Maailman 20 suurimman maan johtajat (G20) kokoontuvat tänä viikonloppuna virtuaalikokoukseen keskustelemaan koronaviruspandemian aiheuttamasta talouskriisistä ja siitä, kuinka elpymistoimia tulisi hoitaa pandemian hellitettyä.

Kokouksessa on keskustellaan muun muassa rokotteiden hankinnasta ja globaalista jakelusta sekä lääkkeistä ja testeistä pienituloisimmille maille, joilla ei ole varaa rahoittaa koronavirustoimia itse.

EU toivoo G20 maiden sijoittavan 4,5 miljardia dollaria eli noin 3,8 miljardia euroa avustuspakettiin.

Kokouksen avauspuheenvuorossa isäntämaa Saudi-Arabian kuningas Salman bin Abdulaziz painotti, että koronaviruksen torjuntaan tarvittaviin työkaluihin pitäisi olla tasa-arvoiset mahdollisuudet.

”Meidän on tehtävä töitä, jotta voimme luoda olosuhteet, joissa kaikille kansoille on edullinen ja tasa-arvoinen pääsy näihin välineisiin. Samalla meidän on valmistauduttava paremmin tuleviin pandemioihin”, hän sanoi videokokouksessa Reutersin mukaan.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoitti perjantaina, että köyhät ja korkeasti velkaantuneet maat kehittyvässä maailmassa uhkaavat kärsiä koronaviruksen vuoksi mittavia vahinkoja, kun köyhyys, nälkä ja kärsimys lisääntyvät.

Reutersin näkemän luonnoksen mukaan G20-maat olisivat linjaamassa suunnitelmasta, jolla kehittyvien maiden velkojen maksun jäädyttämistä pidennettäisiin kuudella kuukaudella vuoden 2021 puoliväliin. EU saattaa vaatia lisätoimia.

”Lisää velkahelpotusta tarvitaan”, sanoi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel Reutersin mukaan perjantaina.