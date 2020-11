Kun HS vuosi sitten vertaili elektroniikan hintoja, paljastui että normaalihintoja nostettiin joissain liikkeessä ennen black friday -viikkoa. Asiantuntijan mukaan hintoja kannattaa vertailla ja tarkastella laatua kriittisesti.

Ostajan kannattaa olla valppaana, kun hän huomenna suuntaa kauppoihin Black Fridayn alennusten perässä. Kun HS vuosi sitten vertaili Black Friday -tarjouksia, kävi ilmi että tarjouspäivänä oli myynnissä monia tuotteita, jotka olivat jopa kalliimpia kuin kaksi viikkoa aikaisemmin.

Ilmiön vahvistaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) johtava asiantuntija Mika Hakamäki, eikä se rajoitu vain mustaan perjantaihin. Hakamäen mukaan on valitettavan yleistä, etteivät alennusten yhteydessä ilmoitetut normaalihinnat pidä paikkansa.

Muka alennuksella myytävää tuotetta ei siis ole koskaan myyty ilmoitetulla normaalihinnalla.

”Kun hintaa alkaa vähän raaputtaa, niin alalta kuin alalta löytyy epämiellyttäviä yllätyksiä. Saatetaan markkinoida vain viikon voimassa olevaa tarjousta, joka kuitenkin jatkuu heti seuraavalla viikolla taas viikon eteenpäin. Joskus tuote on kaupan korkeammalla hinnalla pari päivää ja sitten tarjous taas jatkuu. Käytännössä sitä ei koskaan myydä korkeammalla hinnalla”, Hakamäki sanoo.

Tällainen menettely on kiellettyä. Ilmoitetun alennuksen pitää olla todellinen, ja tuotteen on pitänyt olla myynnissä myös ilmoitetulla normaalihinnalla.

HS vertaili vuosi sitten runsaan 1 100 tuotteen hintaa kolmessa verkkomyymälässä 15. marraskuuta ja kampanjaperjantaina. Mukana olivat kaikki televisiot, pyykinpesukoneet ja Playstation 4 -pelikonsolipaketit Powerista, Verkkokauppa.comista ja Gigantista.

Vain kolmannes vertailluista tuotteista oli mustana perjantaina oikeasti halvempia kuin kaksi viikkoa aiemmin. Se johtui siitä, että syksyllä erilaiset alennuskampanjat seurasivat toisiaan lähes peräjälkeen.

Kaupat myös liioittelivat alennuksia. Noin joka kuudennessa tuotteessa alennusta oli paisuteltu. Se tarkoittaa, että yli vedetty tai normaaliksi ilmoitettu hinta oli perjantaina korkeampi kuin ”tavallinen” myyntihinta kaksi viikkoa sitten.

KKV on havainnut samankaltaisia ongelmia muun muassa urheilu- ja huonekalukaupassa. Hakamäen mukaan kauppojen on usein kielloista huolimatta kannattavaa jatkaa kiellettyä toimintatapaa, koska se näyttää toimivan.

”Kenttä on niin laaja, että viranomaiset eivät millään pysty valvomaan kaikkea. Joka tapauksessa uhkana oleva 100 000 euron sakko on niin pieni raha verrattuna vaikkapa markkinointikuluihin, että monien elinkeinonharjoittajien kannattaa se riski ottaa”, hän sanoo.

”On erittäin suotavaa, että pröystäilet kalliilla tavaralla, kun kerrot, että olet ostanut sen, koska sait sen 70 prosentin alennuksella”, sanoi kuluttamista tutkiva sosiologian professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta.

”Se osoittaa, että olet kyvykäs kuluttaja, joka sai hienon ja kalliin tuotteen, mutta et silti leimaudu vastuuttomaksi törsääjäksi. Niin köyhät kuin rikkaatkin pitävät tätä puhetta yllä, se on ihan tavallista kaikissa tuloluokissa. Siksi alet ovat niin tehokkaita. Niillä voi perustella kaikenlaiset ostokset, joista muuten ehkä tuntisi syyllisyyttäkin.”

Miten kuluttaja voi tietää, onko alennus aito? Hakamäen mielestä on selvää, etteivät kuluttajat yleensä seuraa hintoja niin tarkkaan, että he tietäisivät mikä tuotteen todellinen normaalihinta on markkinoilla ollut.

”Jos tietää etukäteen, mitä aikoo ostaa, kannattaa vähän surffailla ja vertailla hintoja internetissä. Siitä saa kuvan tuotteen hintatasosta.”

Silloin on helpompi päätellä, onko alennus aito vai ei. Myös laadun ja hinnan vastaavuutta kannattaa tutkia.

”Jos sohvan normaalihinnaksi ilmoitetaan 1 500 euroa ja alennushinnaksi 300 euroa, niin kannattaa pohtia, kumpaa hintaa tuotteen laatu vastaa”, Hakamäki sanoo.

Laadultaan 1 500 euron arvoista sohvaa hyvin harvoin myydään 300 eurolla. Korkean hinnan pitäisi näkyä materiaaleissa ja rakenteen kestävyydessä. Osa kuluttajista on kuitenkin taipuvaisia uskomaan hyvään tuuriinsa, ja siihen kauppias yrittää vedota.

Tilanne ei ole kaupallekaan helppo. Suomalaiset ovat hanakasti omaksuneet uusia alekampanjoita niin Yhdysvalloista kuin Kiinasta. Niinpä kuluttajat ovat tottuneet odottamaan, että lähes kaiken saa ostettua alennuksella ilman pitkää odotusta. Monia asiakkaita on vaikea enää saada kauppoihin ihan tavallisina kauppapäivinä.

Verkkokaupassa myös hintojen vertaaminen on niin helppoa, että kilpailu on kaupalle armotonta. Tavaraa on hyvin vaikea myydä kilpailijaa kalliimmalla.

Black fridaykin on venynyt yhden päivän rysäyksestä koko viikon kestäväksi kampanjaksi. Maksupalveluyhtiö Klarnan tilastot kertoivat torstaina, että jo ennen perjantain huipennusta suomalaiset olivat ostaneet 87 prosenttia enemmän tavaraa kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Etenkin verkkokauppa on Klarnan mukaan kasvanut valtavaa vauhtia.