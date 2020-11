Fiskarsin entinen toimitusjohtaja Jaana Tuominen seuraa Pekka Lundmarkia EK:n puheenjohtajana,

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) edustajisto valitsi etujärjestön puheenjohtajaksi keskiviikkona Jaana Tuomisen, 60. Tuominen toimi viime toukokuuhun asti Fiskarsin toimitusjohtajana ja sitä ennen Pauligin konsernijohtajana vuodet 2008–2017.

Tuominen sanoo, että hänen henkilökohtaisena motiivinaan lähteä tehtävään oli halu ylläpitää hyvinvointiyhteiskunta myös tuleville sukupolville.

”Olen isoäiti ja toivoisin, että pojanpojallani olisi samanlaiset mahdollisuudet kuin minulla, joka työläisperheeseen syntyneenä olen voinut kouluttautua diplomi-insinööriksi ja saanut työskennellä mielenkiintoisissa työtehtävissä maailmalla ja Suomessa”, Tuominen sanoo.

Tuominen toivoo rakentavansa hyvän keskusteluyhteyden maan hallituksen kanssa, vaikka näkemykset siitä, miten hyvinvointiyhteiskuntaa parhaiten edistetään voivat erota.

”Uskon, että meillä on ihan sama pitkän tähtäyksen tavoite. Lyhyen tähtäyksen keinoista käydään varmasti keskustelua, mutta uskon että avoimen keskustelun kautta pääsemme yhteiseen johtopäätökseen”, hän sanoo.

Tuomista kiinnostaa erityisesti työllisyysasteen nostaminen. Siinä hän uskoo keinojen löytyvän yritysten toimintaedellytyksen parantamisesta.

”Hyvinvointiyhteiskunta säilyy vain, jos meillä on yrityksiä, jotka menestyvät ja työllistävät. Se ei onnistu niin, että vain korotetaan eläkemaksuja ja veroja”, hän sanoo.

Tuominen aloittaa tehtävässään vuodenvaihteessa, joten uusia linjauksia on vähään aikaan turha odottaa.

”Mutta jos katson, mitä EK:n asialistalla nyt on, niin en näe tarvetta niitä muuttaa. Työurien pidentäminen, työperäinen maahanmuutto ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat ehkä kolme asiaa, joita meidän on saatava eteenpäin. Myös koronaepidemia on kaikkea muuta kuin ohi. Toimet, joilla yritykset autetaan tämän yli, ovat edelleen tärkeitä”, Tuominen sanoo.

Toisin kuin monet edeltäjänsä Tuominen ei ole vakituisessa päivätyössä. Hän istuu Finnairin hallituksessa ja toimii joidenkin yritysten neuvonantajana. Aikaa luottamustoimen hoitamiseen on siksi enemmän kuin esimerkiksi nykyisellä puheenjohtajalla Pekka Lundmarkilla, joka aloitti kesällä Nokian toimitusjohtajana.

Tuominen ei silti aio asettua taloksi Etelärantaan.

”EK on tehnyt hyvää työtä. Täällä on pätevä johto ja asiantuntijat, enkä minä aio päivittäiseen tekemiseen puuttua. Aika näyttää, kuinka paljon aikaa tehtävään käytän”, hän sanoo.

Tuominen pääsee uudessa roolissaan arvovaltaiseen seuraan. EK:n puheenjohtajat ovat perinteisesti edustaneet suuryritysten raskainta sarjaa.

Ennen Lundmarkia puheenjohtajana ovat olleet 2000-luvulla muun muassa Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, Koneen entinen toimitusjohtaja Matti Alahuhta, Wärtsilän entinen konsernijohtaja Ole Johansson ja Koneen nykyinen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin.

EK on eri toimialojen yritykset kokoava keskusjärjestö. Se on joutunut viime vuosina muovaamaan rooliaan uudelleen, kun työmarkkinoilla neljä vuotta sitten luovuttiin keskusjärjestötason työehtosopimuksista eli niin sanotuista tupoista.

Aiemmin työehtosopimusneuvottelujen vetäminen ja niihin liittyvä vaikuttaminen veivät ison osan järjestön työpanoksesta.

Takavuosina EK:n puheenjohtajilta on totuttu kuulemaan ”jyrähdyksiä” milloin mistäkin työehtoihin tai kilpailukykyyn liittyvästä aiheesta. Edellinen puheenjohtaja Pekka Lundmark on kuitenkin ollut tässä suhteessa varsin näkymätön.

Helmikuussa 2019 hän vaati HS:n haastattelussa yrityksiltä enemmän kunnianhimoa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Viime keväänä hän kehotti kansaa kuluttamaan koronakriisistä huolimatta.

Enemmän äänessä on ollut varapuheenjohtaja, Keskon Mikko Helander, joka on moittinut Suomen kilpailukykyä, vaatinut työehtosopimusten avaamista koronakriisin takia ja neuvonut valtakunnan johtoa koronakriisin hoitamisessa.

Keskusjärjestön asemaan on vaikuttanut myös keskeisen teollisuusalan eli metsäteollisuuden ero EK:sta vuonna 2017.

Lokakuun alussa Metsäteollisuus ry ilmoitti luopuvansa kokonaan yleisistä työehtosopimuksista. Alan suurimmat yritykset aikovat sopia työehdoista yritys- ja jopa yksikkökohtaisesti.

EK:n oman määritelmän mukaan järjestö tekee työtä uudistuvan markkinatalouden puolesta.

”Tavoitteenamme on vastuullinen työelämä, parhaat osaajat, kansainvälisesti kilpailukykyiset yritykset, vastuullinen markkinatalous ja ilmastoratkaisujen edistäminen Suomessa ja EU:ssa”, EK luonnehtii tehtäväänsä.