Tekstiilijätteen kierrättäminen tulee pakolliseksi vuoteen 2025 mennessä. Yksi isoimmista käsittelypaikoista saattaa olla jatkossa Paimiossa.

Rester-yhtiön perustaja Outi Luukko on tehnyt pitkän uran vaatetusalalla. Nyt hän rakennuttaa tekstiilin käsittelylaitosta Paimioon.­

Suomi saattaa olla muutaman vuoden päästä yksi Euroopan suurimmista tekstiilijätteen käsittelijöistä, jos käynnissä oleva kiertotaloushanke toteutuu.

Euroopan unionin komissio on päättänyt, että tekstiilijätteen kerääminen muuttuu pakolliseksi vuoteen 2025 mennessä. Se tarkoittaa, että lähivuosina on rakennettava useita uusia käsittelylaitoksia.

Tekstiilijätteen keräämisestä määräävä EU-direktiivi koskee kotitalouksia ja yrityksiä.

Suomen tekstiili ja muoti -etujärjestö on mukana hankkeessa, jossa ehdotetaan tekstiilikierrätyksen keskittymien perustamista yhteensä viiteen jäsenmaahan. Niitä ovat Suomen ohella Belgia, Saksa, Italia ja Hollanti.

Alan kattojärjestö Euratex ja jäsenmaiden kansalliset järjestöt ehdottavat koordinoitua järjestelmää poistotekstiileille, jotta mahdollisimman iso osa tekstiilimateriaaleista saataisiin talteen.

”Tällä hetkellä vain 3–8 prosenttia tekstiileistä päätyy kierrätykseen. Toisaalta tekstiilit ovat alle kymmenen prosenttia kaikista jätevirroista, joten käsittelylaitoksia ei kannata perustaa erikseen jokaiseen maahan”, sanoo johtava asiantuntija Satumaija Mäki Suomen tekstiili ja muoti -yhdistyksestä.

Kierrätyshankkeen ensisijaisena tavoitteena on luoda tehokkaasti toimiva arvoketju, joka yhdistää keräilijät, käsittelijät ja hyödyntäjät.

Tällä hetkellä valtaosa kuluttajien hylkäämistä tekstiileistä päätyy sekajätteen joukkoon ja poltettavaksi, jossa materiaali hyödynnetään energiaksi. Se ei kuitenkaan ole kovin tehokasta.

Lisäksi poistotekstiilejä päätyy paljon EU:n ulkopuolelle esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöjen vaatekeräysten kautta. Samaan aikaan erilliskerätyn poistotekstiilin määrä on noussut unionin alueella viiden vuoden aikana kahdesta miljoonasta tonnista 2,8 miljoonaan tonniin.

Lounais-Suomen jätehuolto on mukana hankkeessa, jossa kerätään kuluttajien poistotekstiilejä jatkojalostusta varten.­

Keräysvelvoitteen tullessa voimaan määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan. Siksi poistotekstiileille halutaan kehittää nykyistä tehokkaampaa jatkokäyttöä, joka olisi myös taloudellisesti kannattavaa.

Se edellyttää, että tekstiilien keräys koordinoidaan EU-maiden välillä, jotta mahdolliset jatkokäyttäjät olisivat lähellä keräyskeskittymiä.

Tähän tarkoitukseen Euratex on hakemassa komissiolta rahoitusta, joka olisi 500 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana.

Suomalaiset ovat olleet kiertotalouden edistämisessä aktiivisia: keräysjärjestelmä haluttaisiin käyttöön jo etuajassa, vuonna 2023.

Yksi esimerkki tästä on käsittelylaitos, jota rakennetaan parhaillaan Varsinais-Suomen Paimioon. Hankkeen taustalla on yritys nimeltä Rester, jonka hallituksen puheenjohtaja on Outi Luukko.

Hän on tehnyt pitkän uran design- ja vaatetusalalla, jossa hän on toiminut työvaatteita valmistavan Touchpointin toimitusjohtajana.

Tällä hetkellä Luukko panostaa etenkin kiertotalouteen. Tavoitteena on, että Paimioon saataisiin luotua kokonainen yrityskeskittymä, jonne tulisi käsittelylaitoksen ohella yrityksiä, jotka voisivat hyödyntää raaka-aineinaan poistotekstiileistä valmistettuja materiaaleja.

”Paimio on keskeisten liikenneyhteyksien varrella ja hyvällä etäisyydellä esimerkiksi Turun satamasta. Kun tekstiilikeräys lähtee käyntiin, saadaan käytettäväksi erilaisia jakeita, kuten polyesteria, puuvillaa ja erilaisia sekoitteita. Tarkoitus on löytää eri materiaaleille paras mahdollinen arvoketju”, Luukko sanoo.

Hänen mukaansa keskustelua jatkojalostuksesta on jo käyty useiden yhtiöiden kanssa. Keräyksessä ja lajittelussa tärkein yhteistyökumppani on kuntayhtymä Lounais-Suomen jätehuolto, joka ottaa vastuulleen kuluttajilta kerättävän poistotekstiilin käsittelyn. Rester puolestaan vastaa yrityksiltä kerättävästä materiaalista.

Määrät ovat suuria, sillä Suomessa kertyy jo nykyisin vuosittain 70–100 miljoonaa kiloa pois heitettyjä vaatteita.

Mitä poistotekstiileillä sitten tehdään?

Suomessa on yrityksiä, jotka ovat hyödyntäneet keräysmateriaaleja jo pitkään. Esimerkiksi Turengissa toimiva Dafecor alkoi jo 1990-luvulla valmistaa tekstiiliteollisuuden sivuvirroista öljynimetykseen tarkoitettuja mattoja.

Paimioon nousevassa käsittelylaitoksessa aloitetaan toiminta mahdollisesti jo ensi kesänä, sanoo Rester-yhtiön perustaja Outi Luukko.­

Poistotekstiilejä hyödynnetään myös esimerkiksi parkettilattioiden alusmattoina ja komposiittimateriaalien osana.

Tällä hetkellä poistovaatteiden tekstiilikuidut eivät juurikaan kierrä takaisin vaateteollisuuteen. Käyttötarkoituksia pitää keksiä muualta.

Saksassa isoimpia käyttäjiä on autoteollisuus, joka hyödyntää tekstiilejä äänieristeissä ja erilaisissa pehmusteissa. Esimerkiksi autojen kojelautojen komposiittirakenteisiin sekoitetaan tekstiiliä, jolloin rakennetta saadaan kevennettyä.

Sen sijaan Suomessa käyttömahdollisuudet on vielä tunnistettu huonosti.

”Esimerkiksi telakkateollisuudessa ja huonekalujen valmistuksessa olisi paljon potentiaalia. Poistotekstiilit käsitellään mekaanisesti repimällä, eivätkä ne ole usein kovin kauniita, mutta esimerkiksi huonekalujen täytteissä niitä voisi käyttää jo nyt”, sanoo Satumaija Mäki.

Tähän mennessä Ranska on ollut ainoa EU-maa, jossa vaatteiden valmistajilla ja myyjillä on tuottajavastuu ja velvollisuus kerätä poistovaatteet keskitetysti.

Tosin Ranskassa ei ole keksitty käyttöä läheskään kaikelle poistotekstiilille, vaan sitä lähetetään edelleen valtavia määriä käsiteltäväksi EU:n ulkopuolelle.

Tämä on yksi ongelma, johon muotialan kattojärjestö Euratex haluaa löytää ratkaisuja EU-komission rahoituksella. Mäen mukaan suljetun kierron mallit, joissa kierrätystekstiilit saataisiin kokonaan uudelleen käyttöön, ovat jo lähellä kaupallistamisvaihetta.

Esimerkiksi espoolaisyritys Infinited Fiber testaa parhaillaan teknologiaa, jossa tekstiilijätteestä voitaisiin valmistaa uutta tekstiilikuitua. Toteutuessaan tällainen teknologia voisi mullistaa vaatemarkkinat.

Alkuvaiheessa isoin haaste on kuitenkin itse tekstiilikeräyksen järjestäminen. Outi Luukko sanoo, että Paimion käsittelylaitos halutaan toimintaan jo ensi kesänä.

Alussa toiminta on vielä pientä: Luukko arvioi yhden käsittelylinjaston työllistävän 10–20 työntekijää. Alalla on kuitenkin toiveita suuremmasta työllisyyspotentiaalista.

Euratex on arvioinut, että jokaista kierrätettyä vaatetonnia kohti palkataan noin 20 työntekijää. Pelkästään Suomessa se tarkoittaisi noin 1 400 työntekijää, kun EU:n jätedirektiivin keräysvelvoite tulee voimaan.

Sen jälkeen pitää keksiä, miten kierrätyskuitujen käytöstä tehdään kannattavaa.

”Mehän ratkaisemme ennen kaikkea yritysten ongelmaa, joka on ylimääräisten tekstiilien poistaminen vastuullisesti. Alussa se on tietysti kuluerä yrityksille. Mutta tavoite on tehdä tästä kaikille osapuolille liiketaloudellista toimintaa, ja onnistuminen riippuu siitä, minkälainen arvoketju saadaan kierrätyskuidulle rakennettua”, Luukko sanoo.