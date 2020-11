Bitcoinin arvo on noin 15 000 euroa.

Kryptovaluutta bitcoinin arvo yli keskiviikkona 18 000 Yhdysvaltojen dollaria, joka on runsaat 15 000 euroa. Bitcoinin arvo on nyt korkeimmillaan sitten vuoden 2017.

Bitcoinin kysyntää on kasvattanut käsitys, että se olisi suojassa inflaatiolta ja odotus, että sen hyväksyntä laajenisi. Sen arvo on tämän vuoden kuluessa noussut noin 160 prosenttia. Pelkästään kolmen viime vuorokauden aikana se on noussut 17 prosenttia.

Bitcoin lähenee nyt kaikkien aikojen korkeinta arvoaan, joka on vuonna 2017 saavutettu 20 000 Yhdysvaltojen dollaria eli hieman alle 17 000 euroa. Tuolloin yksityisten sijoittajien kiinnostus sai aikaan kryptovaluuttakuplan.

”Ei ole mahdotonta, että kryptovaluutta nousisi kaikkien aikojen korkeimpaan 20 000 dollarin arvoonsa tällä puolella joulua”, sanoi eToro-sijoitusalustan analyytikko Simon Peters uutistoimisto Reutersille.

”Sijoittajat käyttävät bitcoinia inflaatiosuojana hallituksen elvytyksen jatkumista vastaan”, hän sanoi.

Noin 12 vuotta sitten markkinoille tulleen bitcoinin arvo on vuosien varrella heitellyt voimakkaasti.