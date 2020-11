Janet Yellen veti vuonna 1978 yhdessä Yalen taloustieteen professorin James Tobinin kanssa kurssin tohtorikoulutettaville ekonomisteille Helsingissä. Yellen on eturivissä keskellä mustassa poolopuserossa. Tobin on takarivissä toinen vasemmalta. Huippututkijat houkutteli Suomeen professori Jouko Paunio, jolla oli laajat suhteet kansainvälisiin tutkijapiireihin. Paunio on Tobinin vasemmalla puolella. Antti Suvanto on keskirivissä kolmas oikealta.­