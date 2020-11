Kirjankustannus keskittyy muutaman jätin käsiin, ja nyt myös perinteinen Simon & Schuster vaihtaa omistajaa – kaiken taustalla on Amazonin vallan kasvu

Saksalainen Bertelsmann ostaa suuren amerikkalaiskustantamon Simon & Schusterin lähes 2 miljardilla eurolla. Kirjankustantamot kasvattavat kokoaan pystyäkseen paremmin neuvottelemaan Amazonin kaltaisten verkkokauppiaiden kanssa myyntiehdoista.

Saksalainen mediayhtiö Bertelsmann on voittanut tarjouskilpailun yhdysvaltalaisesta Simon & Schuster -kustantamosta.

Bertelsmannin omistaman Penguin Random House -kustantamon yli kahden miljardin dollarin eli 1,7 miljardin euron tarjous ylitti Rupert Murdochin News Corpin tarjouksen.

Kauppa luo Yhdysvaltoihin ensimmäisen jättikustantamon, The New York Times arvioi keskiviikkona kaupan julkistamisen jälkeen.

Bertelsmann hallitsee kaupan jälkeeen Yhdysvaltain kirjamarkkinoiden liikevaihdosta noin 30 prosenttia, Financial Times arvioi ennen kaupan toteutumista Sen osuus kirjakaupasta olisi Yhdysvaltain markkinoilla jo yli kaksi kertaa suurempi kuin markkinoiden toiseksi suurimmalla kirjankustantajalla.

Suuri markkinaosuus voi joutua kilpailuviranomaisten hampaisiin. Bertelsmann sitoutui tämän takia maksamaan kustantamon myyneelle mediayhtiö ViacomCBS:lle korvauksia, jos kilpailuviranomaiset peruvat kaupan.

Bertelsmannin edustaja kertoi toisaalta keskiviikkona, että Penguin Random House on menettänyt tänä vuonna markkinaosuuttaan Yhdysvalloissa niin paljon, että kahden kustantamon yhteenlaskettu markkinaosuus jää alle 20 prosenttiin.

Vuonna 1924 Richard L. Simonin ja M. Lincoln Schusterin perustama Simon & Schuster kuuluu Yhdysvaltain viiden suurimman kirjankustantajan joukkoon. Se julkaisee noin kaksi tuhatta kirjaa vuodessa.

Yhtiö tunnetaan muun muassa F. Scott Fitzgeraldin , Ernest Hemingwayn ja Stephen Kingin kirjojen kustantajana.

Kustantamon viime aikaisia menestyskirjoja Yhdysvalloissa ovat olleet esimerkiksi toimittaja Bob Woodwardin presidentti Donald Trumpista kertova Rage-kirja sekä Mary Trumpin perhemuistelmat.

Trumpin perhe ja hallinto yrittivät oikeudessa turhaan estää sekä Mary Trumpin muistelmien että Yhdysvaltain entisen kansallisen turvallisuuden neuvonantajan John Boltonin paljastuskirjan julkaisut.

The New York Timesin mukaan yhtiön toiminta on ollut tänä vuonna kannattavaa. Liikevaihto oli kasvanut syyskuun loppuun mennessä kahdeksan prosenttia vertailukaudesta 649 miljoonaan dollariin.

Simon & Schusterin toimitusjohtaja Jonathan Karp kertoi keskiviikkona, että kustantamo jatkaa toimintaansa riippumattomana ja sen eri kustantamobrändit kilpailevat markkinoista ja kirjailijoista toinen toisiaan vastaan niin kuin aiemminkin.

Kirjailijoiden ja agenttien kannalta yhdistyminen tarkoittaa sitä, että käsikirjoitusten ostajien joukko hupenee. Se voi vaikeuttaa uusien kykyjen pääsyä markkinoille, kirjallisuusväki arvioi tilannetta The New York Timesille.

Kirjailijoiden edunvalvontajärjestö The Authors Guild ilmoitti keskiviikkona vastustavansa kauppaa ja pyysi oikeusministeriötä riitauttamaan tehdyn sopimuksen.

Suomeen yhdistymisellä ei ole välitöntä vaikutusta, arvioi kustantamo Siltalan kustantaja Aleksi Siltala.

”Muistan kuinka aikoinaan Random House tuntui valtavalta. Kun siihen lisättiin Penguin, se tuntui giganttiselta. Nyt Simon & Schuster on yksi kolmesta suuresta, ja ne ovat kaikki saman katon alla. Näyttäähän se korporaatiolta”, Siltala sanoo.

”Kustantamisen koko filosofia ja periaate lähtee erilaisten toimijoiden rikkaudesta. Jos korporaatio linjaa periaatteet alas asti, niin köyhdyttäähän ja samankaltaistaahan se markkinointia ja innovaatiota. Käytännössä kymmenen ihmistä päättää kaikkien imprinttien [kustantantajan alabrändien] linjauksista.”

Siltala muistuttaa vastaavan yhdentymiskehityksen tapahtuneen viime aikoina nopeasti Suomessakin. Otava on ostanut Nemon, Ateenan, Kariston ja Moreenin, ruotsalainen Bonnier WSOY:n, Tammen ja Kosmoksen. Gummeruksen osti ruotsalainen suoratoistoyhtiö Storytel.

ViacomCBS:n toimitusjohtaja Bob Bakish kertoi maaliskuussa 2020, että Simon & Schuster myydään, koska yhtiö haluaa keskittyä suoratoistopalveluihin.

ViacomCBS omistaa paljon elokuva- ja televisioliiketoimintaa, esimerkiksi Paramount-elokuvastudiot ja kanavan. Se on viime aikoina myynyt perinteisempiä mediaomistuksiaan keskittyäkseen kisaamaan suoratoistopalveluista Netflixin kaltaisten toimijoiden kanssa.

Vastaavasti esimerkiksi The Walt Disney Company on panostanut paljon maksullisen Disney+-suoratoistokanavansa sisältötuotantoon ja markkinointiin. Suuret sisältötuottajat pyrkivät näin pääsemään pääsemään sisältöjensä myynnissä suoraan loppuasiakkaidensa eli kuluttajien kukkarolle.

Perinteiset mediayhtiöt joutuvat kasvattamaan kokoaan myös pärjätäkseen Netflixin lisäksi kilpailussa esimerkiksi Amazonia vastaan, joka kasvattaa miljardipanostuksilla Amazon Prime -suoratoistokanavansa sisältötarjontaa.

Viacom ja CBS yhdistyivät viime vuonna.

Suuret kustantamot pystyvät todennäköisesti neuvottelemaan paremmat ehdot suurimpien kirjakauppiaiden kuten Amazonin, Barnes & Noblen ja erilaisten kauppaketjujen kanssa ja luomaan erilaisia suoramyyntikanavia kuluttajille.

Financial Timesin lähteiden mukaan Rupert Murdochin News Corporation ei halunnut tarjota kustantamosta suurempaa summaa, koska se arvioi Bertelsmannin joutuvaan kaupan jälkeen kilpailuoikeudellisiin ongelmiin. News Corporation olisi hankkinut Simon & Schusterin oman HarperCollins-kustantamonsa tueksi.

Kilpailuviranomaiset voivat tällöin vaatia Bertelsmannia myymään osia kirjankustantamoista. Mahdollisesti tällöin myyntiin joutuu osia Random Housesta.

Yhdistyminen News Corporationin omistaman HarperCollins-kustantamon kanssa sujuisi sen sijaan vaivattomammin, News Corporationissa uskotaan, Financial Timesin lähde kertoi.

HarperCollins on Yhdysvaltain kolmanneksi suurin kirjankustantaja. Sen tunnettuja kirjailijoita ovat esimerkiksi esimerkiksi Mark Twain, Len Deighton ja Neil Gaiman.

Simon & Schuster -tarjouskilpailuun osallistui myös ranskalainen mediayhtiö Vivendi. Se omistaa runsaan neljänneksen osuuden ranskalaisesta Lagardèresta.

Bertelsmannia ja Lagardèrea kutsutaan usein maailman suurimmiksi kirjankustantajiksi.

Financial Timesin tietojen mukaan Vivendin pääomistaja, miljardööri Vincent Bolloré on viime viikkoina neuvotellut Lagardèren kanssa alkujaan ranskalaisen, nykyään monikansallisen Hachetten kansainvälisten toimintojen ostosta.