Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankit varoittavat, että niiden rahapoliittinen elvytys saattaa lisätä kuplia sijoitusmarkkinoilla. Talous ei kuitenkaan keskuspankkien mukaan kestäisi vielä erikoistoimien purkamista.

Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankkien huoli talouden kuplista – joiden muodostumiseen niillä itsellään on merkittävä rooli – näyttää lisääntyvän.

Keskiviikkona julkistetut Yhdysvaltojen keskuspankin marraskuun kokouksen pöytäkirjat kertovat, että useat kokouksen osallistujista kantoivat huolta ”tahattomista seurauksista”, joita keskuspankkien elvytystoimilla voi olla.

Keskuspankit ovat työntäneet markkinoille suuria määriä rahaa ostamalla markkinoilta velkakirjoja ja muita sijoituspapereita. Rahan työntäminen talouteen lisää markkinoilla likviditeettiä, mikä on osaltaan auttanut maailmantaloutta välttämään laman, jota koronaviruksen levittyä pelättiin.

Samalla ylimääräinen likviditeetti kuitenkin paisuttaa eri omaisuuserien kuten osakkeiden ja kiinteistöjen hintoja. Yhdysvaltojen osakeindeksit ovat lyöneen ennätyksiä ja maailmanlaajuisestikin osakkeiden arvo on kaikkien aikojen huippulukemissa.

Keskuspankin kokouksessa puhuttiin siitä, että velkakirjojen ostamisen hyödyissä voi tulla vastaan raja, koska pitkäaikaiset korot ovat jo niin alhaalla.

Tilanne mietityttää myös suomalaisia analyytikkoja.

”Kyllähän se tavallaan vähän hirvittää, koska olemme tuntemattomilla vesillä. Kukaan ei tiedä, mihin tämä loppuu ja kuinka kauan tämä jatkuu. Tällä hetkellä näyttää siltä, että niin kauan kuin luottamus keskuspankkeihin säilyy järkkymättömänä, tämä voi jatkua lähes loputtomiin. Japanissa tilanne on ollut tämän kaltainen hyvin pitkään”, sanoi OP-ryhmän pääanalyytikko Antti Saari HS:n torstaina julkaisemassa uutisessa.

Samassa jutussa Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén sanoi, että yritykset ovat toistaiseksi selvinneet elvytyksen takia koronaviruksesta yllättävän pienin pienin vaurioin.

”Ikinä aikaisemmin ei ole nähty tällaista elvytystä. Voi sanoa, että koronan aiheuttama kuoppa täyttyi seteleillä, joita valtiot ja keskuspankit ovat sinne heittäneet”, Vilén sanoi.

Tuoreessa rahoitusvakausraportissaan myös EKP varoittaa mahdollisista ylilyönneistä eri omaisuuksien arvostuksissa.

”Sijoittajien omaisuuserien arvonnousu ja riskinottohalukkuuden lisääntyminen tekevät joistain markkinoista alttiita korjausliikkeille”, raportissa kirjoitetaan.

Saksalaisen Die Weltin artikkelin mukaan on varsin ironista, että EKP varoittaa ihmisiä vaaroista, jotka se on itse aiheuttanut työntämällä markkinoilla yltäkylläisesti rahaa. EKP:n tase on paisunut lähes 7 000 miljardiin euroon, mikä vastaa karkeasti Saksan, Ranskan ja Italian yhdistettyä bruttokansantuotetta.

Likviditeetin lisääminen voi aiheuttaa hintakuplia ja peittää alleen sijoituskohteiden riskejä. Kuplien puhkeamisella puolestaan olisi vaikutuksia sijoitusmarkkinoiden lisäksi reaalitalouteen, koska pörssiromahduksilla on tapana aiheuttaa yleistä luottamuksen menetystä talouteen.

Rahoitusmarkkinoiden haavoittuvuudet ovat EKP:n raportin mukaan lisääntyneet. Massiiviset elvytystoimet ovat hillinneet lähiaikojen riskejä, mutta elvytysohjelmien ennenaikainen lopettaminen voisi aiheuttaa haasteita yrityksille ja kotitalouksille.

Suomessa asuntojen hinnat eivät ole lähteneet samanlaiseen nousuun kuin monessa Euroopan maassa. Osin syynä voi olla sääntely. Asuntolainan hakijoiden maksukykyä testataan Suomessa yhä sen mukaan, miten se kestäisi korkojen nousun kuuteen prosenttiin, vaikka ennusteiden mukaan korkotaso pysyy alhaisena pitkään.

Sekin on mahdollista, että keskuspankkien lisääntyvät huolet poikkeuksellisen rahapolitiikan sivuvaikutuksista muuttavat korkonäkymää jossain vaiheessa.

Euroopan rahapolitiikan sivuvaikutukset ovat nousseet puheenaiheeksi muun muassa Saksassa, jossa asuntojen arvostukset ovat nousseet tänä vuonna selvästi. Saksalaiset ovat perinteisesti suhtautuneet epäillen löysään rahapolitiikkaan. Syynä on muun muassa se, että löysä rahapolitiikka on painanut pankkitilien korot nollaan, ja tilille säästäminen on Saksassa suosittua.

Koko euroalueella asuntojen hinnat nousivat EKP:n mukaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla viisi prosenttia.