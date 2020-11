Mitä Trumpin bisneksille tapahtuu? Useita kiinteistöjä on myynnissä ja pandemia haittaa liiketoimintaa

Kiinteistöjen myynnit saattavat pienentää Trump Organization -yhtiötä samalla kun velat lankeavat maksuun ja juridisia ongelmia riittää.

Tilaajille

Lähtiessään Valkoisesta talosta tammikuussa presidentti Donald Trump löytää edestään joukon vaikeita taloudellisia ja juridisia haasteita.

Trumpin perheomisteisen bisnesimperiumin yritykset vaativat hänen huomiotaan riippumatta siitä, mihin hän keskittyy presidenttikautensa jälkeen. Kaksi esitutkintaprosessia New Yorkissa jatkuu hänen virasta lähtemisensä jälkeen ja Trump Organization -yhtiön on vältettävä mahdollinen kassakriisi, jonka aiheuttavat yhtiön kiinteistösijoituksia varten ottamien luottojen eräpäivien lähestyminen. Trump on henkilökohtaisesti taannut joitakin yrityksensä lainoja, mikä tekee sen taloustilanteen selvittämisestä entistäkin kiireellisempää.