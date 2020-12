Metsäteollisuus

Metsäosuuskunta Norra Skog ostaa 30 prosenttia Husumin tehtaasta ja osallistuu tehtaan uudistukseen.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board myy 30 prosentin osuuden Husumin sellutehtaastaan Ruotsissa.

Ostaja on ruotsalainen metsänomistajaosuuskunta Norra Skog. Kaupan arvioidaan toteutuvan tammikuussa 2021.

Metsä Board aikoo käyttää sellutehtaan myynnistä saadut varat kartonkituotantoon tehtäviin investointeihin.

”Yhtiössä on valmisteltu kartonkiliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen ja kasvuun tähtääviä investointeja ja nyt yhtiö voi kiihdyttää hankkeiden valmistelua päätöksentekovalmiuteen”, Metsä Boardin tiedotteessa kerrotaan.

Kaikkiaan Metsä Board laskee irrottavansa kaupan ansiosta varoja yhteensä 350 miljoonaa euroa.

Tästä osa tulee siitä, että yhtiö saa Norra Skogista kumppanin jakamaan Husumin sellutehtaan uudistamiseen liittyviä investointeja.

Metsä Board on investoimassa Husumiin lähivuosina noin 320 miljoonaa euroa. Tehtaan uudistamisen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu uusi soodakattila ja turbiini, joiden arvioitu käyttöönotto on vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Tehtaan ympäristöluvan muutokselle on saatu juuri hyväksyntä.

Metsä Boardin mukaan Husumin sellutehdas arvostetaan myynnissä Norra Skogille noin 875 miljoonan euron arvoiseksi, mikä sisältää myös soodakattila- ja turbiini-investoinnin.

Norra Skogin kanssa tehty kauppa alentaa Metsä Boardin nettovelkaa toteutushetkellä noin 260 miljoonalla eurolla ja lisäksi pienentää Metsä Boardin rahoitusosuutta, kun sellutehtaan uudistus siirtyy myöhemmin toiseen vaiheeseen.

Kauppaan liittyy puun toimitussopimus, joka lisää Metsä Boardin Ruotsista hankitun sertifioidun puun osuutta ja vähentää selvästi puun tuontia Baltian maista.