Belgia jakoi koronaviruksen toisessa aallossa kaupat välttämättömiin ja vähemmän välttämättömiin. Epäreilun kilpailun välttämiseksi osa supermarkettien hyllyistä on suljettu.

Elodie Gleis suunnittelee itse kauppansa hauskat ikkunakoristeet. Nyt ikkunassa on koronavirukseen liittyvä kannanotto.­

Bryssel

”Mitä helvettiä, 2020?”

Kauppias Elodie Gleis on liimannut ison tarratekstin Rose-lahjatavarakauppansa ikkunaan. Kauppa on tunnettu hauskoista ikkunasomisteistaan, jotka Gleis suunnittelee ja tekee itse.

Tällä kertaa teippaus tiivistää Gleisin tunteet meneillään olevasta koronaviruksen toisesta aallosta, joka on koetellut Belgiaa monia muita Euroopan maita vakavammin. Sairaaloiden täyttyessä Belgia joutui laittamaan päälle tiukat sulkutoimet. Ravintolat ja baarit ovat olleet kiinni jo muutaman viikon, ja lähes kaikki kaupat menivät kiinni marraskuun alussa.

Sulkutoimet kestävät ainakin 13. joulukuuta asti.

”Sulku oli odotettavissa. Odotin toimia oikeastaan jo aiemmin”, Gleis sanoo.

Elodie Gleis omistaa Rose-nimisen lahjatavarakaupan Brysselin Ixellesissä. ”Asioita, joista tulee hyvälle tuulelle”, hän luonnehtii valikoimaa.­

Gleisin liikkeessä palavat valot, ja ikkunalaudalle on koottu iso kasa asiakkaiden tilauksia. Ovi kuitenkin aukeaa vain tilauksen hakijoille.

Kun juttelemme ovensuussa, neljä asiakasta pyrkii turhaan ostoksille. On alkamassa lahjatavarakauppiaiden tärkein sesonki.

”Marras–joulukuussa tulee kolmasosa myynnistä”, Gleis sanoo.

Kevät oli masentavaa aikaa, mutta tänä syksynä Gleis päätti toimia toisin. Hän uudisti liikkeensä verkkosivut, joilla on nyt yli 800 tuotetta. Gleis on pystynyt tarjoamaan työtä liikkeen osa-aikaiselle työntekijälle, joka oli keväällä lomautettuna. Reilun viikon aikana tilauksia on tullut jo 50.

”En ole tällä hetkellä peloissani tai huolissani. Kateus tai katkeruus ei hyödytä tässä tilanteessa”, hän sanoo.

Gleisillä voisi olla syytäkin katkeruuteen, sillä Belgia teki tänä syksynä monia kauppiaita harmittaneen päätöksen. Hallitus valitsi ”välttämättömät liiketoiminta-alat”, joiden yrittäjät saavat pitää kauppansa auki. Näitä ovat ruokakauppojen ja apteekkien lisäksi esimerkiksi kukka-, suklaa- ja kirjakaupat.

Gleisin Rose-kaupan vieressä on taide- ja arkkitehtuurikirjoja myyvä Peinture Fraîche, jonka ovi käy verkalleen. Omistaja Philippe Demoulin oli jo varautunut sulkemaan kauppansa, mutta yllättyi hallituksen päätöksestä positiivisesti.

”Minulle kirjat ovat tietysti välttämätön tarve, mutta ymmärrän, ettei näin ole kaikille. Toisaalta pääsy kulttuurin pariin on rajoitettua, joten kirjojen voi ajatella korvaavan myös sitä”, Demoulin sanoo.

Philippe Demoulin on saanut pitää taidekirjakauppa Peinture Fraîchen auki monien muiden sulkiessa ovensa.­

Demoulin kertoo, että naapurikauppiaat ovat huomautelleet aukiolosta, mutta ystävällismielisesti.

”Vieressä on suljettu lastenvaateputiikki. On hyvä kysymys, onko lasten vaatettaminen välttämätön tarve vai ei”, hän pohtii.

Keväällä moni kauppias oli tyrmistynyt siitä, että pienten erikoiskauppojen sulkeuduttua isot supermarketit pitivät ovensa auki.

Tänä syksynä hallitus päätyi uudenlaiseen ratkaisuun. Suurten markettien oli suljettava osa osastoistaan. Ostajia ei päästetä esimerkiksi hypermarkettien lelu-, kodinkone- ja sisustustarvikeosastoille.

”Kun kaupat suljettiin keväällä, isot marketit alkoivat nopeasti kehittää myös muuta kuin ruokatarjontaa. Pidän nyt tehtyä päätöstä hyvänä, koska kevään kaltainen sulku olisi heikentänyt ja haavoittanut pienyrittäjiä nopeasti”, sanoo Brysselin kauppakamarin toimitusjohtaja Olivier Willocx.

Belgian suurten kaupunkien elinkeinoelämän luvut ovat synkkiä. Brysselin kauppakamarin ennusteiden mukaan koronakriisi voi tuoda kaupungin työmarkkinoille jopa 50 000 uutta työnhakijaa. Brysselin alue on kertonut koronaepidemian aiheuttavan tämän vuoden budjettiin yli miljardin euron alijäämän.

Vaikka suklaakaupat saavat olla auki, moni pieni kauppa on sulkenut ovensa Brysselin keskustassa. Turisteja ei ole.­

Kaupungissa on paljon ravintola- ja kauppa-alan yritystoimintaa, joka ei tule selviämään sulkutoimista, Willocx sanoo.

”Pahimpien ennusteiden mukaan jopa 60 prosenttia ravintola-alan yrityksistä voi lopettaa toimintansa. Uskon, että realistisempi luku on tuosta puolet. Nyt konkursseja ei juuri tule, sillä viranomaisten työ on rajoitettua”, hän sanoo.

Brysselin kauppakamariin yhteyttä ottaneet yrittäjät ovat huolissaan. Willocx sanoo kuitenkin asenne-erojen olevan suuria.

”Ei kannata etsiä syyllisiä tai miettiä, mitä hallituksen olisi pitänyt tehdä toisin. Parhaiten pärjäävät ne, jotka hyväksyvät tilanteen ja yrittävät löytää siitä uusia mahdollisuuksia.”

Willocx on juuri pitänyt kokouksen parturi-kampaajien kanssa. Parturi-kampaamot ja kauneushoitolat ovat myös joutuneet sulkemaan ovensa.

”Osa kampaajista lähtee yrittämään mallia, jossa esimerkiksi sadan euron kuukausimaksulla tullaan kerran kuussa leikkaamaan koko perheen hiukset. Tämä voi olla kiinnostavaa, koska liikehuoneiston vuokra on yrittäjälle kallis.”

Osa vuokranantajista jätti kevään vuokrat perimättä. Kauppiasyrittäjät saivat keväällä 4 000 euron avustuksen esimerkiksi vuokran ja palkan maksuun. Myös lyhytaikaista lomauttamista on helpotettu.

Mitään taikakeinoa koronaepidemian talousvaikutusten korjaamiseksi ei ole. Willocxin mukaan nyt on selvää, ettei korona-ajan jälkeen enää palata samanlaiseen tilaisuuteen kuin ennen.

”Jos etätyö jatkuu edes osittaisena trendinä, Brysselin keskustan ravintoloista jopa 30 prosenttia voi jäädä ilman asiakkaita”, Willocx kuvaa.

Herkkä kysymys on myös se, kenen liiketoimintaa ylipäätään kannattaa tukea. Jo kesä näytti, etteivät asiakkaat palanneet takaisin kauppoihin siten kuin odotettiin.

”Keskustelua pitää herätellä siitä, että joitakin pitää auttaa luopumaan liiketoiminnastaan. Se on vaikeaa niin meille, poliitikoille kuin ammattijärjestöillekin.”

Turismin toipumisessa kestää pisimpään, Willocx varoittaa.

”Turismin palautumisessa saattaa mennä vuoteen 2023 tai todennäköisesti myöhempään.”

Brysselin vanhankaupungin keskusta on arkipäivänä hiljainen. Etätyö on pakollista kaikille, jotka sitä voivat tehdä. Turisteja ei ole.

Manneken Frites -ranskalaiskioskissa olisi tavanomaisena lounasaikana neljä työntekijää, mutta nyt ranskalaisia paistaa vain kaksi ihmistä. Ranskalaisyrittäjä Asadulla Hussainilla ei ole valoisaa kerrottavaa.

Brysselin keskustassa sijaitsevan Manneken Frites -ranskalaiskioskin omistaja Asadulla Hussaini pitää kioskia auki aamusta iltaan, vaikka asiakkaita ei juuri enää ole.­

”Asiakkaita käy vain muutama lounasaikaan. Muuten on kuollutta, koska tämä on toimistokortteli.”

Myynnillä on katettava ainakin vuokrakulut, mutta palkasta tingitään. Itselleen hän ei ole maksanut palkkaa koko korona-aikana.

”Tulevaisuus ei soita miellyttävää musiikkia”, Hussaini luonnehtii.

Belgialaisia on kehotettu tukemaan paikallista perunantuotantoa kriisiaikana syömällä ranskalaisia. Hussaini kertoo perunan kilohinnan halventuneen hiukan, mutta sillä ei lopulta ole merkitystä. Kalleinta on pitää rasvakeitintä käynnissä ja työntekijää sitä pyörittämässä.

Kaupanpitäjät Gleis ja Demoulin ovat toiveikkaampia. Demoulinin taidekirjakauppa on juuri pystyttänyt uudet verkkosivut, ja hän on voinut pitää kaikki neljä työntekijää töissä.

Brysselin alueen kunnat vetoavat nyt paikallisen ostamisen puolesta. Toive on, että lahjat ostettaisiin omasta kotikorttelista. Gleis sanoo, että hänen liiketoimintaansa auttaa uskollinen asiakaskunta.

Hän ei pitänyt lomaa ja onnistui tasapainottamaan kesällä talouttaan. Vaikka joulu on tärkeä, sen menettäminen kaupankäynnissä ei enää tunnu maailmanlopulta.