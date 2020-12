Tulojensa salanneiden joukossa oli muun muassa apteekkareita, lääkäreitä ja juristeja, kertoo Helsingin Sanomien selvitys. Täydennetyssä Helsingin Sanomien Verokoneessa on tietoja yli 25 000 hyvätuloisesta vuodelta 2019.

Omat tulonsa ja veronsa halusi pois julkisuudesta yleensä keski-ikäinen ja paljon pääomatuloja saava mies. Tämä käy selville verottajan sekä Helsingin Sanomien ja yhteistyömedioiden keräämistä tiedoista, jotka koskevat nimensä julkisista medialistauksista poistaneita kovatuloisimpia vuonna 2019.

Helsingin Sanomat julkaisi tiistaiaamuna täydennetyn Verokoneen, johon on verottajan antamien nimien lisäksi täydennetty yli tuhat verottajan karsimaa hyvätuloista vuodelta 2019. HS:n Verokoneen alaraja on 150 000 euroa.

Verottaja poisti medialle annettavista listauksista lopulta 3 785 henkilöä, jotka vastustivat tietojensa luovutusta niin sanotun ”erityisen henkilökohtaisen perusteen vuoksi”. Verottaja on tulkinnut, että esimerkiksi henkilön kokema turvattomuus tai vaikutus sosiaalisiin suhteisiin riittää perusteeksi salata tiedot tulokärjestä.

Myös jo ammoin kuollut henkilö näyttäisi verottajan tulkinnan mukaan kokevan negatiivisia tunteita, sillä HS:n selvityksen mukaan medialistauksista puuttui ainakin kahdeksan kuolinpesää. Niistä vanhimman muodostanut henkilö on kuollut jo vuonna 1959.

Verohallinnon ylitarkastaja Noora Kontro selvittää verottajan tulkitsevan asiaa niin, että kuolinpesän verotustieto on kuolinpesän osakkaan henkilötieto. Kuka tahansa kuolinpesän osakas voi tällöin vastustaa verotustiedon luovutusta, vaikka kuolinpesän osakkaiden nimet eivät ole julkisia tietoja.

Kuolinpesien saamat tulot vaihtelivat muutamien satojen tuhansien eurojen ja 11 miljoonan euron välillä ja kuolinpesistä vanhimmat ovat esiintyneet verolistauksissa jo parinkymmenen vuoden ajan.

Medialle annettaviin listauksiin jäi 71 421 nimeä, mutta esimerkiksi täyttä varmuutta Suomen suurituloisimmasta henkilöstä 2019 ei ole. Verohallinto ei suostu kertomaan pelkkää suurinta euromäärää 2019 ilman henkilönimeä.

Periaatteessa Suomen suurituloisimman henkilön selvittäminen olisi mahdollista, mutta käytännössä ei. Se vaatisi kaikkien verovelvollisten eli yli 5 miljoonan nimen naputtelua Verohallinnon asiakaspäätteellä.

Alun perin suurituloisimpien listalta piti puuttua 4 400 nimeä, mutta reilut 600 henkilöä ei yltänytkään vaadittavaan 100 000 euron rajaan. Verottaja luovuttaa medialle tiedot henkilöistä, joiden yhteenlasketut ansio- ja pääomatulot ovat 100 000 euroa tai enemmän, kun he eivät vastusta tulojensa luovutusta medialistaukseen.

Verottajan ja HS:n analyysin mukaan omien tietojen salaaminen oli sitä yleisempää, mitä suuremmista tuloista oli kyse. Koska kaikkein suurimmat tulot muodostuvat pääomatuloista, niistä on poistettu suhteellisesti huomattavasti enemmän kuin ansiotuloista.

Kappalemääräisesti eniten verottaja poisti medialistauksista niitä henkilöitä, jotka ovat ansainneet muutaman kymmen tuhatta tai satatuhatta euroa yli alarajan 100 000 euroa.

Verottajan laskelman mukaan median listoilta poistettujen veronalaisten ansiotulojen keskiarvo noin 152 000 euroa ja verotettavan pääomatulon keskiarvo noin 252 000 euroa. Julkistetussa medialistauksessa ansiotulojen keskiarvo oli noin 123 000 euroa ja pääomatulojen 53 000 euroa.

Tämäkin kertoo, että tietojaan poistivat nimen omaan isoja pääomatuloja saaneet.

Suurin osa hyvätuloisista vuonna 2019 oli edelleen miehiä, kuten aiempinakin vuosina. Miehiä hyvätuloisista on 77 prosenttia ja naisia 23 prosenttia.

Jakauma näyttää olevan sama sekä tulonsa piilottaneiden, että medialistauksessa julkistaneiden osalta.

Sen sijaan tulonsa piilottaneet ovat keskimärin vähän nuorempia kuin ne julkistaneet, kertoo HS:n yli tuhannen nimen analyysi. Tulonsa ja nimensä piilottaneet ovat keskimäärin 55-vuotiaita ja julkistaneet 56-vuotiaita.

Verottajalla on samanlainen näkemys: mitä nuoremmista on kyse, sitä yleisempää mediakiellon hakeminen on ollut.

Varsinkin vanhoja vauraita sukuja edustavat perijät halusivat salata pääomatulonsa. Mukana oli kuitenkin myös runsaasti ansiotuloa saaneita.

Piilottaneiden ammattiryhmissä ovat edustettuna perinteisesti vaurauteen johtavat ammatit. HS:n ja yhteistyömedioiden keräämässä yli tuhannen tulonsa piilottaneen listauksessa on muun muassa 65 apteekkaria, 164 lääkäriä ja 22 lainopillisen tutkinnon suorittanutta juristia.

Tulonsa kätkevien joukossa ei näytä olevan politiikan päättäjiä – yksittäisiä kuntavaltuutettuja ja eduskuntaehdokkaita lukuun ottamatta.

Verottajan tilaston mukaan eniten tulojaan piiloon halunneita oli Uudenmaan maakunnassa yli 2 021 henkilöä. Pirkanmaalla heitä oli 315 ja Varsinais-Suomessa 306. Vähiten salaamishaluja oli Keski-Pohjanmaalla 25, Ahvenanmaalla 29 ja Kainuussa sekä Pohjois-Karjalassa molemmissa 31 henkilöä.

Uudenmaan korostuminen listalla on sikäli odotettua, että Uudellamaalla on myös selvästi eniten yli 100 000 euroa ansaitsevia suomalaisia.