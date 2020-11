Teslan osake on yli kuusinkertaistunut vuoden aikana – osakkeen nousu nosti Elon Muskin Bill Gatesin ohi maailman toiseksi rikkaimmaksi ihmiseksi

Teslan osakkeen nousukiito sai viime viikolla taas uutta vauhtia, kun sähköautoyhtiön osake otettiin osaksi S&P 500 -indeksiä. Teslan arvo on yli kuusinkertaistunut tämän vuoden aikana.

Elon Musk on noussut tänä vuonna vauhdikkaasti maailman rikkaimpien listalla.­

Teslan perustaja Elon Musk on noussut uutistoimisto Bloombergin listauksen mukaan maailman toiseksi rikkaimmaksi ihmiseksi ohi Microsoftin perustajan Bill Gatesin.

Musk on perustamansa sähköautoyhtiö Teslan suurin omistaja. Yhtiön osakkeen arvo on yli kuusinkertaistunut tämän vuoden aikana.

Teslan osake maksoi tammikuun alussa 86 dollaria ja tiistaina jo 555 dollaria. Viimeisin nousupyrähdys alkoi puolitoista viikkoa sitten, jolloin osakkeen hinta oli vasta vähän yli 400 dollaria.

Markkinoilla arvioidaan, että pyrähdys johtuu ennen kaikkea Teslan ottamisesta viime viikolla osaksi tärkeimpien yhdysvaltalaisosakkeiden kehitystä seuraavaa S&P 500 -indeksiä.

Muskin omaisuuden arvo on Bloombergin arvion mukaan nyt 136 miljardia dollaria eli noin 115 miljardia euroa. Pääosa omaisuudesta on Teslan osakkeita. Koko Teslan markkina-arvo on noin 526 miljardia dollaria eli 443 miljardia euroa.

Maailman rikkain on Bloombergin listauksen mukaan yhä Amazonin perustaja Jeff Bezos, jonka omaisuuden arvo on 183 miljardia euroa.

Teslan osakkeen arvo kuvastaa todella voimakkaita tulevaisuuden odotuksia, vaikka yhtiön tulos onkin noussut voitolliseksi tänä vuonna.

Vuoden kolmannelle neljänneksellä yhtiö valmisti 145 000 autoa. Liikevaihto oli heinä–syyskuussa 8 771 miljoonaa dollaria ja liikevoitto 809 miljoonaa dollaria. Tulos rahoituserien ja verojen jälkeen oli 369 miljoonaa dollaria eli 311 miljoonaa euroa.

Yhtiön pitäisi tehdä kuluneen neljänneksen suuruista tulosta 350 vuotta, jotta sijoittaja saisi osakkeen hinnan tuloksen kautta takaisin. Sijoittajat luonnollisesti uskovat, että myös yhtiön liiketoiminta ja tulos tulevat kasvamaan valtavaa vauhtia sähköautomurroksen edetessä ja siksi hinta olisi oikeutettu.

Kilpailu sähköautoissa on kuitenkin kiristymässä, kun perinteiset autonvalmistajat ovat tosissaan lähteneet peliin mukaan.

Muskiin liittyy muutakin kuin vain Teslaan liittyvää hypeä. Hänen SpaceX-yhtiönsä yhdessä Nasan kanssa järjestämä avaruuslento sai miehistön turvallisesti perille kansainväliselle avaruusasemalle marraskuun puolivälissä.

Ensimmäinen suomalainen Bloombergin listauksesta löytyy sijalta 341. Hän on Koneen pääomistaja Antti Herlin, jonka omaisuuden arvoksi Bloomberg kirjaa 6,78 miljardia dollaria eli 5,7 miljardia euroa.