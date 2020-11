Yhtiö aloitti prosessin Irlannissa, koska sen lentokoneet omistaa irlantilainen yhtiö.

Raskaasti velkainen norjalainen lentoyhtiö Norwegian hakee suojaa velkojilta Irlannissa, kertoo yhtiö Oslon pörssiin antamassaan tiedotteessa. Prosessi koskee Norwegianin tytäryhtiöitä, mutta osana prosessia suojaa hakee myös emoyhtiö.

Osana uudelleenorganisointisuunnitelmaansa emoyhtiö Norwegian Air Shuttle on päättänyt aloittaa konkurssisuojaprosessin Irlannissa koskien tytäryhtiötään Norwegian Air Internationalia ja kokonaan omistamaansa omaisuusyhtiötä Arctic Aviation Assetsia sekä joitakin tämän tytäryhtiöitä, Norwegian kertoo pörssitiedotteessaan.

Runsas viikko sitten yhtiö varoitti, että se joutuu keskeyttämään toimintansa ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ellei Norjan valtio anna sille 550 miljoonan Norjan kruunun eli noin 52 miljoonan euron avustusta. Valtio kieltäytyi antamasta rahoja.

Yhtiö aloittaa prosessin, jonka Irlannin laki tuntee nimellä examinership. Kyseessä on oikeudellinen prosessi, jossa maksukyvytön yhtiö voi oikeuden päätöksellä saada suojaa velkojilta siksi aikaa, kun yhtiö järjestelee toimintojaan. Suoja kestää enintään sata päivää.

Norwegian kertoo valinneensa irlantilaisen prosessin, koska sen lentokoneiden omistus on Irlannissa.

”Myös Norwegian Air Shuttle hakee ja saa irlantilaisen exanimership-prosessin suojaa lähipiiriin kuuluvana”, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Yhtiön mukaan prosessilla varmistetaan, että koko konserni on suojassa konkurssilta prosessissa, toteaa norjalainen talousmedia E24.

E24:n mukaan tytäryhtiö Norwegian Air Shuttle on koko konsernin ulkomaantoimintojen kulmakivi ja todellisuudessa täysi lentoyhtiö omine sertifiointeineen. Se on rekisteröity Irlantiin. Arctic Aviation Assets puolestaan on Irlantiin rekisteröity tytäryhtiö, joka omistaa Norwegianin lentokoneet, E24 kertoo.

Norwegianilla on tytäryhtiöt myös Norjassa, Ruotsissa ja Britanniassa.

Norwegian kertoo prosessista huolimatta jatkavansa lentämistä reitistöllään, jota on kuitenkin jo supistettu koronavirustilanteen takia.

Yhtiö muistuttaa tiedotteessaan, että koronavirustilanteen takia monet liikennealan yhtiöt ovat aloittaneet samankaltaisia prosesseja. Yhtiö uskoo selviävänsä tilanteesta ”entistä vahvempana”.

”Päätavoite tässä on, että prosessilla saadaan melko pian aikaan yhtiö, johon voi sijoittaa, jolloin voimme olla taas houkuttelevia sijoitajille. Se on tavoite”, sanoi Norwegian Airin talousjohtaja Geir Karlsen uutistoimisto Reutersille.