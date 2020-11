Alma Talentin yt-neuvottelut lehtien lopettamisesta on saatu päätökseen.

Mediayhtiö Alma Mediaan kuuluva, taloumedioihin keskittyvä yksikkö Alma Talent lopettaa kolme lehteä ja vähentää kuusi työntekijää.

Vuoden lopussa lakkaavat ilmestymästä julkaisut Markkinointi&Mainonta, Metallitekniikka ja Tekniikan Historia.

Alma Talent aloitti lehtien lopettamiseen liittyvät yt-neuvottelut syyskuussa. Neuvottelut koskivat 15 henkilöä. Toimituksista ja mediamyynnistä lähtee kuusi henkilöä. Yhdeksälle henkilölle on Alman mukaan löytynyt uusi tehtävä uudelleensijoituksen tai toimenkuvamuutoksen avulla.

Syyskuussa yt-neuvottelujen alkaessa yhtiö kertoi, että nyt lopetettavien julkaisujen kannattavuuskehitys on heikkoa. Alma Talentin toimituksista vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi sanoi tuolloin, että yhtiössä on pitkään yritetty tehdä toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi.

Ahosniemen mukaan lopetettavat lehdet ovat joko tappiollisia tai hyvin heikosti kannattavia.

”Koronavirusepidemia on vielä osin vaikuttanut siihen, kun esimerkiksi mainonnan kysyntä on vähentynyt”, Ahosniemi sanoi tuolloin.

Markkinoinnin ja mainonnan toimialojen seuraaminen ja analysointi jatkuvat Ahosniemen mukaan Kauppalehdessä.

”Samoin metallitekniikan ja tekniikan historian aiheiden uutisointi jatkuu Tekniikka & Talous -julkaisussa painettuna ja digitaalisena”, Ahosniemi sanoo tiedotteessa.

Metallitekniikan ja Tekniikan historian jakelu on ollut kummallakin noin 6 000.

Markkinointi&Mainonnan digiyleisö on ollut 190 000 kuukaudessa. Neuvottelut koskivat lehden lopettamista niin printissä kuin verkossa, koska tilausliiketoiminta on keskittynyt printtiin, jonka painosmäärä on ollut 3 500.