Ouran sormuksia käytetään esimerkiksi monilla Las Vegasin kasinoista, koska työntekijöiden terveydentilasta halutaan tietoa ajoissa. Toimitusjohtajan mukaan tavalliset kuluttajat ovat edelleen tärkeimpiä asiakkaita.

Älysormuksia valmistava suomalaisyhtiö Oura Health näyttää saaneen liiketoiminnalleen merkittävän lisäpotkun koronapandemian aikana.

Time-lehti nosti marraskuussa Oura-sormuksen tämän vuoden sadan kiinnostavimman keksinnön joukkoon.

Sormukset olivat jo aikaisemmin saaneet laajaa näkyvyyttä kuluttajien ja teknologia-alan johtajien parissa. Kun yhtiö kertoi keväällä tutkivansa mahdollisuutta käyttää sormusta koronaviruksen ennakoinnissa, heräsi kiinnostus myös urheilumaailmassa ja laajemmin yritysten parissa.

Esimerkiksi koripallosarja NBA tilasi kesäkuussa pelaajille ja muulle henkilökunnalle 2 000 älysormusta, kun sarjaa pelattiin eräänlaisen koronakuplan sisällä. Noin 25 prosenttia kaikista joukkueiden jäsenistä käytti Ouraa kauden aikana, kertoo Business Insider -lehti.

Keväällä moni sormuksen käyttäjä kertoi, että oli saanut ensimmäiset viitteet tartunnasta esimerkiksi alhaisemman ruumiinlämmön ja alentuneen valmiustilan perusteella.

Sormuksen keräämä data siis vihjasi käyttäjälle sairastumisesta ennen kuin selkeämmät oireet alkoivat.

Tieto levisi nopeasti: Kalifornian San Francisco -yliopiston (UCSF) lääketieteellisestä tutkimuskeskuksesta otettiin yhteyttä, koska sormukset haluttiin henkilökunnan käyttöön. Samalla Oura aloitti sairaalan kanssa yhteisen tutkimuksen, johon kutsuttiin kaikki sormuksen käyttäjät.

Heitä oli yhtiön mukaan jo keväällä noin 150 000. Tavoitteena on kehittää algoritmi, joka pystyisi järjestelmällisesti seulomaan sellaisia vireystilan muutoksia, jotka kertovat aikaisin tartunnasta.

Toinen tutkimus on parhaillaan meneillään Länsi-Virginian yliopiston neurotieteellisessä instituutissa (RNI). Oleellista on, että sormukseen kytketty älypuhelinsovellus esittää kysymyksiä oireista, kuten väsymyksestä, yskimisestä ja hengitysvaikeuksista.

Jo toukokuussa RNI kertoi alustavista tuloksista: niiden mukaan sormus auttaa havaitsemaan koronaoireet jopa kolme päivää ennen kuin tartunta näkyy testituloksissa. Kaikissa tapauksissa näin ei ole, eikä yhtiö itsekään väitä, että sormuksella voidaan havaita virustartuntaa varmasti.

Silti lupaavat tulokset saivat kiinnostuksen suorastaan räjähtämään etenkin sellaisessa liiketoiminnassa, joka perustuu suurten kuluttajamassojen liikkeille.

Esimerkiksi Las Vegasissa kahta suurta kasinohotellia pyörittävä Sands-yhtiö tilasi työntekijöilleen tuhat sormusta, jotta tartuntojen leviäminen saataisiin estettyä.

Kasinohotellien liikevaihto on ollut tavallisesti miljardeja dollareita vuosineljännestä kohti. Huhti-kesäkuussa Sandsin liikevaihto putosi 97 prosenttia. Yhtiö sanoi tilaavansa sormuksia moninkertaisen määrän, jos niiden käyttö osoittautuisi tehokkaaksi.

Cleveland Cavaliers -joukkueeseen kuuluva Kevin Love (oikealla) on yksi NBA-tähdistä, jotka ovat kertoneet julkisesti käyttävänsä Oura-älysormusta.­

Oura Health on Oulussa vuonna 2013 perustettu yritys, mutta sen kasvustrategia painottuu vahvasti Pohjois-Amerikan markkinoille.

Toimitusjohtaja Harpreet Singh Rai vastaa videopuheluun Yhdysvaltain länsirannikolta.

Kuinka hyvät lisäpotkut yhtiö on saanut koronaviruksen myötä?

”Olimme hyvässä kasvuvaiheessa jo ennen koronapandemian alkua, ja sama trendi jatkuu edelleen”, Singh Rai sanoo.

Hän työskenteli pitkään maan tunnetuimmissa hedge-rahastoissa ja esimerkiksi sijoituspankki Morgan Stanleyn palveluksessa, ennen kuin ryhtyi suomalaisyhtiön toimitusjohtajaksi elokuussa 2018.

Oura ei kerro tarkkoja lukuja oman liiketoimintansa kehityksestä. On selvää, että kassavirrasta iso osa menee tuotekehitykseen ja mainontaan. Yhtiö julkisti juuri koronapandemian alla 26 miljoonan euron uuden rahoituksen, jossa oli mukana esimerkiksi teknologiayhtiö Googlen riskipääomarahasto.

Harpreet Singh Rai­

Singh Rain mukaan yhtiö on hyvässä asemassa: mittaaminen kiinnostaa esimerkiksi urheilujoukkueita niin paljon, että ne ovat ottaneet itse yhteyttä Ouraan ja ehdottaneet yhteistyötä.

”Yhtiöitä, jotka haluavat käyttää älysormustamme, on jo todella paljon. Selvä enemmistö niistä on sellaisia, jotka eivät halua kertoa yhteistyöstä julkisuuteen”, hän sanoo.

Tällä hetkellä tunnetuimmat yhteistyötahot ovat koripallon ammattilaissarjojen ohella esimerkiksi Yhdysvaltojen alppihiihtomaajoukkue ja vapaaottelijoiden UFC.

Aikaisemmin sormus on nähty esimerkiksi prinssi Harryn ja pikaviestipalvelu Twitterin toimitusjohtajan Jack Dorseyn kädessä. Myös Salesforce-ohjelmistoyhtiön perustaja Marc Benioff on kertonut käyttävänsä Oura-sormusta.

Tunnetuista nimistä on epäilemättä hyötyä tuotteen markkinoinnissa. Toisaalta Singh Rai toteaa, että teknologiatuotteissa merkitystä on etenkin sillä, miten tavalliset käyttäjät suosittelevat tuotetta eteenpäin.

”Kun joku tunnettu henkilö nähdään Oura-sormus kädessä, on vaikutus lopulta lyhytaikainen. 99 prosenttia käyttäjistämme ei ole ammattiurheilijoita vaan tavallisia kuluttajia”, Singh Rai toteaa.

Tällä hetkellä tavallisia kuluttajia vaikuttavat kiinnostavan kaikenlaiset yksityiskohdat ja numerot, joita älyteknologialla kerätään.

Yhtiö osaa myös hyödyntää tätä mainonnassaan. Esimerkiksi heti Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen New Yorkin Times Squarella julkaistiin jättimäinen mainos, jossa oli laskettu yhteen älysormuksen käyttäjien univaje vaalien jälkeisenä yönä.

Keskimäärin se oli 25 minuuttia ja 20 sekuntia käyttäjää kohti.

Yksi mielenkiintoinen kysymys on, mitä yhtiö aikoo tehdä keräämällään datalla. Singh Rain mukaan käyttäjien tietojen joutuminen vääriin käsiin ei ole ensisijainen huolenaihe.

Käyttäjien tietoja käsitellään anonyyminä massana, jonka perusteella julkaistaan lähinnä yleisluontoisia tilastoja.

On kiinnostavaa pohtia, mitä datalla tehdään tulevaisuudessa – voisiko esimerkiksi vakuutusyhtiö ostaa tietoja tietyn ikäisten ja tietyllä alueella asuvien käyttäjien terveydentilasta?

Yhtiö painottaa, että kaikesta kerätystä datasta kerrotaan avoimesti käyttäjille. Kerättyjä tietoja ei yhtiön mukaan koskaan julkaista yksilöidysti, vaan ainoastaan laajempia joukkoja koskevina tilastoina. Koska dataa säilytetään EU:n alueella, on käyttäjällä tietosuoja-asetukseen perustuva oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on kerätty.

Singh Rain mukaan pääsääntö on, että käyttäjät määrittelevät itse, mitä tietoja heistä saa jakaa eteenpäin. Hän puhuu käyttäjistä omien tietojensa omistajina.

”Etenkin täällä Yhdysvalloissa ihmisillä on sellainen tunne, etteivät he omista omia terveystietojaan, vaan ne ovat lähinnä lääkärien hallussa. Tiedän, että Suomessa tilanne on parempi, mutta yleisesti voin sanoa, että haluamme antaa käyttäjille vallan ikään kuin omistaa omat terveystietonsa”, Singh Rai sanoo.

Yhtiö on myös avannut sormuksen ohjelmointirajapinnan muille teknologiayhtiöille. Esimerkiksi raskauden ehkäisyyn ja hedelmällisyyden seurantaan tarkoitettu Natural Cycles -sovellus hyödyntää nykyisin älysormuksen keräämiä tietoja ruumiinlämmön vaihtelusta.

Strategia vaikuttaa loogiselta: jos käyttäjällä on enemmän sovelluksia käytettävissä, hän todennäköisemmin ostaa sormuksen, jonka hinta on kuitenkin yli 300 euroa.

Älysormus on ollut tähän mennessä yhtiön keino erottautua muusta itsensä mittaamisen markkinasta. Jatkossa ruumiinlämpöä ja aktiivisuutta saatetaan mitata myös muilla tavoilla.

”Sormi on hyvä indikaattori monella ruumiintoiminnolle, mutta emme ole rajanneet teknologian toimintaa vain yhteen sovellukseen”, Singh Rai sanoo.

Hänen mukaansa jatkossa mittausta voidaan tehdä esimerkiksi rannekkeella, älykellolla – tai vaikka älytatuoinnin kautta, jos teknologia toimii ja kuluttajat ovat siitä valmiita maksamaan.