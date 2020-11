Irtisanomiset

Pankki kertoi yt-neuvottelujen aloittamisesta lokakuun alussa. Silloin Suomen vähennysten määräksi arviotiin 52-73 työtehtävää.

Tanskan suurin pankki Danske Bank kertoi torstaina irtisanovansa 257 työntekijää. Irtisanomisista 41 koskee pankin Suomessa olevia työntekijöitä.

Pankki kertoi lokakuun alussa suunnittelevansa seuraavan vuoden kuluessa yhteensä 1 600 työpaikan vähentämistä. Tuolloin pankki arvioi irtisanomisten määräksi Suomessa 52–73 työtehtävää.

Tanskassa pankki on antanut 261 vapaaehtoisesti lähtevälle työntekijälle irtisanomispaketin irtisanomisten lisäksi.

Danske Bank joutui vaikeuksiin runsaat kaksi vuotta sitten, kun paljastui, että pankin Viron-yksikössä oli mitä ilmeisimmin tietoisesti pesty epämääräisistä lähteistä peräisin olevaa rahaa.

Pankin pääjohtaja Thomas Borgen erosi skandaalin vuoksi, Viron-konttorin entisiä työntekijöitä epäillään rikoksista, ja pankki on joutunut varaamaan miljardeja euroja rahanpesun vastaisten toimien laiminlyönneistä johtuviin sakkoihin.

Lisäksi pankki painii samojen ongelmien kanssa kuin kaikki muutkin pankit. Negatiiviset korot ovat tehneet perinteisestä otto- ja antolainaustoiminnasta heikosti kannattavaa, ja pankkitoiminnan sääntelyn kiristyminen on heikentänyt sijoitetun pääoman tuottoja.

Pankin tämän vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli heikko suurten luottotappiovarausten vuoksi. Nykysäädösten mukaan pankit joutuvat tekemään jo etukäteen suuria varauksia tilanteessa, jossa yleinen taloustilanne heikkenee.

Danske Bankilla on palveluksessaan noin 22 000 työntekijää, joista noin 11 000 työskentelee Tanskassa. Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki asiakasmäärällä mitattuna. Suomessa työntekijöitä on noin 1 900.

”Ei ole milloinkaan helppoa hyvästellä osaavia ja ammattitaitoisia kollegoita. Teemme kaiken voitavamme auttaaksemme toimenpiteiden kohteeksi joutuvia työntekijöitä eteenpäin. Käymme läpi suurta muodonmuutosta sopeutuaksemme rahoitusalan rakenteellisiin muutoksiin”, pankin henkilöstöjohtaja Karsten Breum sanoo tiedotteessa.

Irtisanomisista 155 kohdistui Tanskaan, 26 Norjaan ja 35 Ruotsiin.