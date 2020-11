Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven valittiin vuoden muutosjohtajaksi – Duinhovenin aikana Sanoman osakkeen hinta on noussut yli 280 prosenttia

Myös Helsingin Sanomia julkaisevan Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven on luotsannut mediayhtiön heikentyvän tuloksen kierteestä osakkeen hinnan moninkertaistumiseen.

Sanoma on käynyt yritysostoksilla. Helmikuussa toimitusjohtaja Susan Duinhoven (vasemmalla) kertoi Sanoman ostavan Alma Median aluelehdet.­

Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven saa Vuoden transformaatiojohtaja -tunnustuksen, jonka konsulttiyhtiö Boston Consulting Group (BCG) jakaa toisen kerran Suomessa.

Tunnustuksen tarkoituksena on nostaa esille johtajia, jotka ovat onnistuneet erityisen hyvin muutosjohtamisessa. Lopullisen valinnan on tehnyt asiantuntijaraati BCG:n ehdokaslistan perusteella.

Hollantilainen Duinhoven aloitti Sanoman toimitusjohtajana lokakuussa 2015. Kyseisenä vuonna yhtiö teki 1,7 miljardin euron liikevaihdolla 158 miljoonan euron tappion. BCG kuvailee, että Sanoma oli Duinhovenin aloittaessa vaikeassa tilanteessa ja tulos oli laskenut jo pitkään.

Viime vuonna Sanoman liikevaihto oli 913 miljoonaa euroa, mutta lokakuussa yhtiö kertoi liikevaihdon kasvavan tänä vuonna taas yli miljardiin euroon.

BCG mainitsee, että Duinhovenin johdolla Sanoma on ottanut askeleen ”pääosin mediayhtiöstä kohti oppimisen ja median yhtiötä, mikä on osoittautunut onnistuneeksi strategiaksi”.

Duinhovenin aikana Sanoman osakkeen arvo on kasvanut yli 280 prosenttia 3,22 eurosta keskiviikon päätöskurssiin 12,28 euroon. Arvo on noussut myös koronakriisin aikana.

Sanoma on tehnyt myös monta yrityskauppaa sekä ostajana että myyjänä. Tänä vuonna Sanoma on ostanut Alma Median aluelehdet ja kertonut hankkivansa Espanjassa toimivan perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppimateriaalikustantajan Santillana Spainin.

Valinnan tehneen raadin mukaan Duinhovenin valinta on perusteltu muun muassa siksi, että hän on löytänyt Sanomalle uusia, yhtiölle luontevasti sopivia markkinoita alalla, joka on ollut kansainvälisestikin murroksessa koko 2000-luvun. Raati kuvailee Sanoman strategiaa rohkeaksi, innovatiiviseksi ja ketteräksi sopeutumaan muutoksiin.

”Duinhoven on onnistunut johtamaan Sanoman kasvuun muun muassa löytämällä uusia, yhtiölle luontevasti sopivia markkinoita, kuten digitaalisen median tilausliiketoiminnan kasvattamisen, oppimisliiketoiminnan laajentumisen ja perinteisen medialiiketoiminnan konsolidoinnin. Vastoin alan trendejä esimerkiksi Helsingin Sanomat on onnistunut kasvattamaan tilaajamääriään viime vuosina”, raati perustelee.

Asiantuntijaraatiin kuuluivat Kauppalehti Option toimituksen esimies Jenny Jännäri, Talouselämän toimituspäällikkö Juhana Rossi ja analyysiyhtiö Inderesin perustaja, toimitusjohtaja Mikael Rautanen. Raadin puheenjohtaja oli BCG:n Pohjoismaiden johtaja Tuukka Seppä.

Duinhovenin mukaan muutoksen johtamisen keskiössä on asiakkaan asettaminen etusijalle kaikessa ajattelussa.

”Tätä tukee jatkuva tiedonkeruu siitä, mihin suuntaan asiakastarpeet ovat kehittymässä sekä nopea ja ketterä toiminta tämän tiedon pohjalta”, Duinhoven sanoo BCG:n tiedotteessa.

Ennen Sanomaa Duinhoven työskenteli Koninklijke Wegener -mediayhtiössä toimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana. Aiemmin hän työskenteli Thomas Cookin Länsi-Euroopan toimintojen toimitusjohtajana.

Hänen työhistoriaansa kuuluvat myös esimerkiksi Valitut Palat sekä McKinsey ja Unilever.

BCG lykkäsi palkinnon myöntämistä koronapandemian vuoksi maaliskuusta lokakuuhun 2020. Ehdokkaat kerättiin ennen maaliskuuta.