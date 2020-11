Suomalaiset Eskimo-jäätelöt jäävät ensi keväänä historiaan.

Pingviini-jäätelöihin kuuluvan Eskimon nimi muuttuu ensi vuonna. Jatkossa tuotetta myydän kaupoissa nimellä Puikko, tiedottaa Pingviini-jäätelöiden valmistaja Froneri Finland.

Nimenvaihdoksen taustalla on aikaisemmin tänä vuonna kiihtynyt keskustelu eskimo-termin käytöstä. Heinäkuun lopussa Tanskan kansallismuseo kertoi luopuvansa eskimo-termistä. Aiemmin kesällä amerikkalaisen jäätelöbrändin Eskimo Pien omistaja Dreyer’s Grand Ice Cream kertoi vaihtavansa tuotteen nimen.

Eskimo-sanaa on pidetty herjaavana nimityksenä Pohjois-Amerikan inuiiteista.

Myös vuonna 1968 lanseeratun Eskimo-puikkobrändin omistaja Froneri Finland kertoi kesällä tarkastelevansa Eskimo-termin käyttöä. Markkinointijohtajan Minna Brunbergin mukaan Eskimon brändinimestä on tullut yksittäisiä palautteita vuosien saatossa.

”Eskimo-nimestä on keskusteltu aiemminkin, mutta tämä ajankohtainen keskustelu Black Lives Matterin myötä on nostanut aiheen isommin pintaan”, Brunberg kertoi tuolloin HS:lle.

Suomessa Eskimo-brändistä luopui vuoden 2020 alussa esimerkiksi elmukelmua ja leivinpaperia valmistava Fredman.

Fronerin mukaan yhtiön arvoihin kuuluvat tasa-arvo ja kunnioitus, minkä vuoksi yritys pitää ”poisoppimista loukkaavista termeistä” tarpeellisena. Eskimo-jäätelöiden reseptin ja pakkausten uudistumista oli yhtiön mukaan joka tapauksessa suunniteltu ensi keväälle.

”Vaikka suomen kielessä Eskimo-sana ei ole sävyltään pahantahtoinen, on tässä syvimmiltään kyse olemassa olevasta ihmisryhmästä, jolla on oikeus määritellä itse, mitä termejä on sopivaa käyttää. Suurin osa kanadalaisista ja grönlantilaisista alkuperäiskansan edustajista preferoi muita termejä Eskimo-sanan sijaan, ja koimme, että tätä on tärkeää kunnioittaa”, Brunberg kertoo tiedotteessa.

Nimivaihdoksen lisäksi Turengin tehtaalla valmistettavien Puikko-jäätelöiden reseptin on Fronerin mukaan aiempaa kermaisempi. Niissä käytetään myös vastuullisesti hankittua kaakaota.