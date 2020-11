Jouluostoksia tehdään aiempaa aikaisemmin ja enemmän verkossa. Kukaan ei vielä tiedä, miten vuoden aikana säästyneet rahat purkautuvat joulukaupoilla.

Millainen kauppojen joulusesongista on tulossa?

”Nyt pitää sanoa, että en tiedä”, naurahtaa Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja.

Kurjenojan reaktio kuvaa sitä, miten erikoinen tilanne on tänä vuonna. Yleensä hänellä on työnsä puolesta hyvä näkymä kauppojen tilanteeseen, mutta tänä vuonna myös alan ihmiset joutuvat lähtemään sesonkiin pitkälti sokkona.

Moni asia viittaa siihen, että kauppa voisi käydä tänä vuonna mainiosti, ehkä jopa ennätyksellisellä tavalla.

Matkustamisen väheneminen on jättänyt monille kotitalouksille rahaa säästöön. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten säästämisaste on ollut tänä vuonna ennätyksellisellä tasolla, joten periaatteessa rahaa kuluttamiseen on.

Tämä voi näkyä niin, että kuluttajat päätyvät ostamaan laadukkaampia ja hintavampia tuotteita. Esimerkiksi kodin sisustuksen ja elektroniikan kauppa onkin tänä vuonna käynyt hyvin. Tämä näyttäisi jatkuvan joulunakin, sillä Tilastokeskuksen tuoreiden tilastojen perusteella viihde-elektroniikan, sisustustuotteiden ja kodinkoneiden ostoaikeet ovat harvinaisen korkealla.

Toisaalta koronavirustartunnat ovat jyrkässä kasvussa. On mahdotonta arvata, miten tilanne lopulta näkyy jouluostoksilla.

”Me tiedämme, että kuluttaminen on psykologiaa”, Kurjenoja sanoo.

Kaupan liiton tiedotteessa joulu nimettiin ”kaikkien aikojen digijouluksi”.

Kurjenoja sanoo, että ainakin tilanne aikaistaa joulukauppaa. Ruuhkia halutaan välttää ja verkko-ostoksiin pitää jättää toimitusaikaa. Kuluttajat osaavat ennakoida senkin, että tänä jouluna verkkokauppojen logistiikka joutuu koville.

”Toisaalta on sellaisia asiakkaita kuin minä, jotka eivät jouluostoksiin kovin aikaisin herää.”

Vähittäiskaupan joulusesonki on joulukuussa, jolloin liikevaihto on ollut tyypillisesti noin 25 prosenttia vuoden kuukausikeskiarvoa suurempaa. Viime vuosina joulukuun merkitys kaupan vuodessa on kuitenkin pienentynyt, mihin on osaltaan vaikuttanut muun muassa marraskuussa järjestettävän Black Friday -alennuspäivän paisuminen.

Viime vuonna koko vähittäiskaupan arvonlisäverollinen myynti joulukuussa oli lähes 4,8 miljardia euroa, eli 1 049 euroa jokaista Suomessa asuvaa 15–85-vuotiasta kohti. Kotitaloutta kohti joulukuun myynti oli 1 756 euroa.

Joulusesongin tuoma myynnin lisäys oli 152 euroa jokaista Suomessa asuvaa 15–85-vuotiasta kohti ja 254 euroa kotitaloutta kohti.

Tavaratalokaupassa ja monilla erikoiskaupan aloilla joulukuun merkitys on vielä paljon suurempi kuin kaupan alalla kokonaisuutena. Esimerkiksi kirja- ja kultakauppojen myynti on tyypillisesti joulukuussa yli kaksinkertainen verrattuna tavalliseen kuukauteen.

Ruokakaupan puolella tunnelmat ovat ainakin hyvin luottavaiset.

”Me valmistaudumme kaikkien aikojen jouluun”, sanoo K-Citymarket Jumbon kauppias Sami Hertell.

”Ihmiset ovat kotona eivätkä matkusta. Jouluruoka on joka tapauksessa aika ytimessä joulunvietossa, ja uskomme, että tänä vuonna se on sitä vielä enemmän.”

Myös Hertell toki toteaa, että ennustaminen on vaikeaa, koska tilanne on ainutkertainen.

Hän uskoo, että jouluruokia tullaan valitsemaan laajalla valikoimalla. Kinkku saattaa olla nykyään vähän takavuosia pienempi, mutta sitä täydennetään yhä monipuolisemmalla joulupöydän tarjonnalla.