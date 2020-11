Varapääjohtaja Luis de Guindos arvioi, että euroalueen talous supistuu loppuvuonna uusien koronavirusrajoitusten takia.

Valtioiden marraskuussa määräämät uudet rajoitukset koronaviruspandemian hillitsemiseksi hidastavat euroalueen talouden elpymistä kevään romahduksesta, arvioi Euroopan keskuspankin varapääjohtaja Luis de Guindos.

”Euroalueen talous kehittyi yllättävän hyvin kolmannella vuosineljänneksellä [heinä–syyskuussa], mutta neljännelle vuosineljännekselle [loka–joulukuu] ennakoitua yli kolmen prosentin talouskasvua suhteessa edelliseen vuosineljännekseen ei tulla saavuttamaan. Ennakoivien indikaattorien kuten ostopäälliköiden indeksin perusteella todennäköisin skenaario [ennuste] on, että talous supistuu neljännesvuositasolla edellisestä neljänneksestä.”

Euroalueen ostopäälliköiden indeksi oli marraskuussa ennakkotietojen perusteella 45,1 pistettä ja ennakoi siis talouden supistumista. Euroalueen keskipitkän aikavälin näkymiä de Guindos pitää kuitenkin jopa hieman aikaisempaa valoisampina. Syynä ovat koronavirusrokotteen kehityksestä saadut hyvät uutiset.

Euroopan keskuspankki julkistaa uuden suhdanne-ennusteensa 10. joulukuuta. Saamana päivänä sen ylin päättävä elin eli neuvosto päättää mahdollisesti uusista rahapoliittisista poikkeustoimista. Sijoittajat ja ekonomistit ovat lähes varmoja, että keskuspankki lisää arvopapereiden ostamista markkinoilta ja aloittaa uudet pankeille suunnatut rahoitusoperaatiot.

”Säädämme pääasiassa kohdennettuja pitempiaikaisia operaatioita, joiden avulla jaetaan likviditeettiä [rahoitusta] pankkisektorille, sekä pandemiaan liittyvää osto-ohjelmaa, johon on tällä hetkellä varattu 1 350 miljardia euroa käytettäväksi vuoden 2021 puoliväliin mennessä. Nämä ovat kaksi keskeistä välinettämme tilanteen synkentyessä, joskin rokotteen valmistuminen antaa toivoa keskipitkän aikavälin näkymien kohenemisesta.”

Valtioiden marraskuussa määräämät uudet koronavirusrajoitukset hidastavat euroalueen talouden elpymistä kevään romahduksesta, arvioi Euroopan keskuspankin varapääjohtaja Luis de Guindos.­

” ”Ilman matalia korkoja tuho ei olisi jäänyt luovaan tuhoon, vaan se olisi vienyt mennessään kaikenlaisia yrityksiä.”

Aavistuksen valoisammista näkymistä huolimatta on lähes väistämätöntä, että pandemia vahingoittaa poikkeuksellisen pahoin nimenomaan euroalueen taloutta.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi lokakuussa, että maailmantalous kutistuu tänä vuonna 4,4 prosenttia, kehittyneet kansantaloudet 5,8 prosenttia ja kehittyvät kansantaloudet 3,3 prosenttia. Euroalueen talouden IMF arvioi supistuvan 8,3 prosenttia ja Yhdysvaltojen talouden 4,3 prosenttia.

Suuri ero euroalueen ja Yhdysvaltojen ennusteessa johtuu todennäköisesti siitä, että monissa Etelä-Euroopan suurissa kansantalouksissa turismin suhteellinen painoarvo on suuri ja pandemian takia turismi on vähentynyt erittäin voimakkaasti.

Toinen selitys voi olla, että Yhdysvalloissa keskuspankilla oli mahdollisuus asettaa ohjauskorko nollan tuntumaan pandemian kärjistyessä, kun taas Euroopan keskuspankki oli tehnyt saman jo vuosia aikaisemmin.

Varapääjohtaja de Guindosin mukaan keskeisiä huolia ovat euroalueen työllisyys ja julkisen talouden velkasuhde, joka voi kasvaa 15–20 prosenttiyksiköllä.

”Velkarahoituksen osuus kasvaa myös yksityisellä sektorilla, pääasiassa yrityssektorilla. On myös olemassa riski, että kriisi jättää jälkensä pitkäksi aikaa työmarkkinoille, ja se on syytä välttää. Tällä hetkellä taloudellisen toiminnan heikkeneminen ei näy yksi yhteen työmarkkinakehityksessä, eli työttömyysluvut ovat kasvaneet vähemmän kuin toiminnan romahduksen myötä voisi odottaa. Taustalla ovat Euroopan valtioiden tilapäiset työaikajärjestelyt, joiden avulla vältetään työttömyyden nopea kasvu.”

Hänen mielestään tärkeintä on, että lomautetut työntekijät pysyvät työvoimassa ja nekin, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, pääsevät takaisin työmarkkinoille. Näin saadaan paitsi taloudellinen toiminta myös työllisyys takaisin pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Keskuspankki on toistanut viime vuosina monta kertaa, että alkuvuonna 2015 aloitettu rahapoliittinen elvytys vahvisti talouskasvua ja on vauhdittanut työllisyyden paranemista.

Rahapoliittisen elvytyksen keskipisteessä oleva arvopapereiden ostaminen markkinoilta ja historiallisen matala korkotaso ovat toisaalta saattaneet pitää keinotekoisesti hengissä yrityksiä, jotka olisivat normaaleissa olosuhteissa saattaneet luhistua varainhankinnan kallistumiseen. Se herättää kysymyksen, missä määrin keskuspankki on toimillaan estänyt talouden uudistumisessa tärkeän luovan tuhon.

Luova tuho tarkoittaa, että yritykset, joiden menestymisen mahdollisuudet ovat heikenneet, poistuvat markkinoilta tai joutuvat muuttamaan liiketoimintaansa työn tuottavuuden varmistamiseksi.

Luovassa tuhossa on keskeistä se, että vanhojen liiketoimintamallien ja yritysten tilalle syntyisi uutta taloudellista toimintaa, jossa työn tuottavuus olisi parempi. Silloin ne myös tuottaisivat enemmän kansantaloudelle elintärkeää arvonlisäystä, jota mitataan bruttokansantuotteella.

Varapääjohtaja de Guindos painottaa, että korot eivät riipu ainoastaan rahapoliittisista päätöksistä. Niihin vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten globalisaatio, digitalisaatio ja väestökehitys. Nämä kolme ovat vähitellen laskeneet luonnollista korkoa eli reaalista tasapainokorkoa, joka on riippumaton rahapolitiikasta.

”Yhdessä vaimeiden inflaatio-odotusten kanssa tämä on johtanut tilanteeseen, jossa markkinoilla näkyvät nimelliskorot ovat erittäin matalia. Se ei kuitenkaan ole yksinomaan rahapolitiikan vaikutusta – taustalla on myös luonnollisen koron lasku. Matala korkotaso on myös ollut erittäin hyödyllinen, sillä se on ylläpitänyt taloudellista toimintaa. Ilman matalia korkoja tuho ei olisi jäänyt luovaan tuhoon, vaan se olisi vienyt mennessään kaikenlaisia yrityksiä ja supistanut bruttokansantuotetta.”

Luonnollinen korko eli reaalinen tasapainokorko tarkoittaa korkoa, jolloin säästäminen ja investoinnit ovat tasapainossa. Kyse on siis korkotasosta, jossa talouden tuotantoresurssit ovat normaalikäytössä, talous kasvaa sen potentiaalin mukaista vauhtia ja inflaatio on vakaa. Kun tasapainokorko on lähellä nollaa, rahapolitiikan mahdollisuudet elvyttää taloutta suhdanteen huonontuessa ovat rajalliset.

”Matala korkotaso on myös ollut erittäin hyödyllinen, sillä se on ylläpitänyt taloudellista toimintaa”, sanoo Luis de Guindos.­

” ”Odotamme, että suurin osa lainojen kirjaamisesta ongelmaluotoiksi tapahtuu ensi vuoden alkupuolella.”

Hintavakaustavoitteesta lipsumisen lisäksi osa ekonomisteista ja sijoittajista on jo pitkään myös arvostellut keskuspankin suuria arvopapereiden ostoja. Ne voivat lisätä arvopapereiden hintakuplia, koska sijoittajat joutuvat siirtämään pääomaansa osakkeisiin saavuttaakseen tuottotavoitteensa poikkeuksellisen matalien korkojen aikana.

Rahapoliittisten poikkeustoimien jäljet voi havaita myös asuntomarkkinoilla. Kun pankit tarjoavat edullista lainaa, kotitalouksilla on kannustin ottaa sitä, jolloin asunnot kallistuvat suuren kysynnän takia. Tätä ilmiötä voi kärjistäen kutsua tulonsiirroksi varakkaille, koska etenkin kiinteistöjen omistajat hyötyvät asuntojen kallistumisesta.

Moni saattaakin miettiä, miten keskuspankki on onnistunut helpottamaan yritysten ja kotitalouksien ahdinkoa.

”Kun tilanne valtion velkakirjojen markkinoilla rauhoittui, luottamus koheni myös muilla markkinoilla, ja se vaikutti myönteisesti ehtoihin, joilla pankit myöntävät rahoitusta asiakkailleen eli kotitalouksille ja yrityksille. Kun vältimme valtioiden velkakirjamarkkinoiden hajautumisen, estimme samalla luotonannon tyrehtymisen.”

Vakavassa taloudellisessa sekasorrossa merkittävä kysymys on lähes aina se, mitä pankeille tapahtuu. Talouden voimakas supistuminen aiheuttaa yrityksille ja kotitalouksille maksuvaikeuksia, jolloin pankkien luottotappiot kasvavat.

Varapääjohtaja de Guindos arvioi, että eurooppalaisilla pankeilla on nykyisin enemmän pääomaa, ne ovat maksukykyisempiä ja samalla ne kestävät šokkeja paremmin kuin ennen maailmanlaajuista finanssikriisiä. Keskeinen heikkous on huono kannattavuus.

”Sillä on merkitystä, koska se vaikuttaa pankkien kykyyn hankkia pääomaa markkinoilta tai luoda pääomaa kasvun kautta. Se myös vaikeuttaa riittävien varausten luomista talouskehityksen sitä edellyttäessä. Kannattavuus oli keskeinen heikkoustekijä jo ennen pandemiaa, ja kriisi on pahentanut tilannetta. Pankkien tuotot pienenevät, ja ongelmaluottojen määrä kasvaa. Odotamme, että suurin osa lainojen kirjaamisesta ongelmaluotoiksi tapahtuu ensi vuoden alkupuolella.”

Uskooko de Guindos, että euroalueen pankkisektorilla tullaan näkemään keskittymistä fuusioiden ja yrityskauppojen myötä?

”Keskittymistä on ollut jonkin verran havaittavissa esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa. Toistaiseksi keskittymistä tapahtuu maiden sisällä. Olisi hyvä, jos keskittymistä tapahtuisi jonkin verran myös maiden rajojen yli. Keskittyminen ei ole tavoite sinänsä, mutta sen avulla voitaisiin vähentää ylikapasiteettia ja kustannuksia.”

Euroopan keskuspankin lisäksi valtiot ovat ryhtyneet poikkeustoimiin koronaviruspandemian hillitsemiksi. Yhteisistä ponnisteluista merkittävin on Euroopan unionin johtajien heinäkuussa hyväksymä 750 miljardin euron hätärahoitus. Sillä on tarkoitus kattaa valtioiden kasvaneita terveydenhoitokuluja ja kiihdyttää julkisia investointeja talouden uudistamiseksi.

”Se viestii erittäin selvästi yhteisestä halusta puolustaa Eurooppaa ja euroaluetta. Varoja ei todellakaan ole tarkoitus vain käyttää, vaan ne on tarkoitus käyttää tarkoituksenmukaisesti ohjelmiin, joilla voidaan muuttaa Euroopan taloutta ja tukea tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen tarvittavia rakenneuudistuksia. Euroopan komissio seuraa rahankäyttöä. Jos rahoja ei käytetä tarkoituksenmukaisesti, menetämme todellisen mahdollisuuden tehdä Euroopan taloudesta ympäristöystävällisempi, digitaalisempi ja kilpailukykyisempi.”

”Rokotteen valmistuminen antaa toivoa keskipitkän aikavälin näkymien kohenemisesta”, sanoo varapääjohtaja Luis de Guindos.­

” ”Valitut toimet olivat ainoa mahdollinen ratkaisu.”

Poikkeuksellinen kriisi edellyttää poikkeuksellisia toimia. Se on uusi iskulause, jonka Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde lausui jo maaliskuussa, jolloin aloitettiin hätärahoitus pandemian taloudellisten vahinkojen torjumiseksi.

Poikkeuksellisiin toimiin ovat ryhtyneet myös valtiot. Ne velkaantuvat tänä vuonna hyvin voimakkaasti.

”Finanssipolitiikan on oltava ensimmäinen puolustuslinja, ja valtioiden toimet pandemian vaikutusten hillitsemiseksi tarkoittavat, että julkinen talous on alijäämäinen. Julkiset menot keskittyvät välttämättä pandemian ympärille, esimerkiksi lomautusohjelmien, valtiontakausten ja terveydenhuollon kustannuksiin. Ja sen seurauksena valtioiden velkasuhteet kasvavat. Mutta keskipitkällä aikavälillä, kun pandemia on ohi, tilanne pitää korjata, jotta julkisen talouden kestävyys voidaan taata.”

Nykyisen kriisin aikana on jo esitetty väitteitä, että asenne velkaantumiseen olisi muuttunut. Eikö de Guindos siis usko asennoitumisen julkiseen velkaan muuttuneen suuremmin?

”Suuri muutos on se, että pandemia on aiheuttanut kansanterveydellisen kriisin, johon julkisen talouden oli vastattava. Vaihtoehtoja ei ollut, ja siksi julkiset velkasuhteet kasvavat keskipitkällä aikavälillä. Siihen ongelmaan käydään käsiksi, kun pandemia on ohi.”

Kymmenen vuotta sitten kärjistyneessä eurokriisissä ei olisi tullut kuuloonkaan, että valtiot olisivat voineet elvyttää yhtä runsaasti. Tosin finanssipolitiikan liian voimakas kiristäminen eurokriisissä johti uuteen taantumaan ja lopulta valtioiden velkataakkojen kasvuun.

Varapääjohtaja de Guindosin mielestä kriisit eivät ole verrannollisia: nykyinen kriisi ei alkanut pankeista eikä rahoitusvakauden horjumisesta niin kuin vuonna 2008 kärjistynyt kriisi.

”Tämä kriisi on ulkopuolelta tuleva šokki ja voimakkaampi kuin mikään kriisi sitten toisen maailmansodan. Valitut toimet olivat ainoa mahdollinen ratkaisu: finanssipoliittiset toimet ensimmäisessä puolustuslinjassa, yhdessä rahapolitiikan kanssa. Jos finanssipolitiikassa ei olisi toimittu nopeasti, bruttokansantuote olisi lähtenyt supistumaan vielä pahemmin, ja finanssipolitiikka olisi sitten joutunut reagoimaan kuitenkin.”