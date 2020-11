Velkojien jättämien konkurssihakemuksien määrä on romahtanut ja vähenee edelleen. Syynä on väliaikainen konkurssilain muutos.

Suomen taloudessa on kehittynyt erikoinen tilanne, kun keväällä pelätyn konkurssiaallon sijasta konkurssien määrä on painunut ennätyksellisen alas.

Edellisten neljän tilastoidun kuukauden aikana konkursseja on kirjattu ainoastaan 544. Vuoteen 2003 ulottuvissa tilastoissa yhtä vähäisten konkurssien jakso on nähty vain vuosien 2016–2017 vuodenvaihteessa.

Tilastokeskus julkaisee keskiviikkona lokakuun konkurssitilastot, joista saadaan uutta tietoa vireille pantujen konkurssien määrästä. Odotettavissa on jälleen pieni luku, vaikka koronaviruspandemian toinen aalto on koetellut monien yritysten maksukykyä eikä voimassa ole tällä hetkellä kustannustukea, joka helpottaisi vaikeuksiin ajautuneita yrityksiä.

Konkursseihin liittyy yrityksen epäonnistuminen, mutta ne ovat myös tärkeä osa talouden uudistumista.

Konkurssien määrää painaa alas konkurssilain väliaikainen muutos, joka tuli voimaan toukokuun alussa. Sen piti alun perin päättyä lokakuun lopussa, mutta sitä jatkettiin tammikuun loppuun asti.

Väliaikaisen lain tarkoitus on suojata tilapäisiin koronaongelmiin ajautuneita yrityksiä konkursseilta. Käytännössä se tekee vaikeaksi velallisen maksukyvyttömyyden osoittamisen konkurssiuhkaisella maksukehotuksella. Maksukyvyttömyyden voi nyt osoittaa vain maaliskuuta edeltävien saatavien perusteella.

Verohallinnon ylitarkastaja Timo Helin kertoo, että verohallinnon konkurssihakemusten määrä on pienentynyt 60 prosenttia kesäkuun ja lokakuun välisenä aikana vuoteen 2019 verrattuna.

Viime kuukausina hakemusten määrä on vähentynyt.

”Se joukko vähenee, jolla on niin vanhoja saatavia maksamatta”, Helin sanoo.

Helinin mukaan konkurssihakemusten määrä on pienentynyt vielä selkeämmin kuin konkurssien määrä.

”Velkojien jättämien hakemusten määrä on romahtanut. Yritykset ovat itse hakeneet konkursseja kuten ennenkin, joten niiden suhteellinen osuus on kasvanut.”

Konkurssien määrä seuraa hakemusten määrää viiveellä, koska hakemuksen jättämisestä konkurssiin asettamiseen kuluu usein kuukausia. Oletettavaa siis on, että konkursseja nähdään harvakseltaan vielä useita kuukausia.

Jos konkurssit kuitenkin lisääntyisivät nopeasti, olisi selityksen oltava velallisten itsensä hakemien konkurssien äkillinen lisääntyminen.

Samaan aikaan yritysten ongelmat maksuista selviämisessä ovat kasvaneet.

”Tällä hetkellä meillä ei ole tukia voimassa. Yritysten tilanne on heikentynyt syksyllä, kun toinen aalto on tullut. Yrityksillä on tällä hetkellä vaikeaa, ja maksuvaikeuksia on taas”, sanoo Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen.

Yritysten kustannustuen uusi haku pyritään käynnistämään joulukuussa, mutta syksyn aikana ongelmat ovat saattaneet kerääntyä useassa yrityksessä.

Lisäksi tiukoilla olevia yrityksiä helpotti kesällä se, että ne saattoivat hakea eläkeyhtiöiltä ja verottajalta lisää maksuaikaa.

Verottaja tarjosi helpotettua maksujärjestelyä elokuun loppuun saakka. Sen jälkeen tulleet maksujärjestelypyynnöt on käsitelty tavallisten ehtojen mukaisesti.

Koronaviruksen toinen aalto on koetellut erityisesti palvelualaa. Palvelualan työnantajien tiistaina julkaiseman kyselyn mukaan konkurssiriski on kasvanut alan yrityksissä selvästi elokuun kyselystä.

Suomen Yrittäjät julkisti viime viikolla tuoreimman yrittäjägallupinsa. Sen mukaan yritysten tilanne oli kyselyn mukaan yhä vaikea, vaikka se oli aavistuksen parantunut edellisestä kyselystä.

Maksuvaikeuksissa ilmoitti olevansa 14 prosenttia vastanneista yrityksistä, lopettamista pohti 9 prosenttia ja konkurssiuhkaa kertoi kokevansa 4 prosenttia.

Malisen mukaan on selviä merkkejä siitä, että lopettavien yritysten määrä on kasvanut, kun taas uusien yritysten määrä ei. Moni on tehnyt tai tekemässä päätöksen yrityksen lopettamisesta, vaikka konkurssin uhkaa nyt ei olisikaan.

Vapaaehtoinen lopettaminen on Malisen mukaan joskus luonteva ratkaisu, sillä se muun muassa tekee helpommaksi olla yrittäjä jatkossa.

”Se mitä puhutaan luovana tuhona, on tuhon puolella kiihtynyt.”

Epäselvää on, miten yritysten haasteet muuntuvat konkursseiksi, kun määräaikainen lainmuutos umpeutuu ensi helmikuussa. Selvää ei ole sekään, millaisilla säännöillä konkurssiin voi yrityksiä hakea sen jälkeen.

Pahimmillaan tänä vuonna kertyvät vaikeudet voisivat purkautua konkurssien vyöryksi ensi vuonna.

Luultavasti ensi vuonna nähdään konkursseissa huimia kasvulukuja ainakin verrattuna tämänvuotisiin väliaikaisen lainmuutoksen painamiin lukuihin.