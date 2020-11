Henkilöstövähennysten kokonaismäärä laski aiemmin arvioidusta.

Neste lakkauttaa Naantalin jalostamonsa maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Yhteistoimintaneuvotteluissa henkilöstövähennysten kokonaismäärä laski aiemmin esitetystä. Naantalin jalostustoiminnan lopettamisen sekä muiden toimintojen uudistuksen myötä yhtiössä päättyy noin 370 työtehtävää.

Neste kertoo tarjoavansa henkilöstölleen ensisijaisesti uusia työtehtäviä, joihin tarjotaan koulutusta. Paikkakunnan vaihtoa tuetaan muuttoavustuksella.

Henkilöille, joiden työsuhde päättyy, Neste tarjoaa eläkesopimuksia ja kohdennettuja tukipaketteja, joihin sisältyy myös starttiraha tukemaan koulutusta tai yrittäjyyttä. Lisäksi toteutetaan muutosturvaohjelma, johon sisältyy erilaisia uudelleen työllistymistä tukevia toimia.

Aiemmin yhtiö arvioi, että toteutuessaan suunnitelmat tarkoittavat enintään 470 työtehtävän vähenemistä, mukaan lukien mahdolliset ulkoistukset.

Naantaliin jäävät edelleen terminaali- ja satamatoiminnot. Neste kertoo tekevänsä yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön, Naantalin kaupungin sekä paikallisten ympäristötoimijoiden alueen tulevan taloudellisen toiminnan tukemiseksi.

Porvoon jalostamoa yhtiö aikoo kehittää kohti uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden prosessointia.

Toimenpiteillä tavoitellaan noin 50 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kiinteissä kustannuksissa.

”Nesteen tarina on alkanut juuri Naantalista, joten ymmärrän, että tämä uutinen on vaikea ottaa vastaan. Ajan kuluessa Naantalin henkilöstömme on osoittanut monissa vaikeissa tilanteissa erinomaista yhteistyökykyä ja innovointia, mistä voimme olla ylpeitä. Nyt olemme kuitenkin tilanteessa, jossa meillä ei ole vaihtoehtoja. Tulemme tukemaan henkilöstöämme monilla tavoilla muutokseen sopeutumisessa”, Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker sanoo yhtiön tiedotteessa.

Neste ilmoitti suunnitelmistaan Naantalin lakkauttamiseksi syyskuussa. Suunnitelmia perusteltiin öljytuotteiden kilpailukyvyn varmistamisella.

Nesteen mukaan fossiilisten öljytuotteiden kysyntä vähenee ja uusiutuvien energiaratkaisujen osuus kulutuksesta kasvaa seuraavien vuosien aikana. Koronapandemia on yhtiön mukaan vauhdittanut perinteisten öljytuotteiden kysynnän laskua, eikä kysynnän odoteta elpyvän sitä edeltävälle tasolle.

Neste työllistää noin 5 000 henkilöä maailmanlaajuisesti, joista vajaa 4 000 on Suomessa. Yhtiön jalostamokokonaisuus koostuu Suomessa viidestä tuotantolinjasta. Linjoista neljä sijaitsee Porvoossa ja yksi on sijainnut Naantalissa.

Nesteen jalostamolla Porvoossa työskentelee noin 1 150 henkilöä. Naantalissa on työskennellyt noin 350 henkilöä.

Neste on kertonut aiemmin suunnittelevansa mittavaa investointia uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon. Porvoo on ollut yksi mahdollisista uuden laitoksen sijoituspaikoista, myös Rotterdam on mainittu mahdollisena sijoituspaikkana.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja muut keskeiset ministerit vierailivat Naantalin jalostamolla yt-uutisten jälkeen. Marin sanoi tuolloin, että yksi väline Naantalin avustamiseen voisi olla EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, joka on tarkoitettu auttamaan siirtymää fossiilitaloudesta vihreämpään talouteen. Suomen osuus siitä on Marinin mukaan satoja miljoonia euroja. Myös EU:n tulevasta elpymisvälineestä voisi olla apua.

Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) lupasi tuolloin erityisen selvityshenkilön kartoittamaan Naantalin tilannetta. Tehtävään nimitettiin Patrian hallituksen puheenjohtaja Panu Routila. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Konecranesin toimitusjohtajana.