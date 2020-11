Tavoitteena on houkutella ennen kaikkea pitkän talouskriisin karkottamia nuoria ammattilaisia. Paluumuuttajien osaamisen toivotaan auttavan maata monipuolistamaan elinkeinorakennettaan.

Kreikka aikoo tarjota 50 prosentin veroalennuksen koulutetuille ihmisille, jotka muuttavat maahan ensi vuoden aikana, kertoo saksalainen Deutsche Welle (DW). Näin Kreikka yrittää hyötyä kasvavasta etätyöstä ja houkutella talouskriisin karkottamia nuoria osaajia palaamaan.

Ajatuksena ei siis ole, että koulutetut muuttajat ainakaan heti löytäisivät työpaikan Kreikasta. Niitä Kreikassa on vähän. Tarkoitus on, että he jatkaisivat vanhoissa työpaikoissaan ja Kreikka saisi heidän verotulonsa ja kulutuksensa.

”Teknologian myötä voimme valita, missä asumme ja teemme työtä. Auringon lisäksi Kreikka voi nyt tarjota myös verohelpotuksia”, sanoo Alex Patelis DW:ssä. Hän on pääministeri Kiriakos Mitsotaksin taloudellinen neuvonantaja.

Yli 40 000 euroa vuodessa ansaitsevan veroaste on Kreikassa tällä hetkellä 44 prosenttia. Lakiesityksen mukaan maahanmuuttajan vero olisi 22 prosenttia seitsemän vuoden ajan. Kreikan parlamentin on tarkoitus hyväksyä laki ennen vuoden loppua.

Veroedun saa kuka tahansa muuttaja, joka ei ole ollut Kreikassa kirjoilla seitsemän viime vuoden aikana. Se koskee myös kreikkalaisia paluumuuttajia.

Kreikka on kärsinyt pitkään aivovuodosta, kun nuorille koulutetuille ihmisille ei ole tarjolla koulutusta vastaavaa työtä. Kymmenen vuotta sitten iskenyt talouskriisi ja tiukka säästöohjelma romahdutti maan bruttokansantuotteen. Sen jälkeen noin 800 000 kreikkalaista on muuttanut ulkomaille.

Monet varakkaat kreikkalaiset opiskelevat Britanniassa ja jäävät sinne töihin opintojensa jälkeen. Maan johdossa uskotaan, että myös Britannian ero EU:sta voi kasvattaa nuorten ammattilaisten kiinnostusta palata kotimaahansa.

Kreikka toivoo, että veroporkkanaan tarttuisivat ennen kaikkea rahoituksen ja it-alan osaajat. Toiveena on, että näiden alojen osaajien muutto Kreikkaan tuottaisi ennen pitkään uuttaa yritystoimintaa, joka monipuolistaisi maan elinkeinorakennetta. Kreikan talous on hyvin riippuvainen turismista, joka on kärsinyt rajusti koronaepidemiasta.

Kreikan matkailutulot supistuivat lähes 80 prosenttia tämän vuoden tammi–syyskuussa.

Kreikka on DW:n mukaan panostanut epidemian aikana voimakkaasti verkkoyhteyksien ja muun it-infrastruktuurin parantamiseen.