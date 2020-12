Kiinan viestit kauppapolitiikasta ovat hämmentävän ristiriitaisia.

Kiina lähettää ristiriitaisia viestejä maailmalle siitä, millaista kauppapolitiikkaa se tahtoo. Se ylistää kovaan ääneen vapaakaupan etuja – ja seuraavaan hengenvetoon uhkailee harvinaisen epädiplomaattisin sanankääntein kauppakumppaneitaan.

Kiina allekirjoitti 14 Aasian ja Tyynenmeren maan kanssa sopimuksen maailman suurimmasta vapaakauppa-alueesta pari viikkoa sitten. RCEP oli näyttävä näpäytys Yhdysvalloille, joka oli vetäytynyt samantyylisen sopimuksen neuvotteluista. Yhdysvallat on myös aloittanut kauppasodan Kiinaa vastaan ja houkutellut muuta maailmaa irrottautumaan kiinalaisesta edistyneestä teknologiasta kuten Huaweista.

Samaan aikaan Kiina itse on aloittanut kauppasotamaiset toimet uuteen vapaakauppa-alueeseen RCEP:iin kuuluvaa Australiaa vastaan ja vaikeuttaa tuontia sieltä tuote toisensa jälkeen. Syynä on se, että Australia on arvostellut Kiinaa kovaäänisesti ja vaatinut esimerkiksi koronaviruksen alkuperästä kunnon tutkintaa.

Kiina on määrännyt erityisesti australialaisille maataloustuotteille erilaisia tuontikieltoja, valtavia tulleja ja muita hidasteita. Se on iso isku Australialle, sillä Kiina on Australian ylivoimaisesti isoin kauppakumppani. Se on pitänyt hallussaan Australian ulkomaankaupasta lähes kolmasosaa.

Kostotoimien tarkkaa vaikutusta on vaikea laskea, sillä Kiinan rangaistukset ovat olleet niin moninaisia ja mutkikkaita.

Kiina määräsi vasta valtavat rangaistustullit australialaiselle ohralle.­

Kun The Five Eyes eli Viiden Silmän tiedusteluliitto – Yhdysvallat, Britannia, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti –, moitti toissa viikolla voimallisesti Kiinan toimia Hongkongissa, Kiina varoitti ”puhkovansa silmät sokeiksi”. Tämä voi olla tyhjää uhkailua tai sitten se voi tarkoittaa taloudellista kiusaa RCEP-kumppani Uudelle-Seelannillekin.

Kiina myös kertoo tähtäävänsä omavaraiseksi korkean teknologian tuotteissa, mikä tuskin on omiaan lisäämään avointa kauppaa.

Kiinan sanoja ja tekoja on siis jokseenkin vaikea tulkita.

Tärkeintä Kiinan kauppasuhteiden tulkinnassa lienee tämä:

”Kiinassa tärkeysjärjestyksessä aina ensimmäisenä tulee Kiinan yhtenäisyys ja kommunistisen puolueen asema, ja talous on tälle alisteinen. Näin on, vaikka puolueen asema rakentuu pitkälti talouden nousulle”, sanoo Kiinan talouteen erikoistunut Suomen Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.

Eli Kiina panee helposti poliittisen taistelun kaupan edelle: jos kyseenalaistaa Kiinan johdon toimia, Kiina rankaisee taloudellisesti.

”Australia on kylmäävä esimerkki siitä, mitä toimia Kiina pitää merkittävänä ”, sanoo Kiinan-asiantuntija, Business Finlandissa ennakointityötä tekevä Sari Arho Havrén.

Hän opastaa Kiinan tulkintaan englanninkielisen sananlaskun kautta: ”Watch the walk, not the talk” eli vapaasti suomennettuna katso tekoja, älä puheita.

Kiina on sekä valtavan iso tavaroiden tuoja että viejä. Kuvassa Shanghain satama-aluetta.­

Kiinan johto voi siis lausua monenlaista, mutta teot näyttävät, mitä se oikeasti haluaa. Ja se haluaa, että sen sana ja tavat toimia painavat maailmassa yhä enemmän.

”Kiinan mielestä kansainvälisten suhteiden täytyy heijastaa kiinalaista maailmankuvaa”, Arho Havrén sanoo.

Idän mahtivaltiolla on myös ollut varaa toimia kovapäisesti, sillä edelleenkin sen isot markkinat ovat valtava houkutus ulkomaisille yrityksille. Kiina valikoi toimensa niin, että ne haavoittavat sitä itseään taloudellisesti vain vähän. Kiina ei ole esimerkiksi määrännyt tuontikieltoa tai isoja tulleja Australian rautamalmille, jonka tuontia sen olisi vaikea korvata.

Suomi liittyi Kiinan Silkkitie-verkostoon vuonna 2017, kun Kouvolan ja Xi’anin välille avattiin konttijunayhteys.­

Eikä kaikki aina kuritus ole niin armotonta, kuin maailmalla usein luullaan. Kun Kiina pani Norjan pannaan vuosiksi Nobel-palkintoriidan vuoksi, Norjan ja Kiinan välinen kauppa kasvoi ennätyslukemiin pannan aikana.

Brittiläinen, Kiinan vaikutusvaltaa Euroopassa pitkään analysoinut Charles Parton on sanonut, että Kiinan taloudellinen riippuvuus Euroopasta on sangen suurta, joten Kiina tuskin lähtisi täällä niin suuriin rankaisutoimiin kuin usein pelätään.

Pohjimmaisia kysymyksiä ristiriidoissa on kolme: Kuinka muut maat suhtautuvat Kiinan ihmisoikeusloukkauksiin? Saako Kiina suojella enemmän omaa talouttaan muiden maiden firmoilta ja kaupalta kuin muut maat suojelevat omaansa Kiinalta? Voiko Kiinaan luottaa, oli sitten kyse uuden teknologian hankinnan keinoista tai teknologian käytöstä?

Sekä Arho Havrén että Koivu veikkaavat, että keskustelu näistä kysymyksistä on Euroopassa vasta alussa ja kiistat syvenevät.

Kun Kiina ryhtyy rankaisemaan tosissaan, seuraukset voivat olla isot, kuten Australialle. Viinintuottajat, viljanviljelijät, lihantuottajat, puuvillankasvattajat, puunmyyjät ja hiilentuottajat ovat helisemässä. Uusia vientimarkkinoita ei löydy Kiinaa helposti korvaamaan.

Kiina on monelle valtiolle merkittävä kauppakumppani, johon toivotaan uppoavan vielä suurempi vientisiivu. Se selittää osin, miksi Australian ja Japanin kaltaiset, Kiinan kanssa poliittisesti kipuilevat, maat haluavat kovasti samaan vapaakauppaliittoon sen kanssa.

Maailma on sitä paitsi sillä tapaa mutkikas, että liittolaisuudet menevät lomittain, on kaupallisia etupiirejä ja on poliittisia etupiirejä. Sitä kuvaa hyvin se, että Japani ja Australia pääsivät Kiinan harmiksi sopuun puolustusyhteistyöstä vain pari päivää vapaakauppaliiton sopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

Kiina ilmoitti isoista viinitulleista australialaisviineille muutama päivä sitten.­

Japani ja Australia saattoivat jopa haluta osoittaa, että vaikka ne olivat juuri menneet Kiinan kanssa samaa kauppaliittoon, poliittisesti ne ovat muuta leiriä, Tuuli Koivu pohtii.

”Japani ja Australia ovat taloudellisesti valtavan riippuvaisia Kiinasta. Ne ovat tosi vaikeassa raossa. Niiden toiminta voi näyttäytyä meidän silmiin poukkoiluna, vaikka se on vain sopeutumista tilanteeseen. Samanlaisia ajatuksia on monessa maassa, joissa on jo 5–10 vuotta keskusteltu siitä, miten Kiinaan pitää suhtautua.”

Kiina on luvannut pitkään avata lisää markkinoitaan, mutta on silti jatkanut eri tavoin omien yritystensä taloudellista suosimista. Maan ylin johtaja Xi Jinping haluaa pitää talouden suunnan valtion ja puolueen kontrollissa. Siihen politiikkaan kuuluvat isot, suojellut valtionyhtiöt, Tuuli Koivu sanoo.

Uusi vapaakauppasopimus RCEP onkin Kiinalle tältä osin merkittävä. Siinä ei puututa ollenkaan valtion tukiin yrityksille, ympäristövaatimuksiin ja muihin Kiinalle vaikeisiin asioihin.

”Kiina haluaa ajaa vapaata kauppaa, mutta Kiinan ehdoilla. Siitä RCEP on esimerkki.”

Koivu korostaa, että Kiina tuskin tarkoituksella huijaa luvatessaan vapaakaupan edistämistä.

”Kiina tarkoittaa vapaakaupalla eri asiaa kuin me. Termit menevät ristiin.”

Lännessä vapaakauppaan liitetään se, että talouden ehtojen pitää olla tasapuolisia. Ei ole esimerkiksi valtiontukia yrityksille yhdessä maassa ja toisessa ei. Kiina mieltää pitkälti niin, että vapaakauppaan riittää tullien poisto tavaroilta.

Vaikka RCEP oli Kiinalle voitto, sen merkitystä ei kannata silti liioitella. Arho Havrénin ja Koivun arvio on sama: sopimuksen taloudellinen merkitys on ainakin aluksi aika pieni. Suurin taloudellinen hyötyjä ei ole Kiina, vaan Etelä-Korea ja Japani.

”Sopimus on Kiinalle enemmän poliittinen kuin taloudellinen voitto”, Koivu sanoo.

Kiinan vapaakaupan lupaukset hankaavat osin myös sen talouspoliittisia linjauksia vasten. Kiina on ilmoittanut tähtäävänsä edistyneessä teknologiassa omavaraisuuteen.

Kiina yrittää parantaa nopeasti teknologiateollisuutensa tasoa.­

Kiinassa myös toistellaan uutta mantraa eli talouden kaksoiskierrettä: samalla kun Kiina haluaa lisätä vientiä, se tahtoo taloutensa nojaavan entistä enemmän maan sisäiseen kulutukseen.

”Kiina hakee omavaraisuutta, riippumattomuutta muusta maailmasta. Kiina varautuu shokkeihin”, Sari Arho Havrén sanoo.

”En lue tätä niin, että Kiina sulkisi portteja maailmalle, mutta Kiina on lukenut maailman merkkejä: portit eivät aukene sille”, Tuuli Koivu analysoi.

Taustalla on erityisesti se, että Yhdysvallat on houkutellut ja painostanut muuta maailmaa irrottautumaan kiinalaisesta edistyneestä teknologiasta. Maailma onkin tältä osin jakautumisen partaalla, ja suomalaisyrityksetkin ovat joutuneet varautumaan puolen valintaan.

”Oikeastaan Kiina on puhunut maan sisäisen kulutuksen lisäämisestä ja omavaraisuudesta monta vuotta. Se ei ole uutta, mutta viestin vakavuus on uutta”, Arho Havrén sanoo.

Koivu muistuttaa, että Kiina on aina pelännyt riippuvuutta muista maista. Aiemmin se on pyrkinyt turvaamaan energian- ja ruuan saannin eri puolilta maailmaa, mihin kaikkialle levittäytyvä Silkkitie-hankekin liittyy.

”Tämä ei tarkoita sitä, että Kiina olisi sylkäisemässä ulkomaisia yrityksiä pihalle”, Koivu sanoo.

”Suomalaisille yrityksille sanoisin, että Kiina on haastava ympäristö, mutta jos rahkeita löytyy, kasvu löytyy Kiinan suunnalta.”

Suomalaisyritykset voivat hyödyntää Kiinan julkilausumia tavoitteita. Kun Kiina kertoo kaipaavansa ympäristöosaamista, silloin juuri sitä kannattaa tarjota.

”Tarjonnan täytyy kohdata Kiinan strategiset alueet”, Arho Havrén ynnää.