Eduskunnan täysistuntoon tuleva sähköisen viestinnän lakipaketti suojaa ministeri Timo Harakan mielestä kansallista turvallisuutta.

Tasapainoinen ja monipuolinen. Näillä sanoilla kuvaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) liikenne- ja viestintävaliokunnan antamaa mietintöä sähköisen viestinnän palveluita koskevasta lainmuutoksesta.

Telealan säännöt muodostava noin 700 sivun lakipaketti siirtyy laajan valiokuntakäsittelyn jälkeen eduskunnan täysistuntoon.

Paketin keskeisin kysymys on koskenut sitä, miten kansallinen turvallisuus suojataan televerkoissa, erityisesti nopeissa 5g-verkoissa.

Harakan mukaan kansallisen turvallisuuden määrittelyä tehtiin lainvalmistelussa tiiviissä yhteistyössä ulkoministeriön, puolustusministeriön ja sisäministeriön kanssa.

”Yhteistyö on tuottanut lainsäädäntöä, joka takaa sekä kansallisen turvallisuuden että teknologisen edelläkävijämaan aseman.”

Harakan mukaan verkon turvallisuutta määrittävät pykälät ovat lähellä Saksan lainsäädäntöä. ”Kansallisena erityispiirteenä on verkkoturvallisuuden neuvottelukunta, jossa mainitut turvallisuusviranomaiset ja ministeriöt kokoontuvat.”

Neuvottelukunta voi teknologian kehittyessä tehdä ehdotuksia turvallisuusmääräysten kehittämiseksi.

Yhdysvallat on eri keinoin pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että EU suhtautuisi kiinalaisiin telelaitevalmistajiin varoen.

Harakan mukaan kansallinen turvallisuus on uudessa laissa pitkälti EU-maiden yhteisen näkemyksen mukainen. Näitä näkemyksiä linjattiin Suomen puheenjohtajakaudella.

”Käsittääkseni myöskin Euroopan ulkopuolella nähdään valitsemamme ratkaisu kestävänä, Harakka kertoo.

Tiedättekö mikä on Yhdysvaltain kanta?

”Käsittääkseni myös Washington pitää ratkaisuamme kestävänä.”

Suomen tietotekniikka-alaa ja teleoperaattoreita edustavan Ficomin toimitusjohtaja Elina Ussa arvioi lakipaketin määrittelevän lähivuosiksi koko telealan toimintaympäristön.

Hän kertoo teleoperaattoreiden olevan huolissaan lain niin sanotusta blokkauspykälästä, joka velvoittaa operaattorit estämään pääsyn vaarallisiksi arvioiduille sivustoille.

”Siinä on liian epäselvästi määritelty, mitä tapauksia säännös koskee. Se voi olla vaikutuksiltaan merkittäväkin.”

Ussan mielestä lakiesityksen tärkein säännös koskee kansallisen turvallisuuden määrittelyä televerkoissa. Hänen mukaansa kyberturvallisuuden vaatimuksia kiristetään nyt entisestään.

Nyt laissa määritellään kansallisen turvallisuuden kattavan ”verkon keskeiset osat”, mutta tulkinta näistä osista jää Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin tehtäväksi.

”Me haluamme tulkita, että [keskeisillä osilla] tarkoitetaan ydinverkkoa.”

Operaattorien investointien kannalta tärkeät verkon radiolaitteet eivät kuulu ydinverkkoon.

Verkkovalmistajista turvallisuusepäilyjen keskiössä on ollut ennen kaikkea kiinalainen Huawei.

”Olemme varovaisen optimistisia siitä, että tulossa olisi objektiivinen ja tasapuolinen lakihanke”, arvioi Huawei Finlandin päälakimies Tuomas Latola.

Hänen mukaansa lakiesityksessä on paljon samoja elementtejä kuin Saksan vastaavassa lakiesityksessä.

”Esityksessä on paljon hyviä elementtejä, esimerkiksi verkkoturvallisuuden neuvottelukunta.”

Henkilökohtaisena mielipiteenään Latola sanoo, että lakiesitys jättää verkon kriittisten osien määrittelyn osin auki. Aikanaan Traficomin työ ja asetus täsmentävät tätä avoimeksi jäänyttä seikkaa, hän sanoo.

Lakiesityksen mukaan vähäisen paikallisen verkkopalvelun saa tarjota rajatulla alueella matkaviestinverkossa ilman verkkotoimilupaa, jos Liikenne- ja viestintäviraston myöntää tällaiseen radioluvan.

Näin esimerkiksi Flow-festivaali voisi tarjota alueellaan mobiili-internetpalvelut niin, että teleoperaattoreita ei tarvittaisi.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan kokoomuslaiset jäsenet Kari Tolvanen ja Matias Marttinen jättivät kokoomuksen nimissä valiokunnan mietintöön vastalauseen, jossa he vastustivat radioluvan antamista paikallisiin verkkopalveluihin pelkällä radioluvalla.

”Turvallisuusviranomaiset esittivät huolenaiheensa siitä, että joku vihamielinen taho voi aiheuttaa vahinkoa ja päästä jopa laajaan valtakunnan verkkoon”, Tolvanen perustelee kokoomuksen kantaa.

Vaarana on myös se, että vihamieliset toimijat perustavat verkkoja kriittisten kohteiden lähelle, Tolvanen kertoo.

”Tällainen verkko voi korvata vaikka koko kaupunginosan televerkon. Emme katsoneet kokoomuksessa hyvällä sitä, että ehdot ovat kevyemmät.”

Kokoomus ehdotti, että esimerkiksi kaupunginosien kokoiset verkot kiellettäisiin, Tolvanen kertoo.

Yleisesti ottaen hän pitää lakipakettia hyvänä.

”Tämä on jättimäinen paketti myös kuluttajien osalta. Siinä viestiverkkojen turvallisuus on tärkeintä. Jatkossakin mennään turvallisuus edellä, mutta niin, että toimijat pystyvät toimimaan. Tämä on kompromissi, jossa turvallisuus on etusijalla”, Tolvanen arvioi.

Myös perussuomalaiset jättivät mietintöön vastalauseen. Sananvapauden lisäämiseksi he toivoivat esityksen tarkentamista niin, että lakiesityksestä poistettaisiin viittaukset perusmuotoiseen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan ja siinä säilytettäisiin vain viittaukset törkeään tekomuotoon sekä julkiseen kehottamiseen rikokseen terroristisessa tarkoituksessa.

Liikenne- ja viestintävaliokunnasta hallituksen esitys menee täysistuntoon, jossa se pyritään käsittelemään joulukuun 8. päivään mennessä. Lain olisi määrä tulla voimaan jo vuodenvaihteessa.