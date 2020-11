Suuryhtiön linjanmuutos kertoo Yhdysvaltojen talouselämän mukautumisesta tulevaan hallintoon.

Autonvalmistaja General Motors (GM) on vetäytynyt Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tukemasta kanteesta, jolla pyritään oikeudessa kumoamaan Kalifornian osavaltion määräykset autojen päästörajoista, kertoo uutistoimisto Reuters.

Samalla GM:n toimitusjohtaja Mary Barra ilmaisi tukensa Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi valitun Joe Bidenin suunnitelmille lisätä sähköautoilua, kertoo Los Angeles Times.

Barra kertoi linjauksista kirjeessä, jonka hän lähetti Yhdysvaltalaisten ympäristöjärjestöjen johtajille. Kalifornian päästörajojen tarkoituksena on hillitä liikenteen hiilidioksidipäästöjä ilmakehään ja sitä kautta rajoittaa ilmastonmuutosta.

Suuryhtiön uusi linjaus on tähän mennessä vahvin merkki siitä, että Yhdysvaltojen talouselämä on jatkamassa kohti Trumpin jälkeistä aikaa ja sopeuttamassa toimintaansa tulevaan demokraattipuolueen johtamaan hallintoon, toteaa sanomalehti The New York Times.

GM ja joukko muita autonvalmistajia ilmoittivat viime vuonna, että ne tukevat Trumpin hallinnon kannetta Kaliforniassa. Autonvalmistajien mielestä autojen polttoainetaloutta koskevat määräykset olisi pitänyt asettaa liittovaltion tasolla, kertoo Reuters.

Maanantaina GM kuitenkin ilmoitti, että se aikoo vetäytyä kanteesta ja toivoo Barran kirjeessä, että muut autonvalmistajat ”liittyvät joukkoon”, kertoo The New York Times.

GM tunnetaan esimerkiksi Chevrolet-, GMC- ja Cadillac- automerkeistä.

GM:n toimitusjohtaja Barralla on suomalaisia sukujuuria. Hän on syntyjään sukunimeltään Makela.