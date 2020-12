Kiinteistömaailman mukaan etenkin vanhojen osakeasuntojen kauppa kasvoi jyrkästi edellisvuoteen verrattuna.

Asuntokauppa on käynyt marraskuussa huomattavan vilkkaasti, kertoo Kiinteistömaailma.

Suomen suurin kiinteistövälittäjä kertoo tehneensä marraskuussa yhteensä 1 197 vanhojen ja uusien asuntojen sekä kiinteistöjen kauppaa. Se on 15 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden marraskuussa, jolloin asuntokauppoja tehtiin 1037.

Vanhojen asuntojen kauppa kasvoi erityisen nopeasti, sillä kauppoja tehtiin marraskuussa 23 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Sen sijaan uudiskohteiden kauppa ei palautunut koronapandemian alkua edeltäneelle tasolle. Sekä myytäviä uudiskohteita että niistä tehtyjä kauppoja on kiinteistövälitysyrityksen mukaan vähemmän kuin vielä alkuvuodesta.

Asuntokaupan kasvu on perustunut pitkälti vanhoihin asuntoihin. Yhtä vilkasta marraskuuta ei ole ollut yli vuosikymmeneen, kertoo toimitusjohtaja Risto Kyhälä.

Hänen mukaansa asuntoja tulee koronapandemiasta huolimatta myyntiin hyvällä tahdilla.

”Koronatilanteen kehitystä ei voi kukaan ennustaa. Jos sen vuoksi näemme hetkellisiä hiljenemisiä, se on oma lukunsa. Tämä vuosi on kuitenkin osoittanut, että kodinvaihto perustuu tarpeeseen, ja hiljaista hetkeä seuraa uusi nousu. Tällä hetkellä uusia koteja tulee meille myyntiin viime vuoden loppusyksyä paremmin, mikä on erittäin hyvä uutinen lähikuukausia ajatellen”, Kyhälä sanoo.

Asuntokauppa käy Suomessa vilkkaana myös Suomen Pankin asuntolainatilaston mukaan. Pankki kertoi maanantaina, että uusia asuntolainoja nostettiin lokakuussa kahden miljardin edestä, mikä on 5,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Suomen Pankin mukaan yhden kuukauden aikana on nostettu näin paljon asuntolainoja viimeksi toukokuussa 2011.

Koko vuoden tilastoja painaa se, että asuntokauppa notkahti keväällä. Tammi–lokakuun aikana uusia asuntolainoja on nostettu kaksi prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2019.