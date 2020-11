Sosiaalinen media

Snapchatin maanantaina julkistama uusi toiminto muistuttaa Tiktok-sovellusta ja Instagramin vastikään lanseeraamaa kelat-toimintoa.

Sosiaalisen median palvelu Snapchat julkisti maanantaina uuden toiminnon, jonka avulla käyttäjät voivat julkaista sovelluksessa lyhyitä videoita julkisesti. Toiminto muistuttaa kiinalaista Tiktok-sovellusta ja kuvapalvelu Instagramin vastikään perustamaa kelat-toimintoa.

Aiemmin Snapchatissa on voinut jakaa kuvia tai videoita joko yksityisviestinä tai niin kutsuttuina tarinoina kaikille kavereilleen. Nyt sisältöä voi jakaa uudella Spotlight-nimisellä toiminnolla julkisesti kaikille.

Yhtiö otti heti poikkeukselliset keinot käyttöönsä saadakseen ihmiset omaksumaan uuden toiminnon. Snapchat palkitsee koko loppuvuoden ajan joka päivä yhteensä miljoonalla dollarilla käyttäjiä, jotka onnistuvat saamaan sisältönsä palvelun suosituimpien joukkoon.

Erityisesti nuorten suosima Tiktok on haastanut sosiaalisen median palvelut viime vuosina.

Tiktokissa sisältö on lyhyitä videoita, joiden taustalla soi musiikki. Tulokas on tosin kohdannut viime aikoina vaikeuksia, sillä Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto on halunnut kieltää sovelluksen tai siirtää sen amerikkalaisomistukseen.

Aiemmin tänä vuonna Facebook julkaisi oman versionsa lyhytvideoista Instagramissa. Kelat-toiminnon avulla videoihin voi lisätä erikoistehosteita ja musiikkia taustalle.

Snapchat on ollut aiemmin itse sosiaalisen median edelläkävijä, jota kilpailijat ovat kopioineet. Yhtiön kehittämät, määräajan jälkeen katoavat ”tarinat” ovat käytössä Instagramissa ja Facebookissa sekä tuoreimpana Twitterissä.

Uutta toimintoa ei vielä julkaistu Suomessa. Ensimmäisenä sen saivat käyttöönsä Snapchatin käyttäjät esimerkiksi Yhdysvalloissa, Australiassa, Britanniassa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, muualla ”myöhemmin”.

Kaikki alustalla näkyvät videot ovat ihmisten moderoimia, eli mikään ei leviä sivulla automaattisesti. Toiminnossa videoita ei myöskään voi kommentoida, toisin kuin kilpailijoilla.

”Yhteisömme hyvinvointi on korkein prioriteettimme”, kerrottiin sovelluksen taustalla olevan yhtiön Snapin tiedotteessa.

Sovelluksella on arviolta 249 miljoonaa aktiivista käyttäjää ympäri maailman.