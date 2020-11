Teknologia

Iphone-puhelimien tarkoituksellinen hidastaminen on maksanut Applelle jo yli puoli miljardia euroa – Joutuu maksamaan taas korvauksia

Yhtiö on sopinut tänä vuonna maksavansa noin 540 miljoonan euron arvosta korvauksia.

Yhdysvaltalainen tietotekniikkayhtiö Apple on joutunut jälleen suostumaan korvauksiin älypuhelimiensa tarkoituksellisen hidastamisen takia.

Keskiviikkona yhtiö sopi oikeudessa 113 miljoonan dollarin eli noin 95 miljoonan euron korvauksista yli 30:n Yhdysvaltain osavaltion kanssa. Korvaukset jaetaan osavaltioiden kesken.

Kalifornian oikeusministerin Xavier Becerran mukaan valitukset liittyivät syytteisiin, joiden mukaan Applen nähtiin johtaneen kuluttajia harhaan, kun se hidasti vanhojen Iphone-puhelimiensa suorituskykyä akunkestoa parantaakseen. Syytteiden mukana puhelimien hidastaminen koski pelkästään Yhdysvalloissa miljoonia kuluttajia.

”Apple pidätti tietoja akuistaan, jotka hidastivat iPhonen suorituskykyä, ja sivuutti sen vain päivityksenä”, Becerra kommentoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Apple on aiemmin selittänyt, että käyttöjärjestelmäpäivityksen tarkoitus oli suojella puhelinta sammumiselta. Arvostelijoiden mukaan Apple on hidastanut vanhoja puhelimia tarkoituksella, jotta ihmiset joutuisivat ostamaan uusia puhelinmalleja. Tapaus on saanut lempinimen ”akkugate”.

Becerran mukaan Applen toiminnan voidaan nähdä rajoittavan kuluttajien tietoja ja vaikeuttavan oikeiden ostopäätösten tekemistä.

Nyt sovitellut syytteet koskivat Applen iPhone 6 ja 7 -puhelimia.

Suorituskykyä hidastanut käyttöjärjestelmäpäivitys vaikutti muun muassa Iphone 6 -puhelimiin.­

Suorituskykyä optimoinut, vuonna 2016 julkaistu käyttöjärjestelmäpäivitys iPhone 6, 7 ja SE -puhelimiin on tullut Applelle kalliiksi. Aiemmin tänä vuonna yhtiö suostui maksamaan 500 miljoonan dollarin eli noin 420 miljoonan euron suuruiset korvaukset ryhmäkannetapauksessa. Lisäksi Apple on joutunut maksamaan tänä vuonna Ranskan viranomaisille 25 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan Apple on siis hyväksynyt tänä vuonna 540 miljoonan euron arvosta sovittelukorvauksia.

Apple ei ole julkisesti kommentoinut uutta tapausta. AFP:n mukaan yhtiö kertoi oikeudelle sovittelevansa tapauksen ”vain sovittelun tähden”, eikä ole tunnustanut toimineensa väärin.

Yhtiö kuitenkin myönsi puhelimien tarkoituksellisen hidastamisen jo vuonna 2017.

”Tiedämme, että osa teistä kokee Applen pettäneen teidät. Pyydämme anteeksi”, Apple totesi tuolloin tiedotteessaan.

