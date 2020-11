Koronavirus on kaatamassa muun muassa Topshop-ketjun omistavan brittiläisen vaatejätin

Arcadia omistaa useita vaateketjuja, jotka ovat kärsineet koronapandemiasta ja verkkokaupasta tulevasta kilpailusta.

Topshop-vaateketjun omistaja on lähellä konkurssia.­

Brittiläinen vaateyritys Arcadia on yleisradioyhtiö BBC:n mukaan lähellä konkurssia koronaviruksen aiheuttamien liikkumisrajoitusten ja verkkokaupasta tulevan kilpailun takia.

Arcadia omistaa useita vaateketjuja. Tunnetuimmat niistä ovat Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Miss Selfridge, Evans ja Wallis. Yhtiöllä on 13 000 työntekijää.

BBC:n mukaan Arcadian selvitystila on hyvin lähellä. Yhtiölle on tarjottu hätärahoitusta. Urheiluvaatteista tunnetun Frasers Groupin omistaja Mike Ashley kertoi maanantaina, että Frasers on tarjonnut 50 miljoonan punnan eli noin 56 miljoonan euron lainaa Arcadialle konkurssin välttämiseksi.

Ashley omistaa myös Newcastle United -jalkapalloseuran ja vaikeuksiin joutuneen tavarataloketjun House of Fraserin.

Frasers Group kertoi lehdistötiedotteessaan tehneensä tarjouksen hätärahoituksesta ja odottavansa vastausta. Jos tästä ei synny sopimusta ja Arcadia päätyy selvitystilaan, Frasers Group kertoo olevansa kiinnostunut mahdollisesta myyntiprosessista.

Arcadian omistaja Philip Green omisti aiemmin tavarataloketju BHS:n. Hän myi vaikeuksiin joutuneen ketjun viisi vuotta sitten yhdellä punnalla liikemies Dominic Chappelille. Ketju kaatui vuotta myöhemmin ja jätti noin 11 000 työntekijää työttömiksi.