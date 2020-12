Eurostatin ennakkotietojen perusteella inflaatiovauhti oli marraskuussa –0,3 prosenttia.

Euroalueen inflaatiovauhti oli marraskuussa –0,3 prosenttia, ilmenee Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin ennakkotiedoista. Inflaatiovauhti on ollut negatiivinen elokuusta lähtien ja se johtuu pääasiassa energian halpenemisesta. Inflaatio tarkoittaa hintojen yleistä kallistumista.

Negatiivinen inflaatio lisää Euroopan keskuspankin paineita ryhtyä uusiin poikkeustoimiin. Keskuspankin hintavakaustavoitteen perusteella inflaatiovauhdin olisi oltava hieman alle kaksi prosenttia keskispitkällä aikavälillä. Euroopan keskuspankki saavutti inflaatiotavoitteensa viimeksi vuonna 2018.

Marraskuussa ekonomistien ja sijoittajien tarkkaavaisesti seuraama pohjainflaatio oli laskentavasta riippuen joko 0,2 prosenttia tai 0,4 prosenttia. Pohjainflaatiosta on poistettu energian ja elintarvikkeiden vaikutus hintatason muutokseen.

Inflaation vastakohta on deflaatio eli hintojen halpeneminen. Euroalueella on ainakin periaatteessa vaarana deflaatiokierre, jossa hintojen halpeneminen on voimakasta, laaja-alaista ja pitkäaikaista. Silloin kuluttajat alkavat lykätä hankintojaan, koska ne odottavat niiden halpenevan vielä lisää tulevaisuudessa.

Poikkeuksellisen hidas inflaatio on yksi maailmantalouden suurista kysymyksistä. Inflaatiota on todennäköisesti jarruttanut ainakin uusi tekniikkaa ja digitalisaatio, väestön suhteellinen vanheneminen ja talouden synkät lähiajan näkymät koronaviruspandemian takia.

Ekonomistit ja sijoittajat pitävät lähes varma, että Euroopan keskuspankki ilmoittaa ensi viikolla uusista poikkeustoimista, joilla se yrittää vahvistaa taloutta ja jouduttaa inflaatiota.