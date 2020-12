Main ContentPlaceholder

Talous | Tietotekniikka

S&P Global maksaa 44 miljardia dollaria talousdatayhtiö IHS Markitista, ja se on osoitus siitä, että data on monille yrityksille uutta kultaa

Talousdataa on saatavilla suhteellisen edullisesti, ja sen varastointi on halpaa. Lisäarvo on pitkälti sen käsissä, kuka osaa parhaiten muokata raakadataa yritysten, julkisyhteisöjen ja sijoittajien päätöksenteon tueksi.

S&P Global nousee haastajan asemaan taloustiedon markkinoilla ostettuaan IHS Markitin osakevaihdolla. Kuvassa yhtiön logo New Yorkissa.­