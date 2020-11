Tallink Silja ja Viking Line ovat saaneet miljoonatukia aiemminkin. Risteilijät ovat kärsineet pahasti koronakriisissä, mutta niiden toimintaa pidetään huoltovarmuuden kannalta tärkeänä.

Risteily- ja varustamoyhtiö Tallink Silja saa valtiontakauksen ottamalleen sadan miljoonan euron lainalle.

Hallitus hyväksyi lainalle enintään 90 miljoonan euron valtiontakauksen, joka on osa huoltovarmuuskriittisille varustamoille suunnattua takausohjelmaa. Takauksia voidaan ohjelmassa myöntää yhteensä enintään 600 miljoonaa euroa.

Risteily-yhtiöt ovat kärsineet rajusti koronakriisistä, kun matkustajamäärät ovat romahtaneet.

Tallink Silja Oy on virolaisen Tallink Gruppin tytäryhtiö. Tallink oli saanut erilaisia tukia valtiolta 17 miljoonan euron arvosta elokuuhun mennessä. Yhtiö on saanut esimerkiksi vapautuksia veroista ja väylämaksuista. Tallink on saanut myös Huoltovarmuuskeskukselta korvauksia rahtiliikenteen hoitamisesta.

Myös Viking Line on saanut valtiolta tukia. Esimerkiksi lokakuussa yhtiö sai valtiolta takauksen 38,7 miljoonan euron lainalle, jolla yhtiö pystyy takaamaan maksuvalmiutensa ensi vuoden puolelle.

Nyt myönnetyllä lainantakauksella on tarkoitus turvata Tallink Siljan maksuvalmius ja toiminta koronakriisin yli.

Euroopan unioni on joustanut koronakriisin takia valtiontukisäännöissään, mikä on mahdollistanut myös Tallink Siljalle nyt myönnetyn takauksen.

Komissio on hyväksynyt varustamoiden valtiontakausohjelman ehdot ja takauksien antamisen 90 prosentin määrälle lainoista.