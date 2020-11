Digitalisaatio

Digitalous tuo jo yli kymmenesosan bruttokansantuotteesta. Digiloikan uskotaan kasvattavan tuon arvonlisän osuutta nopeasti, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ennustaa.

Digitaalitalous kasvaa nyt verkkokaupan myötä Suomessakin ja haastaa verojärjestelmän, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan ja konsulttiyhtiö PwC:n tiistaina julkaistu Euroopan komissiolle tehty The Size of the Digital Economy in Finland and Its Impact on Taxation -raportti.

Raportissa digitalouden osuuden bruttokansantuotteesta arvioidaan kasvaneen Suomessa verrattain hitaasti 2010-luvulla.

Tutkimuksen mukaan digitaalisten tavaroiden ja palveluiden tuotannon arvonlisä oli vuonna 2017 yli 21 miljardia euroa eli 11 prosenttia bkt:stä.

Bruttokansantuote mittaa euroina Suomessa tehdyn tuotannon laajuuden eli arvonlisäyksen yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Kuluvan vuoden koronakriisi on nostanut talouden digitaalisuuden astetta aiempaa nopeammin ja kehitys näkyy erityisesti verkkokaupan kasvuna, raportissa arvioidaan.

Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski kertoo HS:lle, että koronaviruksen aikaisia tietoja digitalisoitumisen kiihtymisestä ja erityisesti verkkokaupan kasvusta ei löydy itse varsinaisesta tutkimuksesta, mutta tuoreet tilastotiedot antavat vihjeitä digitalouden merkittävästä loikasta:

”Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 suomalaisista 51 prosenttia oli tehnyt ostoksia verkosta. Nyt uusimmat Tilastokeskuksen luvut kertovat, että 76 prosenttia on ostanut verkosta.”

”Myös Kaupan liiton kyselytutkimukset indikoivat, että verkkokaupassa on huimaa kasvua.”

Koronaviruksen levitessä kevättalvella esimerkiksi K-kaupat kertoivat päivittäistavarakaupan verkkomyynnin kasvaneen huhtikuun viimeisillä viikoilla jopa kahdeksankertaisiksi vuotta aiempaan ajankohtaan verrattuna.

Tutkimuksessa digitaalista arvonlisää tuotannossa arvioitiin uudella tavalla, käyttämällä ICT-työntekijöiden palkkojen suhteellista osuutta kokonaispalkoista sekä verkkokaupan osuutta myynnistä mittarina digitaalisuuden asteelle.

”Näin mitattuna digitaalisten tavaroiden ja palveluiden tuotannosta syntyvä arvonlisä oli vuonna 2017 yli 21 miljardia euroa. Suomen bruttokansantuotteesta digitaalitalouden osuus on näin 11 prosenttia, kertoo tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö Etlasta tiedotteessa.

Mittaustapa salli myös vertailun Suomen ja Yhdysvaltain välillä. Digitaalitalouden suhteellinen koko on näin mitattuna samaa kokoluokkaa molemmissa maissa, tutkimuksessa todetaan.

Tutkimuksessa digitaalisen tuotannon pelättyä verovajetta ei havaittu. Esimerkiksi yhteisöverovajeen arviointi digitaalisen tuotannon osalta osoittautui kuitenkin mahdottomaksi, koska tilastoaineistot ovat puutteelliset, Etla kertoo.

”Reiluuden näkökulmasta verotuksen pitäisi tapahtua siinä maassa, missä arvo syntyy, eikä yritysten kiinteiden toimipaikkojen mukaan. Nykyinen voittojen verotusoikeus on johtanut verokilpailuun ja digijättien liian kevyeen verotukseen”, arvioi yksi raportin kirjoittajista, tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen Etlasta.

Henkilöverotuksessa ongelmia syntyy erityisesti tilanteissa, joissa liiketoimintaa ohjelmiston avulla pyörittävällä alustayrityksellä ei ole raportointi- tai veronpidätysvelvollisuutta maassa, jossa palvelut tarjotaan, ja jos verovelvollinen alustatyöntekijä laiminlyö veronalaisten tulojensa raportoinnin.

”Alustatyöntekijöille tehty kyselytutkimus antoi kuitenkin viitettä siitä, ettei alustatyöhön liity merkittävää veronkiertoa. Pääsääntöisesti verot maksetaan lainsäädännön mukaisesti”, tutkimus päättelee.

Euroopan unionin arvonlisäverojärjestelmää kehitetään parhaillaan niin, että kaikkia tuotteita verotettaisiin maissa, joissa niitä käytetään tai kulutetaan.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on varsin riippumaton tutkimusyksikkö. Sen läheisessä yhteydessä toimiva Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA saa varansa taustayhteisö Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta, mutta Etlan kuluista EK maksaa lähinnä vuokrat. Projektirahoituksensa se hankkii itse.

PwC kuuluu maailman neljän suurimman tilintarkastusyhteisön joukkoon. Se osallistui tutkimukseen haastattelemalla yrityksiä ja toimimalla raportin verotuksen asiantuntijana, Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski kertoo.