista. Sen osuus Wells Fargon vuonna 2012 järjestämässä lainapaperissa on noin 10 prosenttia.

Yhteensä Trumpilla on suoria velkakirjalainoja lähes 300 miljoonan dollarin edestä. Kiinteistöjen arvot ovat oletettavasti pudonneet pandemian aikana, mutta niiden vuokrausasteet ovat säilyneet FT:n mukaan pääosin hyvinä.

Pankkivelat

Trumpin pääpankkina toimii Deutsche Bank, jonka maine on ryvettynyt useissa rahanpesuun ja epäeettiseen toimintaan liittyvissä skandaaleissa. FT:n mukaan Deutsche Bankin lainat Trumpille kohoavat yli 300 miljoonaan dollariin, karkeasti kolmannekseen hänen koko veloistaan.

Deutsche Bankin lainoilla Trump on rahoittanut hotellejaan Chicagossa ja Washingtonissa sekä hulppeaa Trump National Doral -golfkohdettaan Miamissa.

Chicagon hotellista Trumpilla on pankkilainojen lisäksi noin 50 miljoonan dollarin laina, jonka haltija on hänen itsensä omistama yhtiö. Järjestelyn tarkoitusta ei FT:n artikkelissa kyetty avaamaan.

Lisäksi Trump on ottanut pienempiä lainoja eri pankeilta. Ne koskevat pääosin hänen perheensä omia kiinteistöjä Floridassa ja New Yorkissa sekä hänen golfkenttiään.

Vornadon velat

Trump omistaa Vornado Realty Trust -yhtiöstä 30 prosenttia. Tuolla osuudella hänen osuutensa Vornadon veloista olisi yli 400 miljoonaa dollaria, joskaan se ei ole suoraan häneen kohdistuvaa velkaa.

Vornadon velkojen vakuutena ovat sen omistamat kiinteistöt New Yorkin Manhattanilla osoitteessa 1290 Avenue of the Americas ja San Franciscossa osoitteessa 555 California Street. Molempien toimistokiinteistöjen arvot ovat oletettavasti laskeneet pandemian takia.

Manhattanin kiinteistön velat ovat markkinoilla velkakirjoina eikä niiden haltijasta ole FT:n mukaan kunnon tietoa. San Franciscon kiinteistön velkojana toimivat isot vakuutusyhtiöt Met Life ja Pacific Life.